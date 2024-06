SpaceX usuwa start rakiety Starlink 10-2 z przylądka Canaveral z powodu złej pogody – podróż kosmiczna już teraz

Aktualizacja 20:30 EDT: SpaceX szoruje misję z powodu złej pogody; Na początek celuj w piątek.

SpaceX wystrzeliło Falcona 9 w czwartek wieczorem. Środkową i południową Florydę nawiedzają burze i ulewne deszcze tropikalne, które mają potrwać kilka dni.

Start misji Starlink 10-2 jest teraz zaplanowany na piątek o 16:35 EDT (2035 UTC). Rakieta Falcon 9 wyniesie 22 satelity Starlink na niską orbitę okołoziemską w ramach 44. dedykowanej misji Starlink w tym roku.

Misja będzie dla firmy 61. lotem Falcona 9 w 2024 r., co będzie równoznaczne z całkowitą liczbą wystrzeleń orbitalnych osiągniętych w 2022 r. SpaceFlight Now będzie transmitowany na żywo na godzinę przed startem.

Wychodząc naprzeciw czwartkowej okazji startu, 45. Eskadra Pogodowa przewidywała około 25% szans na sprzyjającą pogodę w nowym oknie startowym.

Meteorolodzy wyrazili obawy dotyczące możliwości naruszenia chmur kowadeł, chmur cumulusowych i powierzchniowych pól elektrycznych, a wszystko to wpływa na możliwość wyładowania atmosferycznego, jeśli rakieta zostanie wystrzelona w niskich warunkach.

Prognoza na 24-godzinne okno zapasowe, po odjęciu prawa powierzchniowych pól elektrycznych, stwarza podobne obawy meteorologiczne. Piątkowe otwarcie okna rozpoczyna się przy 40 procentach korzystnych na początek i 80 procent korzystnych na koniec okna.

Misja została opóźniona ze środy z powodów, których SpaceX nie ujawniło. W środę po południu SpaceX przesunęło planowany start o 17:20 na koniec wieczornego okna startowego, ostatecznie rezygnując z popołudniowej misji. W tamtym czasie było jasne, że przygotowania przebiegają z opóźnieniem, ponieważ system pionowego startu nie podniósł się na czas przed wystrzeleniem rakiety.

Wzmacniacz pierwszego stopnia Falcona 9 wspierający misję, B1073, będzie 16. startem we flocie SpaceX. Wcześniej wspierał starty lądownika księżycowego HAKUTO-R należącego do firmy ispace, misję wspólnego przejazdu Bandwagon-1 i 10 poprzednich misji Starlink.

Osiem minut po starcie B1073 wyląduje na statku bezzałogowym SpaceX. „Przeczytaj instrukcje”. Jest to 84. lądowanie tego bezzałogowego statku i 319. jak dotąd lądowanie rakiety wspomagającej.

Misja przypada na pracowity czas dla SpaceX i NASA. W tym tygodniu obie strony spotykają się osobiście z Federalną Administracją Lotniczą (FAA) i innymi agencjami federalnymi, aby poinformować opinię publiczną i uzyskać opinie na temat planu SpaceX dotyczącego wystrzelenia misji Starship z Launch Complex 39A (LC). -39A) w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego.

Niedawno SpaceX wysłało ostatnie dwa segmenty wieży z ramionami do pałeczek do budowy drugiej wieży statku kosmicznego do swojej placówki Starbase w południowym Teksasie.