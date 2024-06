Deszcz na południu Florydy: przedłużono obserwację powodziową w związku z prognozą ulewnych opadów w Miami

Fort Lauderdale na Florydzie (AP) – Zakłócenia tropikalne spowodowały rzadką, gwałtowną powódź na większości południowej Florydy, opóźniając loty na dwóch największych lotniskach stanu oraz powodując zanurzenie i zaparkowanie pojazdów na niektórych nisko położonych ulicach regionu.

„Brzmi jak początek filmu o zombie” – powiedział Ted Rico, kierowca lawety, który większość środowej nocy i czwartkowego poranka spędził, pomagając w usuwaniu ulic z unieruchomionych pojazdów. „Samochody są wszędzie zaśmiecone, na chodnikach, na środku ulicy, na środku ulicy, bez włączonych świateł. Po prostu szaleństwo, wiesz. Wszędzie porzucone samochody.

Rico z One Master Trucking Corp., urodzony i wychowany w Miami, powiedział, że jest przygotowany na sytuacje awaryjne.

„Wiesz, kiedy to nadejdzie” – powiedział. „Z każdym rokiem jest coraz gorzej i z jakiegoś powodu ludzie przechodzą przez kałuże”.

Matthew Koziol, Matias Ricci, Manuel Ricci i Raúl Fernández płyną przez zalaną ulicę przy North Bay Road w Sunny Isles Beach, środa, 12 czerwca 2024 r.

W czwartek rano pasażerowie w całym regionie starali się dostosować swoje plany. Od wtorku w niektórych częściach południowej Florydy spadło nawet 50 centymetrów deszczu, a w ciągu najbliższych kilku dni prognozowane są dalsze opady.

Kolejki do biletów i kontroli bezpieczeństwa wiją się wokół krajowego tłumu na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood w czwartek około południa. Tablice podróży wykazały, że połowa lotów terminalu została odwołana lub opóźniona.

Samolot startuje z międzynarodowego lotniska Fort Lauderdale-Hollywood 12 czerwca 2024 r. w Fort Lauderdale na Florydzie (Matthias J. Ochner/Miami Herald przez AP) Ludzie próbują przejść przez zalaną ulicę w Miami Beach na Florydzie, środa, 12 czerwca 2024 r. (AP za pośrednictwem Al Diaz/Miami Herald)

Podoficer marynarki wojennej Bill Carlisle próbował złapać poranny lot do Norfolk w Wirginii. Przybył na międzynarodowe lotnisko w Miami około 6:30, ale 90 minut później był w kolejce i zdał sobie sprawę, że nie może sprawdzić swoich bagaży i przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na czas, aby złapać samolot.

„To zoo” – powiedział Carlisle, specjalista ds. spraw publicznych. Mówił za siebie, a nie za Marynarkę Wojenną. „Nie mam nic przeciwko personelowi (lotniska) – to wszystko, co mogą zrobić”.

Użył więc telefonu, aby zarezerwować popołudniowy lot z Fort Lauderdale. Pojechał promem 20 mil na północ i okazało się, że lot został odwołany. Leciał teraz o 21:00 samolotem powrotnym do Miami, mając nadzieję, że lot nie zostanie odwołany z powodu ulewnego deszczu spodziewanego później tego samego dnia. Był zrezygnowany, a nie zły.

„Długi dzień spędzony na lotniskach” – powiedział Carlisle. „To normalne w przypadku podróży rządowych”.

Środa Deszcz i późniejsze powodzie Zablokowane drogi, pływające pojazdy, a nawet Floryda opóźniła Panthers W drodze na play-offy Pucharu Stanleya w Kanadzie przeciwko Edmonton Oilers.

Nieregularny system sztormowy przepchnął się z Zatoki Meksykańskiej przez Florydę mniej więcej w tym samym czasie, co początek czerwca sezonu huraganów, który w tym roku Prognoza, która będzie bardzo aktywna Niedawne wspomnienia pojawiają się w obliczu obaw, że zmiany klimatyczne zwiększają intensywność burz.

Narodowe Centrum Huraganów stwierdziło, że po przekroczeniu Florydy i wpadnięciu do Oceanu Atlantyckiego zaburzenie nie osiągnęło statusu huraganu i miało jedynie niewielką szansę na przekształcenie się w system tropikalny.

