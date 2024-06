Shiloh Jolie zapłaciła swojemu prawnikowi, aby zrezygnował z nazwiska Pitta

Alison Boshoff jest główną autorką tekstów o showbiznesie w Dailymail.Com





Shiloh Jolie była siłą napędową jej niedawnej zmiany nazwiska

Ojciec nie używa już nazwiska Brada Pitta, niszcząc nadzieje na ponowne spotkanie

Mówi się, że za pogłębienie rozłamu między nimi odpowiedzialna jest Angelina Jolie







Kiedy córka Brada Pitta, Shiloh, w dniu swoich 18. urodzin złożyła wniosek o rezygnację z nazwiska Pitta, zatrudniła i opłaciła własnego prawnika.

Źródła rodzinne potwierdzają, że Shiloh, która 27 maja skończyła 18 lat, siedziała za kierownicą, kiedy usunęła „Pitt” ze swojego nazwiska „Jolie Pitt”.

Źródło zbliżone do sprawy podało: „Shiloh zatrudniła własnego prawnika i sama za niego zapłaciła, więc Angie nie wie i nie może się na ten temat wypowiadać.

„Ale jeśli pytasz, czy ma to związek z historią molestowania lub łamaniem praw ofiar Shiloh, to tak, to część tego problemu”.

Shiloh Jolie, porwana w 2021 roku, zapłaciła za zmianę nazwiska z Shiloh Jolie-Pitt po tym, jak jej ojciec zerwał z Bradem Pittem.

Dokumenty mające na celu zmianę nazwiska Shiloh złożono w poniedziałek, kiedy skończyła 18 lat, co stanowiło dla niej pierwszą okazję, aby zrobić to samodzielnie.

Z raportu, który Shiloh sama za to zapłaciła, wynika, że ​​paskudny spór między byłą parą Bradem Pittem (60 l.) i Angeliną Jolie (48 l.) może nadal tknąć się w formie działań prawnych w sprawie sześciorga dzieci, które para kiedyś dzieliła.

W zeszłym miesiącu w magazynach supermarketów pojawiły się sugestie, że Shiloh planuje jak najszybciej zamieszkać z ojcem. Inne historie mówią, że gwiazda filmowa ma „nadzieję” na pogodzenie się z Pittem, teraz, gdy jest starsza.

Jednak po paskudnej i kontrowersyjnej kolizji prywatnego odrzutowca w 2016 roku szanse na pogodzenie się z dziećmi wydają się zerowe.

W raporcie FBI na temat incydentu, opublikowanym w 2022 roku, stwierdzono, że Pitt został zaatakowany fizycznie podczas lotu do Kalifornii.

Oskarżyła go o trzymanie jej byłego za głowę i ramiona i potrząsanie nią, krzycząc: „jesteś królem tej rodziny”.

Shiloh jest na zdjęciu z ojcem, braćmi Paxem i Maddoxem oraz rodzicami Brada, Jane i Williamem Pittami, na premierze filmu w Los Angeles w grudniu 2014 roku.

Brad jest oskarżony o czterokrotne uderzenie pięścią w sufit odrzutowca, dokuczanie swoim dzieciom i oblanie Angeliny piwem.

Brad został oskarżony o napaść na jedno z dzieci pary w samolocie, ale później został oczyszczony z zarzutów przez policję Los Angeles.

Długotrwałe spory o opiekę nad dziećmi zakończyły się zwycięstwem Pitta w stosunku 50 do 50 w 2021 r., które zostało unieważnione w wyniku odwołania.

Sędzia interweniował, aby uniemożliwić Angelinie podsłuchiwanie jej rozmów telefonicznych z dziećmi. Sędzia zarządził także „terapię zjednoczeniową” dla Pitta i dzieci.

Aktor założył dla Shiloh skatepark w swoim domu, a niedawno założył studio artystyczne, aby odzwierciedlić ich wspólne zainteresowanie sztuką.

Wysyłał samochody i ochronę, aby zabierały dzieci z jej domu do jego za każdym razem, gdy miała wyznaczoną wizytę opiekuna. Niestety, nic z tego nie zbliżyło ich do siebie.

Angelina Jolie, porwana w kwietniu 2024 r., oskarżona o pogłębianie rozłamu między córką a byłym mężem

W rzeczywistości syn Box napisał w poście na Instagramie w 2016 r., że czworo najmłodszych dzieci, w tym Shiloh, „drżało w jego obecności”. Dwóch starszych było już wtedy pustych, żeby go zobaczyć.

Dzieci w obecnej sytuacji – Maddox (22 l.), Pax (20 l.), Zahara (19 l.), Shiloh (18 l.) oraz Knox i Vivienne (15 l.) – wraz ze swoją byłą żoną tworzą zgrany siedmioosobowy gang.

W zeszłym roku Jolie nazwała ich „najbliższymi ludźmi w moim życiu, są moimi najbliższymi przyjaciółmi”. Musieliśmy się leczyć. Mamy rzeczy do uzdrowienia.

Podczas gdy Shiloh wiele razy spacerowała po czerwonych dywanach ze swoją słynną aktorką matką, ani ona, ani jej rodzeństwo nie zrobili tego samego dla Brada. Często mówi, jaki jest dumny z Shiloh, ale jasne jest, że to uczucie nie jest odwzajemnione.

„To skutek podręcznikowej alienacji rodziców i największej tragedii w jego życiu” – powiedziano mi. „Angelina (Angelina) przez lata powtarzała (Bradowi) te same kłamstwa, a rzeczywistość jest taka, że ​​zniechęciła dzieci, co Brada denerwuje. Dba o nich wszystkich. To niszczycielskie.

Bycie ojcem jest dla niego bardzo ważne. Może założyć rodzinę ze swoją poważną dziewczyną Ines de Ramon, która teraz z nim mieszka. Ona ma 31 lat, a on 60.

Shiloh, który przez kilka lat nosił imię John, był studentem tańca. Przemawiając na premierze swojego filmu Bullet Train w 2022 roku, Pratt powiedział o swoich osiągnięciach: „To prawda, łza się kręci w oku. Jestem tutaj Pan Dwie Lewe Stopy. Z powodu tej dumy i pomimo wieloletnich wizyt w areszcie, spotykamy się tylko z odmową.

Zahara, studentka Spelman College w Atlancie, nie używa już nazwiska Pitt. Tej wiosny Vivienne współpracowała z Angeliną przy musicalu The Outsiders w Nowym Jorku i w serialu występuje jako „Vivien Jolie”. Maddox i Box byli otwarcie wrogo nastawieni do ojca i przez lata nie używali nazwiska Pitt. Wydaje się całkowicie odłączony.