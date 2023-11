Analityk ze stanu Michigan, Connor Stallions, rezygnuje w związku z dochodzeniem NCAA w sprawie kradzieży znaków

Badacz ze stanu Michigan, Connor Stallions, złożył rezygnację – ogłosił w piątek uniwersytet. Stallions znajdują się w centrum śledztwa NCAA w sprawie próby kradzieży znaków przez Rosomaki. Michigan zawiesił go 20 października.

„Connor Stallions dziś po południu zrezygnował ze stanowiska w lekkoatletyce stanu Michigan. Nie możemy szerzej komentować tej kwestii personalnej” – oznajmił uniwersytet w oświadczeniu.

Ogiery Nie brałem udziału W piątek odbyło się spotkanie z urzędnikami stanu Michigan i emerytowanym kapitanem korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Odmówił współpracy Według wielu raportów, wraz z wszelkimi dochodzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Do tej decyzji doszło tego samego dnia, co komisarz Wielkiej Dziesiątki Tony Pettitte Spotkał się z władzami uczelni w Ann Arbor w stanie Michigan.

Przeciwnik drużyny Michigan w 10. tygodniu, Purdue, wyraził obawy w związku ze skandalem związanym z kradzieżą znaków przed sobotnim meczem. Zapytano go o toczące się dochodzenie NCAA w sprawie jego kadencji Cotygodniowa audycja radiowa W czwartkowy wieczór trener Purdue Ryan Walters nie wahał się.

„To niefortunne. Szaleństwem jest to, że to nie są zarzuty. To się wydarzyło”. powiedział. „Istnieje dowód wideo. Można śledzić zakupy i sprzedaż biletów. Wiemy, że byli na wielu naszych meczach”.

W ciągu trzech lat drużyna Stallions zakupiła ponad 30 biletów na mecze rozgrywane na 12 z 13 stadionów Wielkiej Dziesiątki i cztery bilety na mecze z udziałem niekonferencyjnych zawodników College Football Playoff. ESPN. Istnieją zapisy dotyczące zakupu przez Stallions biletów na mecze Mistrzostw SEC w latach 2021 i 2022 na rynku wtórnym.

Kwestionowany jest Regulamin NCAA 11.6.1: „Osobiste rozpoznanie przyszłych przeciwników poza kampusem (w tym samym sezonie) jest zabronione”. Kradzież znaków nie jest technicznie sprzeczna z przepisami, chyba że dotyczy sprzętu elektronicznego służącego do rejestrowania i przekazywania sygnałów zawodnikom lub trenerom podczas meczów. Zespoły uzyskują dostęp do dużej ilości filmów przed meczami, aby szukać produkcji piłkarskich na boisku..

Trener stanu Michigan Jim Harbaugh oświadczył w oświadczeniu, że nie był świadomy żadnych prób kradzieży tożsamości przeciwnika i współpracuje z dochodzeniem NCAA. Harbaugh toczy już spór z NCAA w związku z odrębnymi naruszeniami poziomu II, za co został oskarżony o wprowadzanie śledczych w błąd.

Kalendarium wydarzeń prowadzących do rezygnacji Stallions

19 października — Wielka Dziesiątka ogłasza śledztwo w sprawie rzekomej kradzieży tożsamości i nielegalnych przeszukań osobistych w Michigan. W centrum uwagi znajduje się analityk Wolverine i emerytowany kapitan piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych Connor Stallions.

— Wielka Dziesiątka ogłasza śledztwo w sprawie rzekomej kradzieży tożsamości i nielegalnych przeszukań osobistych w Michigan. W centrum uwagi znajduje się analityk Wolverine i emerytowany kapitan piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych Connor Stallions. 20 października — Stan Michigan, przeciwnik stanu Michigan w 8. tygodniu, ogłasza, że ​​został powiadomiony o dochodzeniu prowadzonym przez NCAA i Big Ten.

20 października — Michigan zawiesza ogiery z wynagrodzeniem.

— Michigan zawiesza ogiery z wynagrodzeniem. 27 października Trener dywizji LL mówi, że Stallions zatrudnił go do wyszukiwania przyszłych przeciwników Wielkiej Dziesiątki.

Trener dywizji LL mówi, że Stallions zatrudnił go do wyszukiwania przyszłych przeciwników Wielkiej Dziesiątki. 1 listopada Central Michigan ogłasza dochodzenie w sprawie materiału wideo rzekomo przedstawiającego ogiery odsunięte na bok podczas otwarcia sezonu drużyny.

Central Michigan ogłasza dochodzenie w sprawie materiału wideo rzekomo przedstawiającego ogiery odsunięte na bok podczas otwarcia sezonu drużyny. 2 listopada – Trenerzy Wielkiej Dziesiątki i dyrektorzy sportowi wzywają komisarza Wielkiej Dziesiątki Tony’ego Pettitte’a do podjęcia działań

– Trenerzy Wielkiej Dziesiątki i dyrektorzy sportowi wzywają komisarza Wielkiej Dziesiątki Tony’ego Pettitte’a do podjęcia działań 3 listopada – Ogiery zrezygnowały