Hector Guifaro wspina się na przód swojego pojazdu, aby ominąć zalaną ulicę przed apartamentami St. Edwards w Edgewater przy NE 23rd Street w Miami, środa, 12 czerwca 2024 r. (Al Diaz/Miami Herald za pośrednictwem AP)

W poście opublikowanym wcześnie rano w czwartek na stronie X w mediach społecznościowych National Weather Service w Miami, trzeci dzień z rzędu spodziewany jest ulewny deszcz w regionie.

„Nawet niewielki ulewny deszcz może spowodować ogromne powodzie!” W poście napisano.

W środę po południu burmistrzowie Fort Lauderdale i Hollywood ogłosili stan wyjątkowy w swoich miastach. Pod koniec środy gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w Broward i Miami-Dade na atlantyckim wybrzeżu Florydy oraz w hrabstwach Collier, Lee i Sarasota na zachodnim wybrzeżu stanu.

Samolot startuje z międzynarodowego lotniska Fort Lauderdale-Hollywood 12 czerwca 2024 r. w Fort Lauderdale na Florydzie (Matthias J. Ochner/Miami Herald przez AP) Pasażerowie na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood w Fort Lauderdale na Florydzie, 12 czerwca 2024 r.

Burmistrz hrabstwa Miami-Dade, Daniela Levine Cava, również ogłosiła lokalny stan wyjątkowy.

Narodowa Służba Pogodowa w Melbourne potwierdziła, że ​​w środę rano huragan EF-1 nawiedził Hope Sound na północ od West Palm Beach na atlantyckim wybrzeżu Florydy.

w środę, 12 czerwca 2024 r. w Hollywood na Florydzie. (Matthias J. Ochner/AP za pośrednictwem Miami Herald) Mężczyzna spaceruje po Hollywood Beach Broadwalk, gdy ulewny deszcz nawiedził część południowej Florydy.

Władze straży pożarnej hrabstwa Martin poinformowały, że wiatr powalił kilka figowców i spowodował szkody w sklepie. Nie zgłoszono żadnych obrażeń, ale droga dojazdowa do bogatej wyspy Jupiter została odcięta przez gruz.

Już mokry i wietrzny tydzień na Florydzie. Narodowa Służba Meteorologiczna podała, że ​​we wtorek w Miami spadło około 15 centymetrów deszczu, a w Miami Beach wyniosło 17 centymetrów. Hollywood zyskało około 5 cali (12 centymetrów).

Przez cały tydzień prognozowano dalsze opady deszczu, co skłoniło biuro Weather Service w Miami do przedłużenia obserwacji powodzi gwałtownej do czwartku. W niektórych miejscach może spaść kolejne 15 centymetrów deszczu.

Duża jego część znajduje się w zachodniej części stanu Długa susza, też dostałem trochę dużych pryszniców. Służby pogodowe podały, że we wtorek na międzynarodowe lotnisko Sarasota Bradenton spadło prawie 16,5 centymetra deszczu, a dla tych obszarów również obowiązywały ostrzeżenia o gwałtownych powodziach.

Jim Comunale i Pam Mervos idą Arthur Street w Hollywood, 12 czerwca 2024 r. Na zalanym obszarze mobilnego domu wakacyjnego Holiday Acres w Hialeah na Florydzie umieszczono znak, w środę 12 czerwca 2024 r. (Al Diaz/Miami Herald za pośrednictwem AP)

Prognozy przewidują niezwykle pracowity sezon huraganów.

Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna szacuje, że w nadchodzących miesiącach ryzyko wystąpienia ponadprzeciętnego sezonu huraganów na Atlantyku wynosi 85%, przewidując od 17 do 25 nazwanych burz, w tym 13 huraganów i cztery główne huragany. W przeciętnym sezonie występuje 14 nazwanych burz.

w środę, 12 czerwca 2024 r. w Hollywood na Florydzie. (Matthias J. Ochner/Miami Herald przez AP) Mężczyzna pracuje przy usuwaniu gruzu z zalanej ulicy po ulewnych deszczach, które nawiedziły część południowej Florydy.

Do powstania tej historii przyczynili się pisarz sportowy Associate Press Stephen Vaino z Edmonton w Kanadzie i Kurt Anderson z St. Petersburga na Florydzie.