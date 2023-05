Kryzys tożsamości Celtics, kontuzja Jaysona Tatuma, spoiler kończący sezon uderzył w historię

BOSTON — Po wszystkim, co zrobili, aby dojść do tego punktu, Celtics nagle wyrywają się spod dywanu. W pierwszej grze Game 7, Jayson Tatum skręcił kostkę po upadku na stopę Gabe’a Vincenta.

Vincent ślizgał się po podłodze i nie trafił w Tatuma. Margines między historią a porażką to szerokość palca u nogi.

Celtics są do tego przyzwyczajeni. Tuż przed rozpoczęciem jesiennego sezonu przez media day, Ime Udoka został zawieszony, a Joe Mazzulla został postawiony na czele drużyny gotowej wygrać wszystko. Przez cały rok surfowali po nierównych falach, a następnie pokonali zaciekłą burzę w play-offach, stając się pierwszą drużyną w historii NBA, która wróciła z deficytu 0-3.

Ale w przypadku Tatuma, jak powiedział, sytuacja powoli się rozwiała, gdy nie trafili pierwszych 12 trójek tego wieczoru i nigdy nie byli w stanie zlikwidować luki w stosunku do Heat, w pełni oddając się swojej tożsamości. Sezon Celtics zakończył się, pozostawiając historię na ołtarzu z upadkiem 103-84 Game 7, ponieważ nie byli w stanie utrzymać go razem przez pełne 48 minut w trudnych warunkach.

„Tak to właśnie się u nas dzieje. Musimy tam poszukać duszy, ponieważ niektóre rzeczy muszą się zmienić w ten sposób” – powiedział Al Horford. – Mieliśmy świetną okazję i przegraliśmy.

Kontuzja stopy Tatuma na początku meczu wyraźnie ograniczyła jego wybuchowość, podczas gdy Jaylen Brown nie znalazł rytmu, by zaatakować defensywne wsparcie Miami. Obroty dryblingu Browna i kiepskie dobory strzałów, oprócz całkowitej stagnacji na całej planszy przeciwko wysokociśnieniowej obronie Miami, nadal pozbawiły Bostonu wiatru w żagle.

Brown zdawał się czasami słuchać swojego lewego nadgarstka w tej serii, a ta ręka zdradzała go w potrójnych ruchach przez całą noc. Ale zamiast polegać na systemie ofensywnym, który wydawał się zmierzać donikąd, jego decyzje położyły kres nierozważnemu podejściu.

To zagadka, z którą zawsze borykał się ten zespół, gdy nie może wydostać się z przystanków ani zatopić 3, aby uratować życie. Jaki jest ich plan B?

„Tak, okropny mecz, kiedy moja drużyna najbardziej mnie potrzebowała” – powiedział Brown. „JD zranił się w kostkę podczas pierwszej gry w meczu i widać było na nim opuchliznę. Nie mógł się stamtąd ruszyć. To było dla niego trudne. krótki i poniosłem porażkę. To trudne. Oddaję cześć Miami. , ale okropna robota.

Rob Williams zmaga się z chorobą od poniedziałku rano, źródło ligowe potwierdza Brockton – lekkoatletyka W raporcie napisano, że częściowo zerwane więzadło w jego dłoni może wymagać operacji – zbyt duża kontuzja, by grać. Celtics prowadzili 9:6, kiedy Brockton wylądował w połowie pierwszej kwarty, a potem przegrywali 27:12, kiedy wszedł na boisko prawie siedem minut później.

Świat mógł zobaczyć, że Brockton walczył nawet o podanie piłki, ale Mazzulla wytrzymał to zbyt długo, ponieważ Celtics pogrążyli się w dołku, z którego nie mogli się wydostać. Ale poprzestali na tym na początku tej serii. Celtics zawsze wybierali trudną drogę do zwycięstwa i ostatecznie spotkali się z drużyną, która walczy z celem i więzią bardziej niż jakakolwiek inna w koszykówce.

„Dołek, w który się wpakowaliśmy, jest trudny. Nikt nie wydostanie się z tego dołka”, powiedział Brockton, próbując odrobić stratę 0:3. „Dzisiejszej nocy było tak samo. Nie mogliśmy wydostać się z dołka, w którym byliśmy tak bardzo jesteśmy odporni, jak dobrym zespołem jesteśmy. Myślałem, że jesteśmy, trochę z tego wychodziliśmy. Ale nie bycie w stanie dokończyć tego na własnym piętrze? To bardzo rozczarowujące.

Znaleźli się tam z powodu braku jednoznacznej identyfikacji. Kiedy przegrali 0-3, gracze w składzie zaczęli mówić o braku defensywnej karty telefonicznej, która definiuje ten zespół od lat. Mówią, że obrona wygrywa mistrzostwa, strzelanie przychodzi i odchodzi, ale zawsze możesz kontrolować grę, zatrzymując się. Potem w Game 7 wszystko dobiegło końca.

„Wychodzimy tam i stawiamy na obronę na pierwszym miejscu. Tak naprawdę nie dbamy o strzały. Celuj lub chybiaj, obrona jest kluczowa” – powiedział Marcus Smart. „Ponieważ nawet jeśli nie trafisz strzałów, twoja obrona dużo cię uratuje czasu. Wiele razy naszą obroną był nasz kryptonit, kiedy nie strzelaliśmy.

Nie mogą kontrolować tego, co się dzieje, gdy piłka opuszcza ich ręce. Siedząc razem na scenie podczas wywiadów końcowych, Smart i Derrick White mieli zazwyczaj 3 lata. Brown trafił 7 z 43 (16,2 procent) z głębokiej tej serii, podczas gdy Tatum trafił 11 z 47 (23,4 procent).

