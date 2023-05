Boston Celtics są u progu historii NBA po dramatycznym zwycięstwie nad Miami Heat w siódmym meczu.

CNN

Boston Celtics Guard Derrick White złożył spektakularne uderzenie i zablokował strzał w brzęczyk, aby przypieczętować dramatyczne zwycięstwo 104-103. Upał Miami W grze 6 Finały Konferencji Wschodniej w sobotę.

Nieprawdopodobne zwycięstwo Celtics zniwelowało stratę 0-3 w serii i postawiło ich na krawędzi historii NBA, ponieważ żadna drużyna (0-150) nigdy nie wygrała serii play-off po przegranej 0-3.

Trzypunktowy strzał Marcusa Smarta z 27 stóp odbił się od obręczy, gdy zegar tykał, zanim White pojawił się „jak błyskawica”, jak powiedział dziennikarzom Jaylen Brown, chwytając odbicie i cofając.

Po „The Shot” Michaela Jordana w 1989 roku White stał się drugim graczem w historii NBA, który potwierdził, że brzęczyk zmienił kolor na czerwony, gdy piłka wpadła do siatki. grozi eliminacja.

Eric Espada/NBAE/Getty Images Derrick White trafia zwycięzcę meczu dla Boston Celtics.

„Było wspaniale. Wszyscy pytali mnie, czy ci się udało, a ja na to, tak, myślę, że tak, ale było tak blisko, nigdy nie wiadomo” – powiedział później White dziennikarzom. „Cieszymy się, że wygraliśmy. Musieliśmy to jednak zrobić i zrobiliśmy to, a teraz jest Game 7.

Miami pokonało dziewięciopunktową stratę w mniej niż cztery minuty wcześniej i objęło prowadzenie na trzy sekundy przed końcem, kiedy Jimmy Butler wykonał trzy rzuty wolne, ale Celtics jeszcze nie skończyli.

Jesse D. Carabrand/NBAE/Getty Images Boston Celtics świętują swoje zapierające dech w piersiach zwycięstwo.

Jayson Tatum dodał 31 punktów dla Celtics, podczas gdy Brown i Smart dodali odpowiednio 26 i 24 punkty. Butler prowadził Heat z 24 punktami, ale przeżył ciężką noc.

„Koszykówka dla ciebie. „Koszykówka jest świetna” – powiedział później Butler dziennikarzom. „Bardzo, bardzo, bardzo zabawne… W zeszłym roku byliśmy w podobnej sytuacji. Możemy. Wiem, że to zrobimy. Musimy wyjść na szosę i wygrać w bardzo, bardzo trudnym środowisku.

Boston powróci do TD Garden na All-A Game 7 w poniedziałek, a zwycięzca zmierzy się z Denver Nuggets w finałach NBA, które rozpoczną się 1 czerwca.