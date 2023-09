Błotniste następstwa płonącego człowieka: pustynia pełna „moopa”

„Szkoda” – stwierdziła 39-letnia Lauren Bugeja. „Byli ludzie zostawiający butelki z moczem i różne niezbyt miłe rzeczy. To było trochę rozczarowujące”.

Mimo to tysiące ludzi, którzy mimo deszczu wzięli udział w imprezie, stwierdziło, że zadali sobie trud ratowania i sprzątania tego, co uznali za święte miejsce na pustynnej równinie. Pani Bukeja powiedziała, że ​​poszła na patrol z garściami niedopałków papierosów i krawatów i widziała członków sąsiedniego obozu wypychających przenośne toalety. Wyjechał późnym wieczorem w poniedziałek, aby wrócić do domu w Nowym Jorku, mijając teren swojego 100-osobowego obozu.

„Jeśli kiedykolwiek był rok, w którym mogliśmy pokazać naszą miłość do playa, to właśnie ten rok” – powiedział 51-letni Fausto Zapata z Los Angeles, gdy wraz z trzema innymi osobami wykopywał z błota częściowo zakopane dywany. „Nie sądzę, że praktykujemy to, co głosimy”.

Do wtorkowego popołudnia wolontariusze przeczesali już teren kilka razy, ale nadal musieli pracować, aby usunąć gruz utknięty w błocie.

Adriana Spaderas, lat 36 z San Diego, powiedziała, że ​​pewnej nocy zostawiła buty przed 12-osobowym namiotem i dopiero następnego ranka zorientowała się, że zostały zepsute przez plażę. Kiedy je wykopała, znalazła but na sandale, wszystkie zdeptane głęboko w błocie. Niektórzy nie wyszli.

„To cmentarzysko butów” – powiedziała.