To niedopuszczalne przy dwóch supergwiazdach, dlatego obrona Celtics musi nadal być elitarna, aby ta drużyna miała szansę.

„To gra, bez względu na to, czy się zatrzymamy, czy oddamy strzały, czy nie, możemy być w tej grze” – powiedział Brockton. „To nie jest zespół na 120 punktów. To nie jest zespół, który wychodzi w okresie przejściowym i pokonuje cię w ten sposób. Zamierzają zwolnić grę i grać na połowie kortu. Więc jeśli uda nam się zatrzymać, nawet jeśli nie strzelamy, możemy grać dalej. Ale surowa prawda jest taka, że ​​nie zatrzymaliśmy się. I to jest w końcu nasza śmierć”.

Jak powiedział Tatum, ofensywa się zmienia, ale obrona zawsze może się utrzymać.

Problem polega na tym, że ta grupa pozwoliła, by jej walki napędzały się nawzajem z jednej strony. Boston lubi grać w szybszym tempie i wypuszczać przejściowe 3s, co naturalnie pasuje do nowoczesnych zasad NBA. Celtics mówią o ruchach piłki i ruchach zawodników, o swobodnym ataku opartym na pewności siebie.

Ale kiedy Horford dostał piłkę w krótkim rzucie w Game 7, luka wokół niego zajrzała za obronę Miami. Atakujący wszystko czyta i reaguje, ale to sprawia, że ​​trudno jest zachować kreatywność w sytuacjach pod dużą presją i tworzyć wymagające zagrania, na których rozwija się ofensywa Miami.

Czasami nie ma wyczucia kierunku — nie jest to nowa koncepcja dla tego zespołu — a to prowadzi do trudnych ujęć i większej liczby awarii.

„Kiedy nie gramy dobrze w ofensywie, a strzały nie padają, myślę, że tracimy pewność siebie” – powiedział Brockton. „Myślę, że tak działa gra. Ale straciliśmy pewność siebie i myślę, że to było widać, a potem przestaliśmy poruszać się piłką i było więcej załamań w obronie, ponieważ nie oddawaliśmy strzałów.

Kiedy Mazzulla wyszedł po porażce, nie był zbytnio zainteresowany tym, co się stało. Odpowiadał na pytania w jednym lub dwóch krótkich zdaniach, odpowiadając po raz enty w tym sezonie prostym „nie” na pytanie, czy Celtics są zbyt uzależnieni od rzutu za 3 punkty.

Podczas jego konferencji prasowej wiele rzeczy poszło nie tak i „to było to”. Wielu trenerów wykorzystuje te chwile, aby szczegółowo omówić swoich zawodników i dowiedzieć się, dlaczego ich najlepsze plany się nie powiodły, ale powiedział, że byli twardzi i razem przez cały sezon, a teraz muszą się uczyć. Brown był przynajmniej skłonny dać upust swoim emocjom i pokazać światu, dlaczego refleksja jest w tej chwili taką walką.

„Chodzi mi o to, że przegraliśmy. Trudno wyciągnąć z tej sytuacji cokolwiek innego”, powiedział Brown. „Ale to błogosławieństwo grać w koszykówkę w tym momencie, jeden mecz przed finałami. To niewiarygodne i trudno nawet wstań tutaj i porozmawiaj o tym.

Zwykle jest to czas, w którym trener przejmuje kontrolę nad sytuacją i wzbudza zaufanie, ale Mazzulla odmówił. Ale, jak powiedział Harford, zobaczenie lasu przez drzewa i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co poszło nie tak, może być wyzwaniem w czasach takich jak obecne.

„Ponieśliśmy porażkę. Ponieśliśmy porażkę, ponieważ chcieliśmy zdobyć mistrzostwo” – powiedział Horford. „To był nasz cel. Mimo to jestem bardzo dumny z tego zespołu, ponieważ nie ma wymówek. Przeżywaliśmy wzloty i upadki, ale przetrwaliśmy. Czuję więc, że potrzebujemy rozwiązań już teraz, a czasami trzeba cofnąć się i spojrzeć na pracę, a to się nie wydarzy teraz, w ferworze chwili.

Podobnie jak w zeszłym sezonie, zmierzyli się z drużyną o spójnej tożsamości, a walka i talent Bostonu po prostu nie wystarczyły. Ale kontekst ich porażki wynika z faktu, że ich najlepszy zawodnik doznał kontuzji wcześniej w nocy. Ostrze noża między mistrzami a przegranymi sięgało podeszwy butów Cape Vincent.

Czy wygraliby ten mecz i zdobyli tytuł, gdyby Tatum był zdrowy? Kto wie.

Ale Tatum odpadł i gdyby ten zespół zagłębił się w swoją tożsamość i znalazł intensywność defensywną i ofensywną kreatywność, które przywróciły go z martwych w zeszłym tygodniu, miałoby to większy wpływ.

Zamiast tego wyglądali jak przegrana drużyna, gdy strzały nie padały.

„Wszystko, co mogę powiedzieć, to uznanie dla grupy, którą mieliśmy w tym sezonie. Podziękowania dla trenerów, których mieliśmy w tym sezonie – powiedział Brown. „Mieliśmy wiele wzlotów i upadków, mieliśmy wiele spraw wewnętrznych i tak dalej. Walczyliśmy. Przeszliśmy od 3:0 do tego punktu.

(Zdjęcie Jaysona Tatuma ze skręconą kostką w pierwszej kwarcie Game 7: Matt Stone/Media News Group/Boston Herald przez Getty Images)