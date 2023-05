Beau Biden: Prezydent zastanawia się nad śmiercią syna w bardzo osobistym przemówieniu z okazji Dnia Pamięci

CNN

—



prezydenta Joe Bidena Dzień Pamięci oznaczony „Nasz kraj musi żyć, oddając cześć zmarłym” podczas swojego dorocznego przemówienia w dniu, w którym Ameryka oddaje cześć tym, którzy zginęli w jej służbie.

„Każdego roku jako naród korzystamy z tego prawa pamięci, ponieważ nigdy nie wolno nam zapominać o cenie, jaką zapłacono za ochronę naszej demokracji. Nie wolno nam nigdy zapominać o życiu, które reprezentują te flagi, kwiaty i marmurowe znaczniki” na Cmentarzu Narodowym w Arlington, do rzędów nagrobków z białego marmuru. „Matka, ojciec, syn lub córka, siostra, żona, przyjaciel, Amerykanin – każdego roku pamiętamy i każdego roku nie jest to łatwe”.

Mandel Nagan/AFP/Getty Images (LR) Prezydent USA Joe Biden, wiceprezydent USA Kamala Harris i sekretarz obrony USA Lloyd Austin uczestniczą w ceremonii składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington, 29 maja 2023 r., Arlington, Wirginia. Obchody Dnia Pamięci. (Zdjęcie: MANDEL NGAN/AFP) (Zdjęcie: MANDEL NGAN/AFP za pośrednictwem Getty Images)

Podczas ponurej ceremonii w Arlington Biden złożył wieniec dla poległych członków służby. Według Białego Domu w nabożeństwie uczestniczyło około 3000 osób.

Oprócz Bidena przemawiali także przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley i sekretarz obrony Lloyd Austin.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na kroki podjęte przez jego administrację w trosce o weteranów i ich rodziny.

„To święty obowiązek, nie ze względów partyjnych czy politycznych, ale obietnica – obietnica, która łączy nas wszystkich. Nie ma nic ważniejszego, nic bardziej świętego, nic bardziej amerykańskiego” – powiedział. Ciężko pracowaliśmy i przeszliśmy ponad 25 ponadpartyjnymi aktami prawnymi, aby wspierać naszych członków służby, ich rodziny, opiekunów i osoby, które przeżyły”.

Czerpała z własnych doświadczeń swojej rodziny, zauważając, że we wtorek przypada ósma rocznica śmierci jej syna Beau Bidena na raka.

„Jutro mija osiem lat, odkąd straciliśmy naszego syna Beau” – powiedziała. „Nasza strata nie była taka sama – nie zginął na polu bitwy, to rak go ukradł… po tym, jak został wysłany jako major do Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych w Iraku. Podobnie jak wielu z was, ból Jego strata jest z nami każdego dnia, ale szczególnie dotkliwa w Dniu Pamięci.

Susan Walsh/AP Prezydent Joe Biden zatrzymuje się po złożeniu wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Narodowym w Arlington w Arlington w Wirginii w Dzień Pamięci w poniedziałek, 29 maja 2023 r. (Zdjęcie AP/Susan Walsh)

Biden powiedział, że wierzy, że może istnieć związek między rakiem mózgu, który zabił Beau Bidena, a poparzeniami, które Beau Biden ujawnił podczas swojej podróży po Iraku. Do 2010 roku spalarnie były powszechnie używane w bazach wojskowych w całym Iraku i Afganistanie do spalania odpadów, w tym gruzu, materiałów wybuchowych, materiałów niebezpiecznych i związków chemicznych. Te masywne otwarte doły były często eksploatowane w bazach wojskowych lub w ich pobliżu. Według Departamentu Spraw Weteranów narażenie na niebezpieczne toksyny w powietrzu może powodować krótko- i długoterminowe problemy zdrowotne.

Biden PACT został podpisany w zeszłym roku Zapewnił korzyści zdrowotne milionom weteranów narażonych na oparzenia podczas służby i był jednym z aktów prawnych, które reklamował podczas swojego poniedziałkowego przemówienia.