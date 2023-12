SNL brutalnie kpi z Rudy’ego Giulianiego po wyroku o zniesławienie na kwotę 148 milionów dolarów

Zapisz się na codzienny e-mail Inside Washington, aby otrzymywać do swojej skrzynki odbiorczej ekskluzywne relacje i analizy dotyczące Stanów Zjednoczonych Otrzymaj nasz darmowy e-mail od Inside Washington

Rudy Giuliani wyglądał znajomo w Studio 8H przy 30 Rockefeller Plaza. Wystąpił w przebraniu jako włoska babcia, walczył z Willem Ferrellem (jako Janet Reno) i dyrygując, uderzył „Joe Pesci” kijem do piłki nożnej. Sobotnia noc na żywo W 1997.

Na przestrzeni lat wystąpił kilka epizodycznie w skeczowych serialach komediowych, w tym w uroczystym momencie 29 września 2001 r., kiedy stał na głównej scenie z ratownikami. SNLPierwszy odcinek po 11 września.

W kolejnych latach były burmistrz Nowego Jorku w swoich wystąpieniach kpił z jego popularności wśród aktorów, teorii spiskowych dotyczących wyborów i lojalności wobec Donalda Trumpa.

Po wyborach prezydenckich w 2020 roku zdefraudował ponad 148 milionów dolarów od pary pracowników wyborczych. SNL Zredukowano go do rangi „burmistrza 11 września, bo tyle zostało na jego koncie bankowym”.

W odcinku „Weekendowej aktualizacji” współgospodarz Colin Jost oszukał byłego prawnika Trumpa.

„Wczoraj Rudy Giuliani otrzymał nakaz zapłaty oszałamiającej kwoty 148 milionów dolarów po uznaniu go za winnego zniesławienia dwóch pracowników wyborczych w Gruzji” – powiedział Jost. „Możesz zamienić to na miliard, ponieważ on nie ma jak tego zapłacić”.

Podczas konferencji prasowej w 2020 r. Jost przemawiał obok zdjęcia przedstawiającego niesławny wizerunek Giulianiego, co wzmocniło fałszywe doniesienia o oszustwach wyborczych. „Co zaskakujące, widziałem tu lepsze czasy” – powiedział Jost.

Podczas rozprawy sędzia okręgowy USA Beryl Howell zapytała bezpośrednio pana Giulianiego o podburzające oświadczenia, które złożył przed sądem na temat powodów Ruby Freeman i Shay Moss. Powiedział jej, że to był wypadek.

„Wiele wypadków się zdarza” – powiedział sędzia Howell.

W sobotę w „Weekend Update” Jost odpowiedział panu Giulianiemu: „Och, czujesz ten zapach?”

Sędzia Howell uznał już Giulianiego za odpowiedzialnego za roszczenia o zniesławienie w orzeczeniu przedprocesowym wydanym na początku tego roku, będącym następstwem trwającego od lat pozwu złożonego przez parę matek i córek pracowników wyborczych, którzy w dalszym ciągu spotykali się z rasistowskimi znęcaniami i groźbami po tym, jak Giuliani skłamał. Praca w centrum liczenia głosów w Gruzji.

Po czterodniowym procesie przed sądem federalnym w Waszyngtonie, który odbył się w piątek, ośmioosobowa ława przysięgłych nakazała Giulianiemu zapłatę odpowiednio 16,2 mln dolarów i 16,99 mln dolarów tytułem odszkodowania oraz po 20 mln dolarów za umyślne spowodowanie cierpienia emocjonalnego. i 75 milionów dolarów odszkodowania karnego.

Szokujące orzeczenie stanowi uzupełnienie innych batalii prawnych Giulianiego Sprawa karna w Atlancie Zawiera także te same kłamstwa. byłemu prezydentowi i kilkunastu innym oskarżonym postawiono zarzuty rzekomego przyłączenia się do „przestępczego przedsięwzięcia” mającego na celu nielegalną zmianę wyników wyborów stanowych.

„Nie żałuję niczego” – powiedział w piątek dziennikarzom przed sądem Giuliani.

„Absurdalność tej liczby podkreśla absurdalność całej operacji” – stwierdził. „Jestem przekonany, że gdy ta sprawa trafi przed sprawiedliwy trybunał, wkrótce zostanie unieważniona, a od tego zakręci ci się w głowie”.