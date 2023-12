Bears doszli do remisu po przyziemieniu Brownsów w końcówce meczu i Browns zremisowali

Joe Flacco ostro krytykuje Amariego Coopera za jego przyłożenie w końcówce. (Zdjęcie: Frank Jansky/Icon Sportswire za pośrednictwem Getty Images)

Kiedy rozpoczyna się 15. tydzień, Chicago Bears i Cleveland Browns stają przed zaciętym meczem.

Wydawało się, że Bears są gotowi szybko przejąć inicjatywę, ale przyłożenie Amari Coopera w końcówce doprowadziło do remisu na nieco ponad trzy minuty przed końcem. Skończyło się to remisem 17:17. Justin Fields i Pierce będą starali się wrócić w czwartej kwarcie, ale obrona Brownsów będzie miała coś do powiedzenia w tej sprawie.

Zwycięstwo utrzyma Browns w środku walki o play-off. Dla Chicago zwycięstwo utrzymałoby ich przy życiu w NFC.

