Biden ma ogłosić poparcie dla głównych reform Sądu Najwyższego

Waży się także, czy wezwać do wprowadzenia poprawki do konstytucji, która pozbawiłaby prezydentów i innych urzędników konstytucyjnych szerokiego immunitetu – stwierdzili ludzie, przemawiając pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia prywatnych rozmów.

Oświadczenie to oznaczałoby poważną zmianę dla Bidena, byłego przewodniczącego Senackiej Komisji Sądownictwa, który od dawna opiera się wezwaniom do wprowadzenia merytorycznych zmian w Sądzie Najwyższym. Możliwe zmiany są odpowiedzią na niedawne skandale etyczne wokół sędziego Clarence’a Thomasa i rosnący gniew wśród jego zwolenników w związku z nowymi decyzjami większości sądów, które zmieniły precedensy prawne w kwestiach, w tym aborcji i federalnych uprawnień regulacyjnych.

Prywatne komentarze na temat planów Bidena przed Sądem Najwyższym pojawiły się dwa tygodnie po jego chwiejnym występie w debacie z Trumpem 27 czerwca, co spowodowało, że niektórzy Demokraci wzywali go do ustąpienia ze stanowiska kandydata partii na prezydenta. Wielu liberałów, którzy stanęli po jego stronie, zdecydowanie popiera wezwania do zmiany sądu.