Współprzewodnicząca RNC Laura Trump wezwała kandydata Partii Republikańskiej do Senatu stanu Maryland, Larry’ego Hogana, aby okazał Amerykanom „szacunek”.

CNN

—



Współprzewodnicząca Komitetu Narodowego Republikanów Laura Trump powiedziała w niedzielę, że kandydat Partii Republikańskiej do Senatu ze Maryland, Larry Hogan, nie zasługuje na szacunek żadnego republikanina, po tym, jak nalegał, aby Amerykanie go szanowali. Wyrok w sprawie pieniężnej Donalda Trumpa Zanim zostanie dostarczony.

W rozmowie z Kasie Hunt z CNN na temat „Stanu Unii” Laura Trump nazwała komentarze Hogana „śmiesznymi” i stwierdziła, że ​​były gubernator Maryland „powinien był długo i intensywnie myśleć” przed złożeniem oświadczenia.

„Powiem jedno, nie popieram tego, co tam powiedział. Uważam, że to śmieszne” – stwierdziła Laura Trump, siostrzenica byłego prezydenta. „W tej chwili nikt z Partii Republikańskiej nie darzy go szacunkiem, szczerze mówiąc, nikt w Ameryce, jeśli tak się czuje. Bardzo przykro to słyszeć”.

W zeszłym tygodniu Hogan nalegał, aby Amerykanie „poszanowali wyrok i proces prawny” przed wielką ławą przysięgłych na Manhattanie. Donald Trump został skazany Wszystkie 34 przypadki fałszowania dokumentacji biznesowej. Bezprecedensowy i historyczny wyrok czyni Trumpa pierwszym byłym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych skazanym za przestępstwo.

„W tym niebezpiecznie dzielącym momencie w naszej historii wszyscy przywódcy – niezależnie od partii – nie powinni dolewać oliwy do ognia bardziej toksyczną dyskryminacją. „Musimy potwierdzić to, co uczyniło ten naród wspaniałym: praworządność” – powiedział Hogan.

Zapytana w niedzielę, czy RNC wstrzyma pieniądze na kampanię Hogana, Laura Trump odmówiła bezpośredniej odpowiedzi, ale ponownie nazwała oświadczenie Hogana „absurdalnym”.

„Wrócę do państwa ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi pieniędzy. Mogę jednak powiedzieć, że jako współprzewodniczący Partii Republikańskiej nie sądzę, że powinien kiedykolwiek tak mówić” – powiedział.

Zwycięstwo Hogana w Senacie stanu Maryland byłoby dobrodziejstwem dla Republikanów w klubie Demokratów. W 2014 roku po raz pierwszy został wybrany na gubernatora. Wygrał reelekcję w 2018 r. i opuścił urząd w styczniu 2023 r., uzyskując wysokie oceny akceptacji.

W ostatnich dziesięcioleciach stan Maryland był zdominowany przez Partię Demokratyczną na szczeblu stanowym i federalnym. George HW Bush był ostatnim republikańskim kandydatem na prezydenta, który zwyciężył w wyborach prezydenckich w stanie Old Line w 1988 r.

Laura Trump dodała w niedzielę, że po cięciach „Amerykanie naprawdę przemówili”.

„Amerykanie wyszli i w ciągu 48 godzin po odczytaniu werdyktu Donalda Trumpa nasza kampania i RNC zebrały 70 milionów dolarów w ramach cyfrowej zbiórki pieniędzy” – powiedział.

„Myślę, że była to bardzo szybka, bardzo szybka i bardzo zdecydowana reakcja narodu amerykańskiego. Zaszła za daleko” – dodała Laura Trump. „Amerykanie są zdenerwowani i rozmawiali o tym”.