Pentagon kończy misję rejsu po Gazie

Wiceadmirał Brad Cooper, urzędnik nr 2 w Centralnym Dowództwie USA, które koordynuje wszystkie operacje wojskowe USA na Bliskim Wschodzie, powiedział reporterom, że „misja ratunkowa z udziałem statku została zakończona. Operacja zostanie przeniesiona do izraelskiego portu Aszdodu, gdzie załogi będą w dalszym ciągu ułatwiać dostawy pomocy” – powiedział.

Ale kiedy operacja, kosztem 230 milionów dolarów, W obliczu niezliczonych problemów. Stale wzburzone morze niszczyło i uszkadzało konstrukcję, wymuszając wielokrotne przestoje w pracy. Co ważne, zespoły humanitarne, które miały rozdawać żywność po dotarciu na ląd, niechętnie to robiły, powołując się na utrzymującą się obawę o bezpieczeństwo swoich pracowników w związku ze wzrostem zdumiewającej liczby ofiar wśród ludności cywilnej.

Od rozpoczęcia 17 maja w ramach operacji wysłano na brzeg około 20 milionów funtów żywności – to część tego, co zdaniem grup humanitarnych jest potrzebne po tym, jak izraelscy urzędnicy sprzeciwili się żądaniom Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych, aby wpuścić ich do Gazy drogą lądową.