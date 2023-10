Britney Spears pisze o aborcji, gdy była razem z Justinem Timberlake’em

CNN

Britney Spears w swoich nadchodzących wspomnieniach ujawnia przeżycie, które przez dwie dekady trzymała w tajemnicy.

Jak pisze w opublikowanym fragmencie książki, podczas swojego związku z Justinem Timberlake’em Spears zaszła w ciążę i dokonała aborcji przez piosenkarza. Ludzie.

„To niespodzianka, ale dla mnie to nie tragedia. Bardzo kochałam Justina. Zawsze miałam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mieć razem rodzinę. To znacznie szybciej, niż się spodziewałam” – pisze Spears w swojej książce „The Kobieta we mnie.” .

„Ale” – pisze – „Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi na dziecko, jesteśmy za młodzi.

CNN nie było jeszcze w stanie samodzielnie zrecenzować „Kobiety we mnie”.

Przedstawiciel Timberlake’a nie odpowiedział na prośbę CNN o komentarz.

Na górze Spears pisze o tym, jak bardzo czuła się wówczas skonfliktowana

„Gdyby pozostawiono to mnie, nigdy bym tego nie zrobił” – pisze. „Justin nadal upierał się, że nie chce zostać ojcem”.

„Do dziś jest to jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich doświadczyłem w życiu” – dodaje.

Timberlake i Spears spotykali się od 1999 do 2002 roku.

Spears później wyszła za mąż za tancerza Kevina Federline’a i miała dwóch synów, Seana Prestona (18 l.) i Jadena Jamesa (17 l.), zanim ona i Federline rozwiedli się w 2007 roku.

Timberlake poślubił aktorkę Jessicę Biel w 2012 roku, a para ma dwóch synów, Silasa i Phineasa.

Premiera „The Woman In Me” odbędzie się 24 października.