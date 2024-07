Biden, prowadzący kampanię w Wisconsin, przeciwstawia się wezwaniom do rezygnacji: „Całkowicie to odrzuca”

Prezydent Biden wystosował w piątek przesłanie do Demokratów i innych osób, w którym wezwał go do wycofania oferty reelekcji po zeszłotygodniowej debacie: „Będę kandydował i ponownie wygram”.

W piątek przemawiając do zwolenników na polu bitwy w Wisconsin, prezydent powtórzył, że nie będzie się zmuszał do zostania kandydatem Demokratów na prezydenta. Zaskakujący występ w dyskusji. Po tygodniu pracy nad złagodzeniem obaw dotyczących swojej sprawności fizycznej po raz drugi Mr. Biden nie podtrzymał swojego stanowiska.

„Być może słyszeliście, że w zeszłym tygodniu odbyliśmy małą debatę” – powiedział prezydent po wejściu na scenę w Madison. „Nie powiedziałbym, że to był mój najlepszy występ. Ale od tego czasu pojawiło się wiele spekulacji. Co zrobi Joe? Czy pozostanie w wyścigu? Czy zrezygnuje i co zrobi. Oto moja odpowiedź: będę startować, znowu zwyciężę”.

Prezydent przytoczył wyniki pierwotnego procesu, który był ściśle kontrolowany przez Partię Demokratyczną i nie stwarzał żadnych poważnych przeszkód dla jego renominacji.

„Jestem kandydatem Partii Demokratycznej” – powiedział prezydent. „Głosowaliście na mnie, abym był waszym kandydatem i na nikogo innego. Wy, wyborcy, dokonaliście tego. A mimo to niektórych ludzi nie obchodzi, na kogo głosowaliście. Cóż, zgadnijcie co: próbują naciskać Wypadłem z wyścigu i wyjaśnię to tak jasno, jak tylko potrafię: biorę udział w wyścigu.

Prezydent Biden przemawia podczas wydarzenia związanego z kampanią 5 lipca 2024 r. w Madison w stanie Wisconsin. SAUL LOEB/AFP za pośrednictwem Getty Images



Choć jego głos był znacznie mocniejszy niż podczas debaty z zeszłego tygodnia, prezydent i tak się potknął.

„Biegam. Pokonam Donalda Trumpa. Pokonam go ponownie w 2020 r.” – powiedział prezydent, zanim zdał sobie sprawę ze swojego błędu i poprawił się na „2024 r.”.

Za prezydentem grupa energicznych zwolenników trzymała młodego mężczyznę trzymającego plakaty z napisem „Podaj pochodnię Jojo”. Ktoś inny na stoisku zasłonił jego znak, a młody człowiek go zmiażdżył.

Po przemówieniu na lotnisku reporter zapytał prezydenta, czy nadal rozważa wycofanie się z wyścigu, czy też całkowicie to wyklucza.

Pan. – powiedział Biden.

Prezydent powiedział, że po debacie rozmawiał z „co najmniej 20” członkami Kongresu. Powiedział też reporterom, że ma nadzieję pozostać na tym stanowisku przez kolejne cztery lata.

Ważny odcinek dla Bidena

W związku z odwołaniem debaty z byłym prezydentem Donaldem Trumpem m.in. Publiczne wystąpienia Bidena zostały ponownie poddane analizie, a wiec w Wisconsin rozpoczął kluczowy weekend, który utwierdził Demokratów w przekonaniu, że może on pozostać w wyścigu.

W Wisconsin p. Bidena Nagrał wywiad Program był emitowany przez cały piątkowy wieczór z udziałem George’a Stephanopoulosa z ABC News. W wywiadzie p. Biden podkreślił swoje przekonanie, że ma siłę woli, aby kandydować na prezydenta i przewodzić krajowi przez kolejne cztery lata.

„Słuchaj, codziennie poddaję się testowi funkcji poznawczych” – powiedział pan. Biden odpowiedział, czy przejdzie niezależną ocenę poznawczą lub neurologiczną. „Każdego dnia poddaję się temu testowi. Wszystko, co robię. Wiesz, nie tylko prowadzę kampanię, ja rządzę światem”.

