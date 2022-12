Meta, matka Facebooka, ugotuje pozew Cambridge Analytica za 725 milionów dolarów

23 grudnia (Reuters) – Właściciel Facebooka Meta Platforms Inc (META.O) Gigant mediów społecznościowych zgodził się zapłacić 725 milionów dolarów w celu rozstrzygnięcia pozwu zbiorowego, w którym oskarża go o umożliwienie stronom trzecim, w tym Cambridge Analytica, dostępu do danych osobowych użytkowników.

Proponowane rozwiązanie, które wyraża się w złożony w sądzie W późny czwartek Facebook rozstrzygnie długotrwały proces sądowy w związku z ujawnieniem w 2018 r., że umożliwił brytyjskiej firmie doradztwa politycznego Cambridge Analytica dostęp do danych 87 milionów użytkowników.

Adwokaci powodów opisali proponowaną ugodę jako największą ugodę, jaką kiedykolwiek osiągnięto w pozwie zbiorowym dotyczącym prywatności danych w USA i największą kwotę, jaką Meta kiedykolwiek zapłaciła za rozstrzygnięcie pozwu zbiorowego.

„Ta historyczna ugoda zapewni znaczącą ulgę klasie w tej złożonej i innowacyjnej sprawie dotyczącej prywatności” – powiedzieli we wspólnym oświadczeniu Derek Loeser i Leslie Weaver, główni prawnicy powodów.

Meta nie przyznał się do winy w ramach planu ugody podlegającego zatwierdzeniu przez sędziego federalnego w San Francisco. Firma stwierdziła w oświadczeniu, że ugoda była „w najlepszym interesie naszej społeczności i akcjonariuszy”.

„W ciągu ostatnich trzech lat zmieniliśmy nasze podejście do prywatności i wdrożyliśmy kompleksowy program ochrony prywatności” – powiedział Meta.

Nieistniejąca już Cambridge Analytica pracowała dla udanej kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku i uzyskiwała dostęp do danych osobowych z milionów kont na Facebooku w celu profilowania wyborców i targetowania.

Logo grupy biznesowej Meta Platforms jest widoczne w Brukseli, Belgia, 6 grudnia 2022 r. REUTERS/Yves Herman

Cambridge Analytica uzyskała te informacje bez zgody użytkowników od badacza, który zezwolił Facebookowi na korzystanie z aplikacji w jej sieci społecznościowej.

Skandal z Cambridge Analytica wywołał rządowe dochodzenie w sprawie jej praktyk w zakresie prywatności, procesy sądowe i dochodzenie na wysokim szczeblu w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w którym dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, został przesłuchany przez ustawodawców.

W 2019 roku Facebook zgodził się zapłacić 5 miliardów dolarów, aby zakończyć dochodzenie Federalnej Komisji Handlu w sprawie jego praktyk w zakresie prywatności i zarzutów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że wprowadzał inwestorów w błąd w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych użytkowników.

Trwa dochodzenie prowadzone przez stanowych prokuratorów generalnych, a firma walczy z pozwem prokuratora generalnego Waszyngtonu.

Czwartkowa ugoda zasadniczo rozstrzygnęła roszczenia użytkowników Facebooka, że ​​firma naruszyła różne przepisy federalne i stanowe, umożliwiając twórcom aplikacji i partnerom biznesowym gromadzenie ich danych osobowych bez ich zgody.

Prawnicy zajmujący się użytkownikami oskarżyli Facebooka o wprowadzanie ich w błąd, aby myśleli, że mogą zachować kontrolę nad danymi osobowymi, podczas gdy w rzeczywistości umożliwił dostęp do nich tysiącom chętnych osób z zewnątrz.

Facebook argumentował, że nie ma uzasadnionego interesu w zakresie prywatności informacji, które jego użytkownicy udostępniają znajomym w mediach społecznościowych. Jednak sędzia okręgowy USA, Vince Sapria, nazwał ten pogląd „rażąco błędnym” i zezwolił na posunięcie sprawy do przodu w 2019 roku.

Reportaż Nate’a Raymonda z Bostonu; Montaż przez Muralikumar Anantharaman

