Barbora Krejcikova zdobyła na Wimbledonie swój drugi tytuł Wielkiego Szlema

LONDYN (AP) – Mając 18 lat, dziesięć lat przed zwycięstwem Barbory ​​Krejcikovej Wimbledonu W sobotę skończyła juniorski tenis i nie mogła się zdecydować, czy kontynuować profesjonalną karierę tenisową, czy pójść dalej, pójść do szkoły i znaleźć inną ścieżkę.

Krejcikova napisała więc list do jednej ze swoich idoli, mistrzyni Wimbledonu z 1998 r., Jany Novotnej, i podrzuciła go do jej domu w rodzimych Czechach. Novotna nie tylko powiedziała Krejcikovej, że ma talent i powinna trzymać się sportu, ale także została mentorką aż do swojej śmierci na raka w 2017 roku.

„Zanim umarła” – powiedziała Krejcikova – „poprosiła mnie, żebym poszła i wygrała turniej wielkoszlemowy”.

A co powiesz na dwa? Krejcikova jest Nierozstawiony, niespodziewany zwycięzca French Open Trzy lata temu powiększyła swoje trofeum pokonując Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4 w finale rozgrywanym w All England Club. Krótko po sobotnim meczu Krejcikova poszła zobaczyć, jak jej nazwisko znajduje się na liście mistrzów Wimbledonu wywieszonej w korytarzu Kortu Centralnego – podobnie jak nazwisko Novotny.

„Jedyne, co przyszło mi do głowy” – powiedziała Krejcikova – „to to, że bardzo tęsknię za Janą. To było bardzo, bardzo emocjonalne. Myślę, że byłaby dumna.

Nawet po zdobyciu trzeciego punktu meczowego Krejcikova upierała się, że nikt – ani jej przyjaciele, ani rodzina, ani nawet ona sama – nie uwierzy w to, czego osiągnęła. W końcu w tym sezonie nękała go kontuzja pleców i choroba, a jego rekord, gdy w 2024 roku trafił na boisko na boisku trawiastym, wyniósł zaledwie 7-9.

Krejcikova zajęła 31. miejsce na 32 kobiety w rankingu All England Club. Następnie w zeszłym tygodniu w pierwszej rundzie doszło do trzech setów, co pogłębiło wątpliwości.

Jednak pod koniec drugiego tygodnia rozstawiona z siódmym numerem Paulini wstała i powiedziała Krejcikovej: „Grasz taki piękny tenis”.

Krejcikova jest ósmą kobietą, która w ostatnich ośmiu edycjach Wimbledonu została mistrzynią. Ubiegłoroczny mistrz również pochodzi z Czech: nierozstawiony Marketa VondrusovaPrzegrany w pierwszej rundzie poprzedniego tygodnia.

skrzypce, Wicemistrzyni Iki Świdek na French Open W zeszłym miesiącu została pierwszą kobietą od czasu Sereny Williams w 2016 r., która dotarła do finałów Rolanda Garrosa i Wimbledonu w tym samym sezonie, a także pierwszą od czasu Venus Williams w 2002 r., która przegrała oba te turnieje.

„Myślę, że jeśli utrzymam tę pozycję, będę miał szansę dokonać wielkich rzeczy” – powiedział 28-letni Paolini z Włoch.

Ten mecz był tak wyrównany, jak to tylko możliwe.

Odpowiednio, ostatni mecz rozstrzygnął się za sprawą 14 punktów, a Krejcikova musiała odeprzeć dwie okazje na przełamanie. Ostatecznie wykorzystał swój trzeci punkt meczowy, gdy Paulini nie trafił w bekhend.

„Chciałam tylko powiedzieć, żebym była odważna” – powiedziała Krejcikova, która ma na swoim koncie siedem tytułów Wielkiego Szlema w grze podwójnej kobiet, w tym dwa na Wimbledonie i trzy w grze podwójnej mieszanej.

Zdobył bardzo dobre 10 punktów w pierwszych 11 meczach i pięć w pierwszych 6 meczach i miał nadzieję, że obejrzy konkurencyjny mecz, „Forza!” Krzycząc, pociągnął głośno Paoliniego. („Chodźmy!”), jej częsty wzór, czyli „Calma!” („Bądź cicho!”).

„Wcześnie dostawała piłkę i poruszała mnie” – powiedział Paolini.

Paulini początkowo wyglądał jak ktoś obciążony resztkowym zmęczeniem Najdłuższy półfinał kobiet w historii WimbledonuW czwartek wygrała z Donną Vekic w 2 godziny i 51 minut.

Jednak po wizycie w szatni przed drugim setem Poulini przejął kontrolę i kontrolował dłuższe wymiany w ataku, podczas gdy Krejcikova popełniała coraz więcej błędów.

Po 3-downie w ostatnim secie Paolini potknął się, popełniając tylko jeden podwójny błąd przez całe popołudnie i przełamując. Następnie Krejcikova utrzymała miłość do wyniku 5:3 i wkrótce zapewniła sobie mistrzostwo, niezależnie od tego, jak trudne były sprawy na tym odcinku.

Podczas ceremonii wręczenia trofeów, po zwycięstwie w singlu w Paryżu w 2021 roku, Krejcikova opowiedziała o wpływie Novotny na jej karierę tenisową i w ogóle na życie.

Później w sobotę na konferencji prasowej Krejcikovej Novotna powiedziała, że ​​często pojawiała się w snach. Wyjaśniła, że ​​będą ze sobą rozmawiać.

Reporterka zapytała Krejcikovą, co chciałaby powiedzieć Novotnej teraz, gdy obie są mistrzyniami Wimbledonu.

„No cóż, chyba to odwrócę” – powiedziała z uśmiechem Krejcikova. – Chcę usłyszeć, co ma mi do powiedzenia.

___

Tenis AP: https://apnews.com/hub/tennis