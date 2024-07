Nationals wymieniają Huntera Harveya z Royals za Cadena Wallace’a, wybór w drafcie

Chwilę później drużyna Nationals ogłosiła, że ​​wymieniła Harveya na rzecz Kansas City Royals w zamian za potencjalnego Cadena Wallace’a i wyważony wybór w drafcie — 39. ogólny wybór w tegorocznym drafcie, który rozpoczyna się w niedzielę. Była to salwa otwierająca ostateczny termin handlu dla drużyny Nationals (44-52), która wysłała swój system z sugestią, że powinni zostać sprzedającymi. Czas pokaże, jak agresywni będą.

MILWAUKEE — Po sobotnim zwycięstwie Washington Nationals nad Milwaukee Brewers menedżer Dave Martinez wezwał do swojego biura zastępcę Huntera Harveya. Wkrótce dołączyło do niego kilku miotaczy, a Martinez zamknął drzwi.

I pewnie jeszcze nie są skończone. O ile nie wystąpi kontuzja, zapolowy Jesse Winger i zastępca Dylan Floro prawdopodobnie zostaną sprzedani przed ostatecznym terminem 30 lipca. Inną opcją jest zapolowy Lane Thomas, ale nie jest to pewne. Finnegan również może mieć w tym udział, ale podobnie jak Thomas ma jeszcze rok kontroli nad zespołem.

Wallace, trzecibazowy Według MLB Pipeline, drużyna Royals nie. 2 okazja . Pod koniec maja doznał kontuzji skośnej i opuścił ponad miesiąc, ale wrócił do gry 27 czerwca podczas rehabilitacji w debiutanckiej drużynie Kansas City. 6 lipca doznał kontuzji, kiedy złamał żebro i został uderzony piłką i od tego czasu nie grał. Wallace, wybrany w drugiej rundzie draftu z Arkansas w 2022 roku, uzyskał 0,282 z 0,777 OPS, trzema homerami i 16 RBI w 34 meczach z klasą AA Northwest Arkansas.

Ta wymiana daje Nationals trzy typy podczas pierwszego wieczoru draftu: Nie. 10, 39 i 44. 39. wybór ma wartość 2,395 miliona dolarów, co zwiększa pakiet bonusowy Nationals do 13 895 100 dolarów. Konkurencyjne remisy – w tym roku sześć po pierwszej rundzie i osiem po drugiej – to jedyne typy, którymi można handlować.