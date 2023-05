Anthony Davis, Andrew Wiggins w grze Lakers-Warriors 6; Aktualizacje na żywo, składy, raport o kontuzji, telewizja

Wszystko jest na szali w półfinałowej serii Lakers-Warriors Western Conference, w której Los Angeles prowadzi 3-2 w Game 6 w piątek wieczorem na Crypto.com Arena.

Stawką są sezony, przyszłość graczy jest wątpliwa, a ścieżka każdej franczyzy wisi na włosku. Jutro nie jest gwarantowane. Żaden zawodnik nie jest bardziej weteranem niż LeBron James, który wciąż prowadzi show w swoim 20. sezonie i ma zdecydowane opinie na temat tego, czy Lakers korzystają na porażce. Ale jak długo jeszcze może błyszczeć dla Lakers? Draymond Green z Warriors ma opcję gry w następnym sezonie, więc jego przyszłość z Warriors nie jest gwarantowana.

Dodatkową intrygą była kontuzja wielkiego zawodnika Lakers, Anthony’ego Davisa, który doznał wstrząsu mózgu w połowie czwartej kwarty i nie był w stanie wrócić w piątym meczu Warriors. Z Golden State, który ma nadzieję utrzymać sezon przy życiu, trener Lakers, Darwin Hamm, powiedział w czwartek, że Davis był poza protokołem wstrząsu mózgu po tym, jak Lakers wymienili go z urazem prawej nogi. Wygląda dobrze dla Lakers, ale trudno wiedzieć, czego można się spodziewać po kultowym wielkim człowieku, który był niekonsekwentny w tej serii przeciwko Warriors.

W środę wieczorem zaczęły pojawiać się wieści, że Davis będzie w porządku, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy w tym momencie sezonu. Mimo to gra pozostaje do rozegrania. W piątek wieczorem otrzymamy odpowiedź, jak skuteczny będzie Davis i czy sezon Warriors będzie kontynuowany.

Anthony Davis z Los Angeles Lakers mija Jordana Poole’a z Golden State Warriors podczas piątego meczu półfinałów Konferencji Zachodniej w Chase Center, 10 maja 2023 r. w San Francisco. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Jak oglądać Lakers-Wojowników

KTO: NIE. 6-rozstawionych Golden State Warriors nr. Los Angeles Lakers z 7 miejscami

Co: Półfinały Konferencji Zachodniej, mecz 6 (Lakers prowadzą 3-2)

Gdy: 22:00 czasu wschodniego w piątek

Gdzie: Crypto.com Arena w Los Angeles

TELEWIZJA: ESPN (Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters)

Śledź aktualizacje na żywo Lakers-Warriors Game 6