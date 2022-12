S&P 500 i Nasdaq zakończyły w piątek wzrosty, ale spadły trzeci tydzień z rzędu

S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły w piątek, ale odnotowały tygodniowe straty, ponieważ obawy przed recesją nadal ciążyły na nastrojach inwestorów.

S&P 500 wzrósł o 0,6% do 3844,82, a Nasdaq Composite o 0,2% do 10 497,86. Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 176,44 punktu, czyli o 0,5%, do 33 203,93.

Na początku sesji główne indeksy wahały się po indeksie cen wydatków na konsumpcję osobistą, preferowanej przez Rezerwę Federalną miary inflacji. Było nieco cieplej niż oczekiwali ekonomiści W ujęciu rok do roku oznacza to, że inflacja utrzymuje się pomimo wysiłków banku centralnego w celu jej zwalczania.