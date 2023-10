Giełda azjatycka dzisiaj: aktualizacje na żywo

W środę popołudniowe obroty na rynkach azjatyckich były mieszane, po tym jak chińskie dane gospodarcze wykazały silniejszy niż oczekiwano wzrost.

Według raportu opublikowanego w środę przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, Chiny odnotowały wzrost o 4,9% w kwartale lipiec-wrzesień. Według sondażu Reuters ekonomiści spodziewali się, że gospodarka kraju odnotuje wzrost na poziomie 4,4%.

Druga co do wielkości gospodarka świata ogłosiła w zeszłym miesiącu lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień, a stopa bezrobocia w miastach spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch lat.