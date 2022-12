Bliźniacy zakończyli pościg za Carlosem Correą po wyparowaniu jego kontraktu z Giants

Po jego kontrakcie San Francisco odparowany, Carlosa Correę Zagrane po raz kolejny Bliźnięta We wtorek. Ale tylko krótko.

Rewelacyjny przód 12-letnia umowa warta 315 milionów dolarów z Mets z Nowego Jorku W środę wczesnym rankiem Correa był ponownie dostępny dla wszystkich zalotników, w tym Bliźniaków.

Po tym, jak San Francisco Giants przełożyli wstępną konferencję prasową Correi we wtorek rano, agent Scott Boras skontaktował się z Bliźniakami, aby sprawdzić, czy podtrzymują zainteresowanie shortstopem. Przed Koreą „Kopnij ich w brzuch” Kiedy zdecydował się na Giants 13 grudnia, Twins zaoferowali mu 10-letni kontrakt o wartości 285 milionów dolarów.

Kiedy zadzwonił ponownie we wtorek, Boras powiedział bliźniakom, że muszą poprawić swoją pierwotną ofertę. Bliźniacy nie zwiększą swojej oferty, a źródła zespołu powiedziały, że nie będą prowadzić dalszych dyskusji, dopóki nie będą lepiej rozumieć problemów medycznych, które udaremniły umowę Correi z Giants.



Carlosa Correę. (Brace Hemmelkorn/Minnesota Twins/Getty Images)

Ponieważ właściciel New York Mets, Steve Cohen, już okazał zainteresowanie, Boras szybko odszedł od Bliźniaków. Tej nocy Correa zgodził się na swój kontrakt z Metsami.

Bliźniaczki były zrozpaczone odejściem Correi siedem dni wcześniej, ale ich decyzja o nieangażowaniu się w Borasa na początku tego tygodnia stanowiła niezły zwrot.

Bliźniacy zabiegali o względy Correi od czasu podpisania z nim trzyletniego kontraktu o wartości 105,3 miliona dolarów w marcu ubiegłego roku, a shortstop odszedł w listopadzie. Od początku Korea Przyciągane bliźniaki Na boisku i w klubie. Jego umiejętności fizyczne nie tylko uczyniły z nich świetny klub, ale także dały im dynamicznego gracza na kluczowej pozycji, jeszcze bardziej wzmacniając duet Correa. Inteligentna grupatakże.

Correa robiła wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać duet na powierzchni, podczas gdy inne zespoły rozpadły się w sierpniu i wrześniu. Od 1 sierpnia Correa wyprodukował .900 OPS w 256 występach płytowych. To było mocne zakończenie kampanii, w której Correa uderzył 0,291/0,366/0,467 z 22 home runami i 64 RBI. Ogólnie rzecz biorąc, Korea jest warta 4,9 wojny.

Chociaż ich najlepsza oferta jest o 65 milionów dolarów mniejsza od pierwotnej zwycięskiej oferty San Francisco, jest to najwyższa oferta, jaką Bliźniacy kiedykolwiek złożyli, a jeden z przedstawicieli zespołu czuje, że chce zatrzymać Correę.

Ale tydzień później, z kolejnym strzałem w Koreę, bliźniacy zatrzymali się.

Chcieli dokonać ponownej oceny po tym, jak we wtorek Associated Press poinformowało, że debiut Correi został przełożony, gdy „pojawiły się obawy medyczne” dotyczące jego zdrowia. Giants wydali w środę oświadczenie, w którym stwierdzili, że „nie ma zgody co do wyników badania fizykalnego Carlosa”.

Źródło zespołu powiedziało, że klub nie miał szansy w pełni ocenić Correi na podstawie jego pierwotnej sprawności w marcu, ponieważ Twins mieli nadzieję go zatrzymać. Jedyny przedłużony test Correi w tym sezonie miał miejsce 5 maja, kiedy został uderzony przez boisko w Baltimore i doznał czegoś, co uważano za złamany palec.

Według źródła zespołu, po meczu 20 września nie przeprowadzono żadnych testów. Wyrzucony za kradzież, Correa leżał na ziemi przez długi czas, zanim w końcu sam wstał i zszedł z boiska. Correa pozostał w grze.

Tej nocy powiedział dziennikarzom, że po krótkim strachu czuł się dobrze Naprawiona chirurgicznie dolna część prawej nogi.

„Uderzył w mój talerz” – powiedział Correa, odnosząc się do sprzętu na jego nodze. „Miałem operację, a on go uderzył. Coś w rodzaju odrętwienia. Wibracje. Więc czekałem, aż się uspokoi. To było trochę przerażające, ale kiedy się poruszyłem, wiedziałem, że wszystko jest w porządku.

Correa pojawił się w 12 z kolejnych 13 meczów zespołu i nadal uderzał, odbijając 0,319/0,373/0,468.

Nawet gdyby Bliźniacy medycznie oczyścili Correę z trzyletniej umowy w marcu, zespół potrzebowałby nowego ciała, aby utorować drogę do 10-letniej umowy. Problemy z kostką Correi po nieudanej transakcji Gigantów mogły dać Bliźniakom powód do spowolnienia pościgu.

Nie żeby mieli długo.

Podczas wtorkowych rozmów m.in. Cohen podniósł swoją pierwotną ofertę 12 lat, 288 milionów dolarów, 27 milionów dolarów.

Tak po prostu duet po raz drugi ominął Koreę.

(Górne zdjęcie: Joe Robbins/ICON Sportswire przez Getty Images)