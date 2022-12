Alex Ovechkin wyprzedził Gordy’ego Howe’a i zdobył drugie miejsce w historii z 802. golem

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Alex Ovechkin zrobił kolejny krok w pogoni za historią hokeja w piątkowy wieczór, wyprzedzając Gordy’ego Howe’a i zajmując drugie miejsce na liście wszech czasów NHL, zdobywając 801. i 802. bramkę w karierze. Pusty gol za niebieską linią na 1:00 przed końcem w wygranym 4:1 meczu Washington Capitals z Winnipeg Jets na Capital One Arena. Tłum gospodarzy wpadł w szał, gdy długoletni kapitan świętował z kolegami z drużyny na lodzie. Pierwszy gol rosyjskiej gwiazdy tego wieczoru padł po rzucie z kręgu pod koniec pierwszej tercji.

„To bardzo emocjonalne” – powiedział Owieczkin. „Moi rodzice oglądali z domu. Tu jest moja żona, tu są dzieci, przyjaciele. To wyjątkowe robić to z tłumem w domu. Dają mi pełne wsparcie, które jest ogromne. To historyczny moment. Miło być w tej kategorii graczy. To naprawdę świetnie.

Jedyne imię nad Owieczkinem to „Wielki” – 894 cele Wayne’a Gretzky’ego, niegdyś uważane za nieosiągalne, znajdują się na szczycie góry. Ponieważ tempo zdobywania punktów przez 37-letniego Owieczkina postarzało go, numer 8 stał się legendą. Może to być kwestia tego, kiedy przekroczy 99.

„To szaleństwo widzieć, to ogromna liczba i ogromne osiągnięcie dla jego gry, dla jego osoby i dla jego rodziny” – powiedział długoletni kolega z drużyny Capitals, Dmitrij Orłow. „Sposób, w jaki teraz idzie, jest oczywiście fantastyczny i masz tylko nadzieję, że będzie zdrowy – kolejny dzień, kolejny kamień milowy”.

Niewyraźny gol Owieczkina z pustą siatką przyszedł w komiczny sposób. Po tym, jak Jets wyciągnęli swojego bramkarza, Davida Ritticha, na mniej niż trzy minuty przed końcem, kibice gospodarzy skandowali imię Ovecha. Tłum był gotowy na trenera Capitals, Petera Laviolette’a, który położył Ovechina na lodzie, aby wykonać bezpośrednią próbę – a śpiewy stawały się głośniejsze, gdy zegar tykał.

Owieczkin wszedł na lód na 1:42 do końca meczu i spróbował dalekiego strzału w pustą siatkę, która trafiła w słupek i zgasła. Chwilę później, gdy Capitals byli w strefie ofensywnej iz otwartą siatką przed sobą, Owieczkin podał ją Jewgienijowi Kuzniecowowi, który szybko zdecydował, że nie chce strzelać i zamiast tego oddał ją Owieczkinowi.

Laviolette powiedział, że on i Owieczkin odbyli rozmowę przed meczem i postanowili dać Owieczkinowi normalne minuty na wypadek jakichkolwiek okazji do pustej bramki.

„Jest to sytuacja, w której jeśli masz okazję z niej skorzystać, korzystasz z niej” – powiedział Ovechkin. „Daję to Guzzi, a on na to:„ Nie chcę tego brać ”. Ale potem to było wyjątkowe”.

Kuzniecow powiedział: „Jeśli zdobędę tam bramkę, poczuję się bardzo źle i połowa świata będzie na mnie zła. Wiesz, mam wielu hejterów… reputację, nieważne.

Howe’a Zmarł w 2016 roku W wieku 88 lat. Owieczkin spotkał go na Meczu Gwiazd 2009 w Montrealu. Powiedział, że podpisane zdjęcie Owieczkina i Howe’a razem w szatni jest „najlepszą rzeczą” Owieczkina w jego kolekcji.

„Oczywiście, Kobe Bryant, Michael Jordan, kij Wayne’a Gretzky’ego, kij Mario Lemieux – [the photo is] Chyba numer jeden – powiedział.

