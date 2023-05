Astronomowie widzą 6000-kilometrowy wybuch pary z księżyca Saturna | sob

Astronomowie wykryli dużą erupcję pary z małego księżyca Saturna, Enceladusa, uważanego za jedno z najbardziej obiecujących miejsc do znalezienia życia poza Ziemią.

Rekordowy pióropusz osiągnął prawie 6000 mil w kosmosie – pokrywając odległość między Irlandią a Japonią – i wlał wodę do próżni z szybkością 300 litrów na sekundę.

Enceladus ma głęboki, słony ocean pod lodową skorupą zewnętrzną, o której wiadomo, że wyrzuca parę wodną w przestrzeń kosmiczną, ale po raz pierwszy tak duży odpływ pojawił się z szerokiego na 300 mil księżyca.

„Byliśmy naprawdę pod wrażeniem [by] Tak duży i rozległy był” – powiedział Jeronimo Villanueva, pierwszy autor badania i planetolog z NASA Goddard Space Flight Center w Maryland. „Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać”.

Pikselowy obraz z Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba pokazuje pióropusz pary wyrzucany z południowego bieguna Enceladusa i rozciągający się 40 razy większy od księżyca. Wstawiony obraz przedstawia Enceladusa dostarczonego przez poprzedni orbiter Cassini. Zdjęcie: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/NASA, ESA, CSA, STSCI, G. Villanueva (Centrum Lotów Kosmicznych Goddard NASA), A. Boczek (STSCI)

W listopadzie ubiegłego roku naukowcy obserwowali Enceladusa, szósty co do wielkości księżyc Saturna, za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Zdjęcia wykonane przez instrument spektroskopii w bliskiej podczerwieni teleskopu uchwyciły coś, co naukowcy opisali jako „niezwykle szczegółowy pióropusz”.

Pomiary wykonane przez teleskop pokazują, że Enceladus traci 300 kg wody na sekundę w pióropuszu, co wystarczy do napełnienia basenu olimpijskiego w ciągu dwóch godzin.

Obserwacje pokazują potencjał JWST do szczegółowego zrozumienia świata oceanów, piszą naukowcy w artykule zaakceptowanym do publikacji w Nature Astronomy. Mówią, że teleskop „otwiera nowe okno na badanie Enceladusa… podczas przygotowań do przyszłych misji”.

Enceladus jest opisywany jako świat oceaniczny, ponieważ astronomowie uważają, że pod jego lodową powierzchnią znajduje się globalny ocean. Wcześniejsze obserwacje księżyców Saturna wykazały, że pióropusze pary niosące lód i organiczne chemikalia powodują erupcje podobne do gejzerów przez pęknięcia powierzchniowe zwane liniami tygrysimi.

Gdy Enceladus okrąża Saturna tak szybko, że okrąża planetę w zaledwie jeden ziemski dzień, para wpływa na orbitę Księżyca, gdzie tworzy gigantyczny pierścień przypominający pączka zwany torusem. Według danych astronoma z teleskopu około 30% wody wyrzucanej z Enceladusa zasila Byka, a reszta trafia w okolice Saturna.

Obserwacji dokonała bardzo udana misja Cassini, która spędziła dekadę badając Saturna i dziesiątki jego księżyców. Zobrazował pióropusze wyłaniające się z Enceladusa, przeleciał przez strumienie pary i pobrał próbki ich składników.

W 2017 roku naukowcy z NASA poinformowali, że Enceladus zawiera wszystkie składniki niezbędne do życia, jakie znamy, w tym wodę, energię i pokrewną chemię. Uważa się, że źródło energii jest podobne do gorących kominów podmorskich, które tętnią życiem na Ziemi. Przyszłe misje do świata zimnych oceanów mają na celu zbadanie grubości lodowej skorupy zewnętrznej i głębokości oceanu podpowierzchniowego.