Blake Snell doznał kontuzji pachwiny i może pauzować przez 15 dni w IL

Blake’a SnellaWygląda na to, że koszmar sezonu sprawi, że ponownie znajdzie się na liście kontuzjowanych, ponieważ leworęczny Giants musiał opuścić dzisiejszy mecz przeciwko Yankees z powodu napięcia w lewej pachwinie. Snell rzucił 4 2/3 rund i jedną odbijającą na pierwszych dwóch narzutach. Aleksa Verdugo Zanim odszedł po przybyciu trenera drużyny. rozmawiając z Obszar zatoki sportowej NBC i innych mediach po meczu menedżer Giants Bob Melvin wskazał, że Snell prawie na pewno zostanie umieszczony z powrotem na 15-dniowej IL, a pełny harmonogram może być znany, gdy jutro Snell przejdzie rezonans magnetyczny.

Podobna kontuzja doprowadziła do przydzielenia Snella do IL 23 kwietnia, ponieważ opuścił prawie dokładnie miesiąc gry z powodu naciągnięcia lewego przywodziciela. Dzisiaj był trzeci start Snella w akcji i znowu nie odniósł on zbyt wielu sukcesów, kończąc zawody z trzema zdobytymi runami w swoich 4 2/3 klatkach.

Od czasu podpisania 19 marca dwuletniego kontraktu wolnego agenta z San Francisco za 62 miliony dolarów, aktualny zdobywca nagrody NL Cy Young Award ma obecnie 9,51 ERA w 23 2/3 rundach. Snell podpisał kontrakt dopiero na tydzień przed rozpoczęciem. Day jego praca poza sezonem obejmowała przedłużone wiosenne treningi i symulowane mecze, a rdza była bardziej widoczna od czasu jego debiutu w drużynie Giants 8 kwietnia. Jest rzeczą oczywistą, że mogą również wystąpić te podwójne urazy biodra/przywodziciela. Na początku sezonu Snell nie osiągnął pełnej formy, chociaż podczas wyjazdów rehabilitacyjnych radzi sobie dobrze po wcześniejszej kontuzji.

Zakładając, że rezonans magnetyczny nie wykaże niczego poważniejszego, wygląda na to, że Snell będzie pauzował przez co najmniej kolejny miesiąc, ponieważ on i Giants z pewnością chcą mieć pewność, że kontuzja zostanie całkowicie wyleczona, zanim Snell zacznie grać ponownie. Rozpoczynają się sesje rzucania i rehabilitacja w niższej lidze. Biorąc pod uwagę kalendarz, wygląda na to, że Snell może nie zagrać po przerwie na All-Star, jeśli Giants zechcą dać mu więcej czasu, jeśli nie będzie gotowy na początku lipca.

Brakujące więcej czasu ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Snella w San Francisco, ponieważ jego kontrakt zawiera klauzulę rezygnacji. Dwuletni kontrakt miał umożliwić Snellowi szybkie ponowne wejście na rynek po kolejnym mocnym sezonie, tym razem z pominięciem go zeszłej zimy i podpisaniem bardziej lukratywnego długoterminowego kontraktu. Mimo to, nawet jeśli w lipcu powróci do swojej poprzedniej formy i pod innymi względami będzie grał jak as, słabe pierwsze trzy miesiące mogły już wystarczyć, aby utwierdzić wątpliwości drużyn co do zdolności Snella do zachowania zdrowia. Pozostanie w Giants do 2025 roku i zgromadzenie kolejnych 30 milionów dolarów nie jest złym wynikiem dla Snella, ale biorąc pod uwagę, że w dniu otwarcia w 2026 roku będzie miał 33 lata, Snellowi kończy się czas, aby naprawdę zmaksymalizować swój potencjał zarobkowy.

Tylko pięć drużyn Ligi Narodowej może pochwalić się rekordami zwycięstw, zatem Giants 29-31 zdobyli trzecią dziką kartę pomimo wszystkich swoich zmagań. Cyrkulacja jest oczywistym problemem Sieć Logana, Jordana HicksaI Kyle’a Harrisona Jedyne niezawodne startery w San Francisco — Snell, Keatona WinI Masona Blacka Mieliśmy większość innych startupów i żaden nie radził sobie dobrze. Chociaż we wtorek miał wziąć udział w meczu rehabilitacyjnym w niższej lidze, Winn zmagał się z nadwyrężeniem przedramienia.

Ponieważ Giants mają wolne w czwartek i 13 czerwca, mogą utrzymać Wynna zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rehabilitacji, ponieważ zespół nie będzie potrzebował piątego startera przez trzy tygodnie. Blacka można również odwołać z Triple-A, a do Giants pozostało co najmniej sześć tygodni Robbiego Raya Lub Alex Cope Jako potencjalni kandydaci do powrotu z 60-dniowego IL. Ray zagra w tym tygodniu w meczu Arizona Complex League, a Cobb wznawia rzucanie po dolegliwościach barku, których doznał w połowie maja w drodze powrotnej z operacji Tommy’ego Johna.