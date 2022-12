Ankieta CNN: Warnock ma niewielką przewagę nad Walkerem w ostatnim niezdecydowanym wyścigu do Senatu

CNN

W Ostateczny niezdecydowany wyścig do Senatu W 2022 roku Senat Demokratów. Raphael Warnock z Georgii ma niewielką przewagę nad republikaninem Herschelem Walkerem we wtorkowej drugiej turze. Nowa ankieta CNN przeprowadzona przez SSRS.

Ankieta pokazuje, że Walker stoi w obliczu powszechnych pytań dotyczących jego uczciwości i cierpi z powodu negatywnej oceny przychylności, podczas gdy prawie połowa jego zwolenników twierdzi, że głosuje bardziej przeciwko Warnockowi niż za Walkerem. Skromnie pozytywne opinie wyborców na temat Warnocka i solidna baza zwolenników wydają się ośmielać urzędującego w nowym sondażu.

Ogółem 52% wyborców twierdzi, że planuje poprzeć Warnocka we wtorkowej turze, a 48% twierdzi, że wybierze Walkera. Partyzanci po obu stronach są głęboko okopani, prawie wszyscy Demokraci (99%) popierają Warnocka, a 95% Republikanów popiera Walkera. Niezależni zostali przegłosowani 61% do 36% na korzyść Warnocka, ale stosunkowo niewielka frekwencja 17% w porównaniu z 24% w ankiecie wyjściowej CNN w pierwszej rundzie wyścigu w zeszłym miesiącu. (Warnock Krótkie wykończenie z przodu (aby uniknąć drugiej tury bez większości Walkera w listopadzie).

Biali wyborcy są zasadniczo za Walkerem przed wtorkowymi wyborami: 69% popiera go w nowym sondażu, 30% popiera Warnocka, podczas gdy czarni wyborcy, którzy mogą głosować w przyszłym tygodniu, jednogłośnie popierają Demokratów (96% Warnock). 3% do Walkera). Podziały te przypominają podział rasowy w drugiej turze wyborów w 2021 roku Podczas tego Warnock wcześnie zdobył swoje miejsce93% czarnych wyborców poparło go, podczas gdy 71% białych wyborców poparło jego republikańskiego przeciwnika, Chena. Kelly Loeffler, według sondażu CNN.

W nadchodzącym wyścigu istnieje duża różnica wieku, z wyborcami poniżej 35 roku życia za Warnockiem (74% do 25%), podczas gdy osoby powyżej 65 roku życia przegrywają na korzyść Walkera o 26 punktów (63% do 37%). Młodsi biali wyborcy są bardziej podzieleni niż starsi biali wyborcy (52% białych wyborców poniżej 45 roku życia twierdzi, że popiera Walkera do 48% dla Warnocka, podczas gdy 75% białych wyborców w wieku 45 lat lub starszych twierdzi, że popiera Walkera). Poparcie dla Warnocka jest podobne wśród młodszych i starszych czarnoskórych wyborców.

Biali wyborcy bez stopni naukowych są zdecydowanie za Walkerem – 83% go popiera – podczas gdy biali wyborcy z czteroletnimi dyplomami są bardzo podzieleni, 51% dla Walkera do 47% dla Warnocka. Białe kobiety z dyplomami skłaniają się ku Warnockowi (53% Warnocka do 44% dla Walkera), podczas gdy biali mężczyźni z dyplomami przepadają na korzyść Walkera (58% Walkera do 42% Warnocka).

Zwolennicy Warnocka są bardziej skłonni głosować za swoim kandydatem (83%) niż przeciwko Walkerowi (17%), ale wśród tych, którzy popierają Walkera, sytuacja jest bardziej zróżnicowana (52% twierdzi, że go popiera, 47% sprzeciwia się Warnockowi).

Ta różnica, jak sugerują sondaże, może być czynnikiem zwiększającym frekwencję. Wyścig między Warnockiem i Walkerem jest jedynym wyścigiem na kartach do głosowania w większości stanu, a wyborcy, którzy twierdzą, że są bardziej skłonni głosować za kandydatem do Senatu niż przeciwstawić się innemu kandydatowi, wykazują silną motywację do głosowania — 79% wyborców twierdzą, że poparcie wybranego przez nich kandydata jest najbardziej motywującym czynnikiem do oddania głosu, w porównaniu z 69% tych, którzy twierdzą, że głosują.

W ankiecie jest kilka wskazówek, że negatywne opinie o Walkerze również zmniejszają jego szanse.

Poza luką w zagorzałym poparciu dla kandydatury każdego człowieka, istnieje duża różnica w poglądach Warnocka i Walkera osobiście. Poglądy Warnocka były nieznacznie pozytywne, przy czym 50% wyborców miało pozytywną opinię, a 45% nieprzychylną, podczas gdy wyborcy z Georgii mieli bardziej negatywną opinię o Walkerze (52%) niż pozytywną (39%).

