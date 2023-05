Proces impeachmentu Kena Paxtona z Teksasu rozpocznie się nie później niż 28 sierpnia

AUSTIN, Teksas (AP) — Historyczny proces impeachmentu w Teksasie ma na celu ustalenie, czy republikański prokurator generalny Ken Paxton. Musi zostać trwale usunięty z urzędu, począwszy od sierpnia w stanowym Senacie Jego żona Sen zasiada w jury, które zadecyduje o jego przyszłości. Angela Paxton może zostać uwzględniona.

Ustalenie porządku obrad było jednym z ostatnich poleceń ustawodawców biznesowych, które podjęto w poniedziałek pod koniec tegorocznej sesji legislacyjnej w Teksasie, gdzie impeachment wywołał ostre rozłamy w największym czerwonym stanie Ameryki w związku z tym, czy republikanie usuną jedną z konserwatywnych gwiazd legislacyjnych GOP.

Wciąga Republikanów – którzy przez lata popychali Teksas gwałtownie w prawo – w lato niedokończonych spraw i kwaśnych nastrojów, które mogą przełożyć się na wybory w 2024 roku.

Stawka została również podniesiona dla republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, który nie był w stanie przeprowadzić całego swojego programu przez kontrolowaną przez GOP legislaturę na czas. Natychmiast wezwał prawodawców z powrotem do pracy na pierwszą z „kilku” sesji specjalnych w nadchodzących miesiącach.

Ogłoszenie Abbotta nie wspomina o Paxtonie, który milczy od czasu rozpoczęcia procedury impeachmentu w zeszłym tygodniu.

W centrum konfliktu w Kapitolu w Teksasie znajduje się Paxton, który został oskarżony w ten weekend przez kontrolowaną przez GOP Izbę pod zarzutami obejmującymi przekupstwo i nadużycie władzy po prawie dekadzie korupcji i zarzutów karnych. Zaatakowali najwyższego prawnika stanu. Został zawieszony w sprawowaniu urzędu do czasu rozprawy w Senacie, który wyznaczył datę nie późniejszą niż 28 sierpnia.

Podkreślając skutki impeachmentu Paxtona, sesja zakończyła się przejściem przez budynek kilkunastu parlamentarzystów Izby Reprezentantów i dostarczeniem aktów oskarżenia do Senatu, gdzie 31 senatorów mogło służyć jako jurorzy.

W skomplikowanym skręcie, jednym z nich był Sen. Paxton, która od czasu oskarżenia męża nie wypowiadała się publicznie ani nie powiedziała, czy wycofa się z postępowania. Odmówił komentarza, gdy w poniedziałek dotarł do niego The Associated Press przed salą Senatu.

Republikański przedstawiciel stanu, senator Andrew Moore, przewodniczy śledztwu w Izbie Reprezentantów. Paxton odmówił komentarza, czy udział był odpowiedni.

„Potraktujemy ten proces z należytą wagą i szacunkiem, na jaki zasługuje i wymaga” – powiedział Moore.

Przyniosło to dramatyczne zakończenie 140-dniowej sesji legislacyjnej w Teksasie, gdzie Republikanie rozpoczęli rok z dużą większością GOP, dominującymi wyborami w połowie kadencji, historyczną nadwyżką w wysokości 33 miliardów dolarów i gubernatorem uważanym za kandydata na prezydenta w 2024 roku.

Ale zamiast gładkiego zwycięskiego okrążenia tej wiosny, Republikanie od miesięcy ścierają się z obietnicami obniżenia podatków od nieruchomości i zapewnienia talonów uczniom szkół publicznych.

Oba były priorytetami dla Abbotta, który milczał po sesji. Może również mianować tymczasowego prokuratora generalnego, ale nie komentował publicznie Paxtona od czasu rozpoczęcia procedury impeachmentu w zeszłym tygodniu.

Wśród tych, którzy rzucili się do obrony Paxtona, byli byli skrajnie prawicowi działacze GOP i główny pretendent do nominacji Republikanów na prezydenta w 2024 r., były prezydent Donald Trump, który w weekend opublikował na swoim portalu społecznościowym, że gubernator „nie podjął działań! „

Podczas gdy Republikanie kontrolowali każdą dźwignię władzy przez dziesięciolecia – i wykorzystywali tę dominację, aby wyprzedzić Teksas w kraju w kontrowersyjnych środkach ograniczających aborcję i imigrację – niepowodzenie wielu obietnic złożonych na Kapitolu stanowym podkreśla, że ​​nie zawsze się poruszają. W kroku blokady.

„W Partii Republikańskiej zdecydowanie istnieją linie bojowe”, powiedział Brandon Rottinghaus, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston. „Nie sądzę, żeby były ideologiczne. Myślę, że można to odczytać jako stwierdzenie, że Izba jest zmęczona presją skrajnie prawicowych republikanów i to jest ich sposób na wprowadzenie pewnych ograniczeń.

Podziały nie są nowe w Teksasie, a szerzej, Republikanom udało się uchwalić wiele środków, które uważali za zwycięstwa konserwatystów, w tym zakazy opieki afirmującej płeć. oraz zakazanie biur różnorodności, równości i integracji na uniwersytetach państwowych.

Uczynili hrabstwo Harris trzecim co do wielkości hrabstwem w kraju zgodnie z nowymi przepisami i największym hrabstwem w Teksasie kontrolowanym przez Demokratów. Wymusiło to odwołanie administratora wyborów i otworzyło drogę urzędnikom państwowym do przejęcia większej kontroli nad ich wyborami.

Paxton jest dopiero trzecim zwolnionym oficerem w prawie 200-letniej historii Teksasu. Nazwał śledztwo w Izbie Reprezentantów, które doprowadziło do jego oskarżenia, jako „skorumpowane” i powszechnie zaprzeczało, że popełniło wykroczenie. Postawione mu zarzuty obejmują oszustwa związane z papierami wartościowymi oraz zarzut, że nadużył swojego urzędu, aby udaremnić śledztwo FBI przeciwko jednemu ze swoich darczyńców.

„Nie mam powodu do dumy z tego, co wydarzyło się w tym tygodniu” – powiedział Pelen na sali. „To nie jest coś, z czego jestem dumny. Ale było to konieczne. To było sprawiedliwe”.