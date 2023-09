Burning Man: Jeśli dziś drogi zostaną ponownie otwarte, dziesiątki tysięcy ludzi uwięzionych w ogromnych lawinach błotnych będzie można ewakuować

CNN

Drogi poza terenem festiwalu Burning Man mogą zostać ponownie otwarte w poniedziałek dla 72 000 osób uwięzionych na pustyni Nevada już trzeci dzień.

„Nadal jest trudno. Nadal jest błoto i są obszary, których trzeba unikać, ale powoli, ale skutecznie sobie z tym radzimy” – powiedział w poniedziałek CNN nadinspektor miasta Black Rock Tony „Coyote” Perez.

Drogi do i z Black Rock City, tymczasowego miasta tworzonego co roku na potrzeby wydarzenia, były zamknięte od piątkowego wieczoru, a organizatorzy wydarzenia nałożyli nakaz schronienia się na miejscu następnego dnia. Powódź praktycznie uniemożliwiła pojazdom poruszanie się po powierzchni.

„Ludzie próbują się wydostać, ale drogi nadal są błotniste, podmokłe, więc tworzy się osad, a ludzie współpracują, aby wydostać się z korka” – powiedział.

Na odległym obszarze w północno-zachodniej Nevadzie spadło od dwóch do trzech miesięcy deszczu – do 0,8 cala – w ciągu zaledwie 24 godzin od piątku do soboty rano. Według niedzielnej nocy organizatorów Burning Man na miejscu przebywa około 72 000 osób.

Tygodniowy festiwal zakończy się w poniedziałek, ale nie jest jasne, kiedy uczestnicy będą mogli opuścić teren.

Organizatorzy Burning Mana Powiedziałem wcześniej Poniedziałkowa „ewakuacja” miała rozpocząć się w południe (15:00 czasu wschodniego), ale od tego czasu przesunęła ten termin.

„Gate Road jest bardzo mokra i błotnista, przez co dziś rano jest nieprzejezdna dla większości pojazdów z ChRL, ale jest sucha” – poinformowali organizatorzy. Opublikowany W poniedziałek w południe X, serwis znany wcześniej jako Twitter. „Ewakuacja rozpocznie się dziś po południu”.

„Poinformujemy Cię ponownie tak szybko, jak to możliwe” – dodali.

Słoneczne i suche warunki w zachodniej Nevadzie w poniedziałek „pozwolą na znaczną poprawę błotnistych warunków podczas festiwalu Burning Man” – powiedział meteorolog CNN Dave Hennon. Oczekuje się, że maksymalna temperatura wyniesie około 75 stopni.

Diplo i Chris jadą na szosie, a potem autostopem



Niektórzy przejechali już przez gęste błoto i opuścili teren, ale „większość pojazdów kempingowych utknęła na miejscu” – powiedział sierż. biura szeryfa hrabstwa Pershing. – powiedział w niedzielę Nathan Carmichael.

„Na każdym kroku mieliśmy wrażenie, jakbyśmy szli z dwoma ogromnymi blokami żużla na nogach” – powiedział Amar Singh Dugal, który przed opuszczeniem festiwalu z przyjaciółmi przeszedł około 3 km przez błoto.

Wśród tych, którzy przemierzali błoto, był DJ Diplo, który kilka godzin później spędził w błocie, próbując dostać się na swój koncert w Waszyngtonie.

„Po tym spacerze mam naprawdę mocne mięśnie nóg” – Diplo powiedział CNN w poniedziałek rano. Przypisuje mu także taśmę klejącą i dobre buty, „które w pewnym momencie kosztowały około trzech funtów za sztukę”, które pomogły mu przejść wiele mil.

Następnie fan przedstawił Diplo – którego prawdziwe nazwisko brzmi Thomas Wesley Benz – i Komik Chris Rock Przejażdżka.

„Dzieciak rozpoznał mnie na drodze i powiedział: «Hej, podwiozę cię przez kilka następnych mil». Oczywiście z radością się zgodziliśmy” – powiedział Diplo.

