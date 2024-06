Chińska Chang’e 6 wylądowała po drugiej stronie Księżyca w ramach wyścigu kosmicznego z USA

W niedzielę chińska agencja kosmiczna oświadczyła, że ​​wylądowała na niewidocznej stronie Księżyca, co oznaczało jej drugą podróż w rejon księżycowy, w którym nie wylądował żaden inny kraj, w obliczu rosnącej międzynarodowej konkurencji w eksploracji kosmosu. Jeśli się powiedzie, będzie to pierwsza w historii misja polegająca na pobraniu próbek z niewidocznej strony Księżyca.

Chińska Narodowa Administracja Kosmiczna wysłała sondę księżycową Chang’e 6, aby zebrała skały i inny materiał w pobliżu i wokół krateru uderzeniowego, znanego jako Basen Apollo, będącego częścią dużego basenu Bieguna Południowego-Aitken na Księżycu, powiedział chiński urzędnik. Agencja informacyjna Xinhua.

Chang’e 6 wystartował 3 maja z Wenchang Space Launch Center na południowej wyspie Hainan i wylądował o 6:23 czasu lokalnego. W mitologii chińskiej Changge jest boginią księżyca.

Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Indie i Rosja poczyniły w ostatnich latach znaczne inwestycje w eksplorację kosmosu, skupiając się na obszarze historycznie uznawanym za symbol narodowej potęgi i postępu.

Zwłaszcza Chiny i Stany Zjednoczone prowadzą coraz większą rywalizację o granice naukowe w przestrzeni kosmicznej; Obydwa kraje po raz drugi w historii walczą o zaszczyt wysłania człowieka na Księżyc – Stany Zjednoczone planują to zrobić do 2026 r., a Chiny do 2030 r. (USA To był pierwszy kraj (wylądować na Księżycu podczas misji Apollo 11 w 1969 r.)

Niewidoczna strona Księżyca – znana również jako ciemna strona Księżyca – to półkula Księżyca, która zawsze jest zwrócona w stronę przeciwną do Ziemi. Termin „ciemność” nie odnosi się do braku światła, ale raczej do faktu, że naukowcy wiedzą bardzo niewiele o tej półkuli.

Astronauci biorący udział w misji Apollo 8 po raz pierwszy zobaczyli ciemną stronę w 1968 r., a Chang’e 4 wylądowała tam po raz pierwszy w styczniu 2019 r. Fale radiowe są gęsto blokowane, co utrudnia komunikację na duże odległości. W litej skale naukowcy muszą używać satelity przekaźnikowego do wysyłania sygnałów do statku kosmicznego i pracować w wąskim oknie w celu pobrania próbek. Nierówny teren powoduje również trudne lądowanie.

Oczekuje się, że pobranie próbek przez statek Chang’e 6 zajmie około 15 godzin. Według Xinhua, aby dotrzymać tego krótkiego terminu, naukowcy z CNSA opracowali statek kosmiczny umożliwiający dokonywanie autonomicznych ocen.