Większość twierdzi, że Walker nie jest uczciwy i godny zaufania — 59% uważa tak, w tym 18% tych, którzy twierdzą, że planują głosować na Republikanów. Niewielka większość, 52%, twierdzi, że wierzy, że Warnock jest uczciwy i godny zaufania, a poglądy na temat jego uczciwości są ściśle powiązane z wyborami wyborczymi (93% wyborców Warnocka twierdzi, że jest uczciwy, 91% wyborców Walkera twierdzi, że Warnock nie jest uczciwy) . Walker ma dużą przewagę wśród wyborców, którzy twierdzą, że ani Walker, ani Warnock nie są uczciwi i godni zaufania (załamują się od 71% dla Walkera do 27% dla Warnocka).

Wyborcy postrzegają Warnocka jako bardziej odpowiedniego i wykwalifikowanego do pełnienia funkcji senatora niż Walker (52% opisuje Warnocka jako dobrego, 27% Walkera, a 21% twierdzi, że żaden nie jest kwalifikowany); jako ktoś, kto skutecznie reprezentuje Gruzję w Kongresie (50% Warnock, 41% Walker, 8% nie); jako mający zdrowy rozsądek (50% Warnock, 33% Walker, 17% nie); i jako ktoś z właściwymi priorytetami (49% Warnock, 43% Walker, 7% żaden). Wygrał wśród 1 na 5 wyborców, którzy twierdzą, że żaden z kandydatów nie jest niekwalifikowany, 9 na 10 za Walkerem (92%) i 8 na 10 wśród wyborców, którzy twierdzą, że żaden z kandydatów nie ma dobrej oceny (82% twierdzi, że zagłosuje na Walkera).

Jednak zapytani bezpośrednio o stanowiska kandydatów w kwestiach lub ich charakter i uczciwość w głosowaniu, 57% wyborców stwierdziło, że kwestie są najważniejszym czynnikiem, a 42% wybrało charakter i uczciwość. Spośród tych, którzy twierdzą, że te kwestie są dla nich najważniejsze, 64% głosuje na Walkera; Jeśli chodzi o postać, 74% faworyzuje Warnocka.

Prawie połowa wyborców twierdzi, że gospodarka jest ich głównym problemem w tej turze (46 proc.), podczas gdy 17 proc. Walker ma 68% poparcia wśród wyborców ekonomistów, podczas gdy Warnock ma poparcie większości (79%) tych, którzy rozpisują wybory i tych, którzy są bardziej zaniepokojeni aborcją (78%).

Około połowa prawdopodobnych wyborców (48%) twierdzi, że aborcja powinna być legalna w większości przypadków (37% powinna być legalna w każdych okolicznościach, 11% w większości przypadków), podczas gdy 52% twierdzi, że tak powinno być. Nielegalne w niektórych okolicznościach (39%) lub nielegalne we wszystkich okolicznościach (13%). Kwestia ta ostro dzieli wyborców: wyborcy, którzy uważają, że powinno to być legalne w większości lub we wszystkich przypadkach, opowiadają się za Warnockiem, 88% za nim i 11% za Walkerem, podczas gdy ci, którzy twierdzą, że powinno to być legalne tylko w niektórych przypadkach. Albo nielegalne w każdych okolicznościach stoją za Walkerem – 82% popiera Warnocka do 18%.

Po długiej batalii prawnej o to, kiedy głosować przed drugą turą, wyborcy z Gruzji w większości uważają, że zasady głosowania w drugiej turze są prawidłowe. Jedna osoba na pięć twierdzi, że głosowanie jest zbyt trudne z powodu przepisów (21%), mniejsza część twierdzi, że jest to zbyt łatwe (14%), a dwie trzecie twierdzi, że zasady są doskonałe (66%). Liberałowie (47%), wyborcy, dla których prawa do głosowania i uczciwość wyborów są najważniejszą kwestią (39%) oraz Demokraci (38%) częściej twierdzą, że przepisy utrudniły głosowanie.

prezydenta Joe BidenaListopadowy sondaż CNN dotyczący wyborców z Gruzji, którzy głosowali w pierwszej turze tego wyścigu do Senatu (41% popiera, 58% nie), ale zarówno Biden, jak i jego poprzednik, były prezydent Donald Trump, są postrzegani w Gruzji negatywnie. W nowej ankiecie 41% ma pozytywną opinię o Bidenie, a 52% ma nieprzychylną opinię, podczas gdy opinie o Trumpie są podzielone na 39% na korzyść i 54% na niekorzyść.

Ankieta CNN została przeprowadzona przez SSRS w dniach 25-29 listopada w Gruzji przy użyciu kombinacji wywiadów internetowych i telefonicznych. Próby ankietowe zostały pierwotnie pobrane z dwóch źródeł, internetowego panelu opartego na prawdopodobieństwie i próby opartej na rejestrze. Początkowo kontaktowano się z respondentami za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Wyniki dla pełnej próby 1886 zarejestrowanych wyborców mają margines błędu plus minus 3 punkty. Głosujących można zidentyfikować za pomocą serii pytań dotyczących zamiaru głosowania, zainteresowania i historii z przeszłości. Wyniki 1184 głosujących mają margines błędu plus minus 3,8 punktu.