Burning Man – ogromny totem spalony w kulminacyjnym momencie festiwalu – został przeniesiony z niedzielnej nocy na poniedziałek ze względu na złą pogodę. Organizatorzy powiedzieli Niedzielny wieczór.

Organizatorzy Burning Man oświadczyli w niedzielę wieczorem, że jedna śmierć na piątkowym festiwalu „nie miała związku z pogodą”.

„Nasz oddział ratunkowy bardzo szybko wezwał pomoc w przypadku mężczyzny po czterdziestce i nie był w stanie przywrócić mu życia” – poinformowali organizatorzy, nie podając dalszych szczegółów.

Biuro szeryfa hrabstwa Pershing oświadczyło, że prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci.

Biuro szeryfa poinformowało, że sprowadzono środki z całej północnej Nevady, aby pomóc osobom potrzebującym pomocy medycznej na terenie wydarzenia.

Więcej zyskali także organizatorzy Pojazdy z napędem na cztery koła i opony terenowe pomagają w transporcie ludzi Opieka medyczna i inne pilne potrzeby.

Black Rock City, tymczasowa metropolia wznoszona corocznie na potrzeby festiwalu, jest wyposażona w infrastrukturę ratunkową, bezpieczeństwa i opiekę zdrowotną.

„Robiliśmy ćwiczenia na stole na potrzeby takich wydarzeń” – poinformowali organizatorzy festiwalu. „Jesteśmy w pełni zaangażowani we wszystkie aspekty bezpieczeństwa i nie możemy się doczekać Exodusu jako naszego kolejnego priorytetu”.

Uczestnicy festiwalu – przyzwyczajeni do stawiania czoła intensywnemu upałowi na pustyni Nevada – zamiast tego zmagali się z deszczem i błotem, racjonując zapasy i radząc sobie z problemami z łącznością.

W związku z zamknięciem i zamknięciem dróg uczestnicy zintensyfikowali działania, oferując żywność i schronienie potrzebującym, powiedziała w niedzielę CNN bywalczyni festiwalu Gillian Bergeron.

„Większość ludzi tam wychodzi dość regularnie i z pewnością dobrze sobie z tym poradzili” – powiedział Bergeron. „To wspaniała społeczność, ludzie pomagają sobie nawzajem, dostarczając żywność, wodę i schronienie. Myślę, że to mogło wzmocnić podstawową społeczność.

Inny uczestnik Burning Man, Andrew Hyde, powiedział, że pogoda przywróciła znaczenie wydarzenia do jego korzeni.

„Przyjeżdżasz tutaj, żeby spotkać się z ekstremalną pogodą i przygotowujesz się na to” – Hyde powiedział w sobotę CNN.

Burning Man opisał także podwyższone morale wśród uczestników dzielących się zasobami. „Gra muzyka, dzielimy się posiłkami na obozie, spotykamy się towarzysko i spacerujemy po placu, aby oglądać sztukę i łączyć się jako społeczność” – poinformowali organizatorzy w niedzielnym wieczorem aktualizacji.

Istnieją jednak obawy, kiedy drogi zostaną ponownie otwarte.

„Ludzie muszą wrócić do swojej pracy, wrócić do swoich obowiązków w domu” – powiedział Hyde.

Bergeron również zauważył, że ludzie są zaniepokojeni.

„Z pewnością niektórzy byli całkowicie zaskoczeni Zapytali, czy otrzymają zwrot pieniędzy za bilety… spóźnili się na lot” – powiedział.

„To zależy od ich poziomu doświadczenia, poziomu komfortu w danym miejscu oraz od tego, gdzie będą musieli być w poniedziałek lub wtorek rano”.

Mimo to złe warunki nie powstrzymały kreatywności, powiedziała Hannah Barhorn, która po raz pierwszy wzięła udział w projekcie.

„Ludzie robią gliniane rzeźby” – powiedział w sobotni wieczór.