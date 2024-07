Valve obsługuje swój największy ekosystem gier na PC, zatrudniając zaledwie około 350 pracowników

Jako firma prywatna i ogólnie tajna, Valve nie oferuje zbyt dużego wglądu w swoje wewnętrzne operacje z zewnątrz. Kiedy niedawno wyciekły dane na temat pracowników firmy i całkowitego wynagrodzenia za lata, nie mogliśmy się doczekać, aby sprawdzić, co te liczby mogą nam powiedzieć o wynikach i ewolucji firmy. Większość transakcji w grach komputerowych wiąże się z rozdaniem.

Najnowsze dane pochodzą ze słabo zredagowanego dokumentu z pozwu antymonopolowego Wolffire przeciwko Steamowi. Po raz pierwszy zauważony w weekend przez Pavela Djundika ze SteamDB. Ważne informacje zawarte w dokumencie są teraz odpowiednio ukryte w dokumencie sądowym. The Verge podał surowe liczby Z tabeli zatytułowanej „Liczba pracowników i dane dotyczące wynagrodzeń ogółem w latach 2003–2021”.

Podział tych danych na lata i sektory za pomocą prostych wykresów i liczb, takich jak ten poniżej, daje osobom z zewnątrz rzadki przekrojowy obraz firmy Valve. W końcu trochę trudno uwierzyć, że ten filar świata gier komputerowych opierał się przez lata na pracy kilkuset osób.

Mały, ale potężny

Całkowita liczba pracowników Valve utrzymuje się na przestrzeni lat na zaskakująco stabilnym poziomie. Kyle’a Orlanda

Chociaż Valve wypuszcza obecnie kilka gier, większość numerów Valve należy do kategorii gier. Kyle’a Orlanda

To zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak mała jest firma Valve w porównaniu z innymi głównymi graczami w branży gier. W 2021 roku Microsoft Roczne przychody Valve szacowane są na 6,5 ​​miliarda dolarówMniej więcej tego samego rozmiaru Przychody EA w 2024 roku wyniosą 7,5 miliarda dolarów. Ale Steam osiągnął tę liczbę w porównaniu z około 350 pracownikami W EA zatrudnionych jest ponad 13 000 osób.

Ta rozbieżność pokazuje, ile pieniędzy Valve wnosi przy stosunkowo niewielkiej sile roboczej. Duża w tym zasługa przychodów, jakie Valve pobiera z każdej sprzedaży na Steamie. Na dominującym rynku gier komputerowych odnotowuje się ogromny wzrost liczby rocznych wydań gier mniej więcej od 2012 roku dzięki inicjatywom takim jak Steam Greenlight i Steam Direct.

Jednak zaskakujące jest, że wielkość działu „Steam” w Valve zmniejszyła się w ostatnich latach, ze szczytowych 142 pracowników w 2015 r. do zaledwie 79 w 2021 r. Z zewnątrz monitorowanym jest zaledwie 79 pracowników. Ponad 11 000 wydań na platformie Steam do 2021 r Całkiem niesamowita stawka.

Niektórych czytelników może zdziwić informacja, że ​​od 2003 roku dział „gier” Valve reprezentuje większość pracowników firmy. Nie zmienia to faktu, że w ostatnich latach Valve wydało nowe gry. To bardzo rzadkie. Duża część tych pracowników działu gier jest prawdopodobnie oddana najpopularniejszym grom Valve Dota 2 I Kontratak 2Cieszy się milionami graczy i wymaga znacznej pracy wsparcia.

Dane, które wyciekły, pokazują również powolny rozwój działu małego sprzętu Valve, który zaczynał od trzech pracowników w 2011 roku, gdy firma rozpoczęła prace nad skazanym na porażkę przedsięwzięciem dotyczącym silnika parowego. Wkraczając w erę Valve Index pod koniec 2010 roku, dział sprzętu nadal liczył kilkadziesiąt osób i stanowił jedynie 3–4 procent rocznej listy płac firmy.

Zanim osiągniemy rok 2021 i udamy się na platformę Steam, segment sprzętu będzie stanowił jedynie 12 procent niewielkiej sumy Valve. Patrząc wstecz, to imponujące, że tak małemu zespołowi udało się stworzyć tak małe urządzenie do gier, dzięki któremu tak szybko powstała cała mikrotechnologia. Mamy nadzieję, że po rynkowym sukcesie Steam Tech zespół sprzętowy otrzyma nieco większe wsparcie.

„Stosunkowo niedawno jesteśmy firmą produkującą sprzęt” – Greg Coomer z Valve Powiedział, że Rock Paper Shotgun w 2021 roku. „Nasze DNA tkwi w oprogramowaniu, gdzie napisanie kodu i wysłanie go do Internetu zajmuje dużo czasu. Więc ludzie, którzy tu pracują, wiesz, zatrudniliśmy mnóstwo ekspertów w branży sprzętu komputerowego. Wszyscy powoli nas uczy: „W sprzęcie nie można robić rzeczy w ten sam sposób, a kiedy trzeba to ulepszyć”.