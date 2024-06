Sezon huraganów 2024 na Florydzie nadchodzi z ulewnymi deszczami

Niebezpieczna powódź spowodowana burzą tropikalną zalała w środę znaczną część południowej Florydy, blokując drogi, pływające pojazdy i opóźniając wyjazd drużyny Florida Panthers na mecze play-off Pucharu Stanleya w Kanadzie przeciwko Edmonton Oilers.

Nieregularny system sztormowy przepchnął się z Zatoki Meksykańskiej przez Florydę mniej więcej w tym samym czasie, co początek czerwca sezonu huraganów, który w tym roku Prognoza, która będzie bardzo aktywna Niedawne wspomnienia pojawiają się w obliczu obaw, że zmiany klimatyczne zwiększają intensywność burz.

Według National Hurricane Center, po przekroczeniu Florydy i wypłynięciu do Oceanu Atlantyckiego, zaburzenie nie osiągnęło statusu huraganu, co dawało mu jedynie niewielką szansę na przekształcenie się w system tropikalny.

„Bez względu na rozwój sytuacji, w ciągu najbliższych kilku dni na niektórych częściach półwyspu Florydy ulewne deszcze będą nadal występować” – zamieściło w środę na swojej stronie internetowej centrum huraganów.

Wiele dróg zostało zalanych, a pojazdy stały się nieprzejezdne. Na autostradzie międzystanowej 95, głównej arterii hrabstwa Broward, ruch w kierunku południowym został przekierowany wokół zalanego obszaru, a wykonawcy byli w drodze do przepompowania systemu odwadniającego, poinformował w e-mailu Florida Highway Patrol. Agencja podała, że ​​pociąg międzystanowy nie zostanie ponownie otwarty, dopóki woda nie zostanie spuszczona.

Biuro Miami Weather Service wydało coraz ostrzejsze ostrzeżenia.

„Zagrażające życiu powodzie nadal trwają” – poinformował Service X w mediach społecznościowych. „Proszę zejść z dróg i udać się na wyższy poziom”.

W środę po południu burmistrzowie Fort Lauderdale i Hollywood ogłosili stan wyjątkowy w swoich miastach. Pod koniec środy gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w Broward i Miami-Dade na atlantyckim wybrzeżu Florydy oraz w hrabstwach Collier, Lee i Sarasota na zachodnim wybrzeżu stanu.

Burmistrz hrabstwa Miami-Dade, Daniela Levine Cava, również ogłosiła lokalny stan wyjątkowy.

„Z powodu obecnych ulewnych deszczy na wielu drogach w całym mieście Fort Lauderdale występuje wysoki poziom wody, w tym na głównych arteriach komunikacyjnych, takich jak Broward Boulevard i Federal Highway w pobliżu centrum miasta” – powiedział burmistrz Fort Lauderdale Dean Trantalis w X.

W pobliskim Hollywood Mike Wiesel jechał do domu ze swoim psem Humi w środę po południu, kiedy na nisko położonej ulicy wpadła powódź – powiedział „Miami Herald”.

Vissel powiedział, że gdy zwolnił i się zatrzymał, wyprzedziły go inne samochody, wlewając do jego pojazdu więcej wody. Zepsuł mu się silnik.

„Zostawię samochód” – powiedział „Herald”, ale jego pies „ma problem z wodą”.

W dzielnicy Edgewater w Miami w środę rano w holu budynku, do którego wprowadził się rok temu Alfredo Rodriguez, pojawiły się kałuże wody. Powiedział „Miami Herald”, że odkąd się wprowadził, budynek był zalewany pięć razy.

„To mnie zaskoczyło. Chcę wyjechać z tego miejsca w ciągu najbliższych trzech miesięcy. To okropne. Nie mogę nawet ciągnąć samochodu” – powiedział o zalanych ulicach.

Dziesiątki lotów na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood zostało opóźnionych lub odwołanych. Zespół Florida Panthers z drużyny NHL miał ponad trzygodzinne opóźnienie w opuszczeniu Fort Lauderdale i udaniu się na prawie sześciogodzinny lot do Edmonton na 3. i 4. mecz finałowy Pucharu Stanleya.

Dalej na północ Narodowa Służba Meteorologiczna w Melbourne potwierdziła, że ​​w środę rano huragan EF-1 nawiedził Hope Sound na północ od West Palm Beach na atlantyckim wybrzeżu Florydy.

Władze straży pożarnej hrabstwa Martin poinformowały, że wiatr powalił kilka figowców i spowodował szkody w sklepie. Nie zgłoszono żadnych obrażeń, ale droga dojazdowa do bogatej wyspy Jupiter została odcięta przez gruz.

Już mokry i wietrzny tydzień na Florydzie. Według National Weather Service w Miami we wtorek spadło 6 cali (15 centymetrów) deszczu, a w Miami Beach 7 cali (17 centymetrów). Hollywood zyskało około 5 cali (12 centymetrów).

Brian McNoldy, starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Miami Rosenstiel, odnotował, że oprócz wtorkowych opadów w niektórych częściach południowej Florydy między godziną 7:00 a 18:00 w środę w niektórych częściach południowej Florydy spadło o 23 centymetry. .

„Mamy kłopoty” – napisał McNoldy.

Przez cały tydzień prognozowano dalsze opady deszczu, co skłoniło biuro Weather Service w Miami do przedłużenia obserwacji powodzi gwałtownej do czwartku. W niektórych miejscach może spaść kolejne 15 centymetrów deszczu.

Duża jego część znajduje się w zachodniej części stanu Długa susza, też dostałem trochę dużych pryszniców. Służba pogodowa podaje, że we wtorek na międzynarodowym lotnisku Sarasota Bradenton spadło prawie 6,5 cala deszczu i dla tych obszarów obowiązują również ostrzeżenia o powodziach błyskawicznych.

Prognozy przewidują niezwykle pracowity sezon huraganów.

Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna szacuje, że w nadchodzących miesiącach ryzyko wystąpienia ponadprzeciętnego sezonu huraganów na Atlantyku wynosi 85%, przewidując od 17 do 25 nazwanych burz, w tym 13 huraganów i cztery główne huragany. W przeciętnym sezonie występuje 14 nazwanych burz.

Był Fort Lauderdale Mocne uderzenie w kwietniu 2023 r Suma opadów wahała się od 15 cali (38 centymetrów) do 26 cali (66 centymetrów). Zalanych zostało wiele domów i lokali użytkowych.

_____

Do powstania tej historii przyczynili się pisarz sportowy Associate Press Stephen Vaino z Edmonton w Kanadzie i Freida Frisaro z Cooper City na Florydzie.