W niedzielę prezydent uda się do Filadelfii na kolejne wydarzenie związane z kampanią, a w świąteczny weekend 4 lipca odwiedzi drugi stan będący polem bitwy.

Demokraci, którzy przemawiali przed prezydentem w Madison, zwrócili uwagę na wymagające otoczenie polityczne.

„Co za tydzień” – powiedział Ben Wigler, przewodniczący Partii Demokratycznej stanu Wisconsin. „Co za tydzień. Po pierwsze, spójrzmy prawdzie w oczy – ciężka debata. Jeden potrzebuje pastylki do ssania, drugi potrzebuje wykrywacza kłamstw i sumienia oraz przypomnienia, że ​​nie kandyduje na dyktatora Korei Północnej”.

„Sprawa obejmie kilka stanów, a Wisconsin jest jednym z tych stanów” – powiedział przedstawiciel Demokratów Mark Bogan. „Nie myślcie ani chwili, że to wszystko będzie łatwe. Niektórzy twierdzą, że w zeszłym tygodniu świat przedwyborczy wstrząsnął lodem wyborczym, ale wiecie, co nie zostało zachwiane? Ludzie”.

W dwóch wywiadach radiowych, które wyemitowano w czwartek, p. Biden przyznał, że miał „złą debatę” i „zawrócił się”.

Pan. Kampania Bidena i Biały Dom próbowały rozwiać obawy związane z jego słabym występem, upierając się, że był przeziębiony i że debata była „złą nocą”. Pan. Aby uspokoić obawy dotyczące Bidena i jego wieku, on i wiceprezydent Kamala Harris Brałem udział w rozmowie Środa z personelem kampanii i oni Spotkał się z 20 gubernatorami Demokratów Tego wieczoru w Białym Domu. Pan. Biden rozmawiał na Kapitolu z przywódcami Demokratów w Izbie Reprezentantów i Senatu, a także z innymi kluczowymi sojusznikami.

Jednym z gubernatorów, którzy wzięli udział w spotkaniu w Białym Domu, gubernator Massachusetts Maura Healy, był Mr. Pochwalił Bidena za jego pracę i powtórzył, że jest zdecydowany pokonać Trumpa w listopadzie. Healy nalegał jednak, aby prezydent zbadał dalsze możliwości.

„Najlepszym rozwiązaniem jest teraz decyzja prezydenta” – stwierdził w oświadczeniu. „Namawiam go, aby w nadchodzących dniach wysłuchał narodu amerykańskiego i dokładnie ocenił, czy jest on naszą największą nadzieją na pokonanie Donalda Trumpa”.

Według uczestników prezydent przez cały czas trwania kampanii utrzymywał ten sam komunikat: bierze udział w wyścigu o pokonanie Trumpa i nie zostanie wypchnięty.

W czwartkowym wywiadzie radiowym dla „The Earl Ingram Show”, nadawanego w Wisconsin, Mr. Biden powiedział: „Nauczyłem się od mojego ojca, że ​​jeśli zostaniesz powalony, wstań, podnieś się”. „Wiesz, że wygramy te wybory, pokonamy Donalda Trumpa”.

Pomimo zapewnień kilku Demokratów w Izbie Reprezentantów pozostaje otwartych Pan. Zadzwoniłem do Bidena Reprezentanci Lloyd Doggett z Teksasu i Raul Grijalva z Arizony muszą wycofać się z wyścigu o fotel prezydencki. Tymczasem inni publicznie nawołują prezydenta do podjęcia kroków w celu udowodnienia wyborcom, wybranym Demokratom i darczyńcom partii, że zasługuje na drugą kadencję w Białym Domu.

Senator z Wirginii. Pan Mark Warner wraz ze swoimi kolegami z Partii Demokratycznej. Mówił o znalezieniu sposobów na odsunięcie Bidena na bok i umożliwienie innym ubiegania się o nominację, powiedział w czwartek CBS News senator, z którym Warner skontaktował się.

Senator twierdzi, że działania Warnera „nie mają charakteru formalnego. Nie ma formalnego planu, przynajmniej na razie”.

Kiedy w piątek Stephanopoulosa zapytano o raport, p. Biden odpowiedział, że Warner był „dobrym człowiekiem”, który wcześniej „próbował zdobyć nominację”, ale „Mark i ja mamy inną perspektywę. Szanuję go”.