Alex Ovechkin spotkał Gordy’ego Howe’a podczas Meczu Gwiazd 2009 w Montrealu. Numer 8 ma podpisane zdjęcie jego i Gordy’ego z tego momentu. Nazwał to zdjęcie „prawdopodobnie główną atrakcją mojej kolekcji”. pic.twitter.com/3hvzBBppWw — Samantha Bell (@SamanthaJPell) 19 grudnia 2022 r

Nie. Żona Owieczkina, Nastia, i dwaj synowie, 4-letni Siergiej i 2-letni Ilja, w 801 i 802 roku. Wszyscy uczestniczyli w ostatnich trzech domowych meczach Waszyngtonu, a Owieczkin miał okazję złapać Ho, ale nie był w stanie. t Zapal lampę.

W piątek, mając na sobie wszystkie oczy, Owieczkin zadbał o to, by dał show. Zarówno Sergey, jak i Ilya udali się do szatni Capitals, aby zobaczyć historyczny numer swojego ojca. 801 i nie. 802 pozował do zdjęć, trzymając dolary w górze.

„Nigdy nie myślisz, że to się stanie, kiedy wejdziesz do ligi, pobijesz jakikolwiek rekord Gordy’ego Howe’a, rekord Wayne’a Gretzky’ego lub jakikolwiek inny rekord” – powiedział Owieczkin. „Cóż, może będziesz grał w NHL, będziesz dobry, spróbujesz dać z siebie wszystko – ale cała sytuacja dzieje się teraz, to cud. Wiesz, to całkiem specjalny.

Pierwszy gol Owieczkina wyrównał rekord Howe’a 18:22 w piątkowym meczu i dał Waszyngtonowi prowadzenie 1:0. Jego strzał nadgarstkiem z koła minął Ritticha, 166. bramkarza, którego Owieczkin strzelił w swojej niezwykłej karierze.

Potem rozpoczął się drugi pościg.

„Kiedy widzisz, przez co codziennie przechodzi Alex, myślę, że wszystko jest możliwe” – powiedział Laviolette. „Sposób, w jaki gra. Sposób, w jaki uderza. Sposób, w jaki strzela krążkiem. Jego miłość do gry. Jego pasja i cel gry. Wszystko jest możliwe”.

Owieczkin strzelił dziewięć bramek w ostatnich dziewięciu meczach. W tym sezonie strzelił 22 gole w 36 meczach – w tempie 50 bramek. Capitals mieli problemy z początkiem roku, ale kapitan pomógł utrzymać swój zniszczony przez kontuzje zespół.

„Jest na dobrej drodze, aby znów mieć kolejny wspaniały rok” – powiedział Laviolette. „Jest w świetnej formie. Ma ogromne umiejętności i talent, kiedy robi to, co robi. Kocha grę. Ma pasję i cel, kiedy bierze lód. Wszystkie te rzeczy łączą się i był w stanie grać wiele gier i myślę, że wszystko sprowadza się do umiejętności konsekwentnego grania.

Koledzy z drużyny od dawna wychwalali umiejętności Owieczkina, ale kiedy tworzył jedną legendę po drugiej, przesuwając się w górę tabeli bramek, podziw osiągnął nowy poziom.

„Siedem czy osiem lat temu nikt o tym nie mówił, mimo że był wyraźnie na tej samej ścieżce, co teraz” – powiedział w tym miesiącu obrońca John Carlson. „Poszło od„ może, trochę ”do„ cholera, to już wkrótce ”. … Możesz grać z facetem przez 13 lat, który pokonał tych gości w podręcznikach historii, i to jest całkiem fajne”.

Za nim nie. Z 802 Owieczkin może oddychać trochę dłużej. Ale oczekiwania nie kończą się na numerze 2.

„Wszyscy czekają na płytę Gretzky’ego, a to nie będzie łatwe” – powiedział Orłow. „Wszyscy wiedzą, on wie. To dużo pracy i czasem szczęścia. Przed nami długa droga” – powiedział.