Huragan Beryl uderza w półwysep Jukatan w Meksyku, zwiększając ryzyko dla Teksasu

Beryl dotarł na ląd jako huragan 2. kategorii w pobliżu Cozumel w Meksyku w piątek rano, uderzając w wybrzeże i powodując przerwy w dostawie prądu w kilku kurortach i miejscowościach wypoczynkowych. W piątek po południu zmieni się w burzę tropikalną i według prognoz będzie nadal słabnąć, aż do pojawienia się w Zatoce Meksykańskiej późnym piątkiem.

Zaniepokojenie rośnie w Teksasie, gdzie Narodowe Centrum ds. Huraganów przewiduje, że burza dotrze na ląd między niedzielną nocą a poniedziałkiem. Do tego czasu Beryl prawdopodobnie odzyska status huraganu i wzmocni się na tyle, aby zejść na brzeg.

Beryl dotarła na ląd w Meksyku około 6 rano na północ od nadmorskiego kurortu Tulum, rzucając palmami z prędkością 100 mil na godzinę i smagając deszczem społeczności. Według Laury Velasquez, krajowej koordynatorki ochrony ludności, doszło do powszechnych przerw w dostawie prądu, ale nie było ofiar.

Władze wezwały mieszkańców i turystów do pozostania w domach ze względu na powalone drzewa i linie energetyczne.

„Wczoraj w nocy wiał tak silny wiatr, że zabrakło nam prądu”. powiedział mężczyzna który przedstawił się jako John w Playa del Carmen, na południe od Cancun. „O świcie odpadły dachy domu sąsiada przed nami. The [car] Alarmy nie przestały dzwonić.”

O godzinie 14:00 czasu wschodniego centrum Beryl znajdowało się nad północno-zachodnim półwyspem Jukatan, czyli około 1000 km na wschód-południowy wschód od Brownsville w Teksasie, poruszając się z zachodu na północny zachód z prędkością 15 mil na godzinę. Maksymalny wiatr spadł do 70 mil na godzinę, a Beryl stał się burzą tropikalną. Osłabienie będzie się utrzymywać, dopóki burza nie ponownie wejdzie do oceanu.

Przez weekend Beryl podąża z zachodu na północny zachód przez Zatokę Meksykańską, gdzie temperatura wody sięga połowy lat 80., a centrum huraganu przewiduje co najmniej stopniowe wzmocnienie.

Modele dotyczące huraganów często nie przewidują szybkiego nasilenia. Jednak wielkoskalowe modele, takie jak amerykańskie i europejskie, opisują centrum huraganu jako „znacznie pogłębiające się w miarę zbliżania się Beryl do wybrzeża”. Nienormalnie ciepłe wody i sprzyjające warunki atmosferyczne na dużych wysokościach mogą spowodować szybkie wzmocnienie.

Kolejna dzika karta idealnie trafia w Beryl. Modelowy projekt Beryl przebiega równolegle do wybrzeży Tamaulipas w Meksyku i Teksasie, co oznacza, że ​​niewielkie wahania na ścieżce mogą mieć dramatyczny wpływ na ostateczną lokalizację osuwiska.

Istotny wpływ na prognozę toru ma spadek strumienia strumieniowego nad Ameryką Środkową, który będzie próbował wciągnąć Beryl na północ. Ale czas pokaże, kiedy i gdzie nastąpi to przeciąganie liny. Jeśli Beryl będzie silny, zostanie pociągnięty na północ, w stronę dolnego i środkowego wybrzeża Teksasu, ale jeśli będzie słaby, bardziej prawdopodobne jest, że uderzy w północno-wschodni Meksyk.

Biuro meteorologiczne w Brownsville w Teksasie prognozuje w regionie opady deszczu od co najmniej 4 do 6 cali i aż do 10 cali.