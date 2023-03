Były czołowy partner Credit Suisse sprzedał cały swój udział w banku

5 marca (Reuters) – Harris Associates, jeden z głównych akcjonariuszy Credit Suisse (CSGN.S), sprzedał swoje udziały w szwajcarskim banku w ciągu ostatnich kilku miesięcy, aktywista z Chicago, wiceprezes ds. — powiedział w niedzielę.

Herro nie podał powodu sprzedaży udziałów, ale powiedział Financial Times, że Harris sprzedał udziały po tym, jak stracił cierpliwość do strategii Credit Suisse mającej na celu powstrzymanie ciągłych strat i exodusu klientów.

Harris, który pozostał lojalny wobec Credit Suisse pomimo serii skandali, sprzedał około 10% udziałów w banku w sierpniu ubiegłego roku, ale w styczniu obniżył go do 5%.

Harris zaczął zmniejszać swoją ekspozycję po tym, jak Credit Suisse zebrał od inwestorów 4 miliardy franków szwajcarskich (4,3 miliarda dolarów), a kiedy Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej uczynił go czołowym inwestorem, Hero powiedział Financial Times, który jako pierwszy poinformował, że Harris sprzedał. Wszystkie jego akcje.

„Jest pytanie o przyszłość własności. Istnieje ogromny exodus z zarządzania majątkiem” – powiedział Hero, cytowana przez gazetę. Credit Suisse odnotował gwałtowne przyspieszenie wypłat, z odpływem ponad 110 miliardów franków szwajcarskich w czwartym kwartale.

„Mamy wiele innych możliwości inwestowania” – dodał. „Rosnące stopy procentowe oznaczają, że wiele funduszy europejskich zmierza w przeciwnym kierunku. Po co marnować kapitał, skoro inne sektory go teraz generują?”

W oświadczeniu wysłanym w niedzielę do agencji Reuters, Credit Suisse powiedział: „Wyprzedzamy harmonogram i mamy jasne cele strategiczne”.

„Jesteśmy skoncentrowani na pomyślnej realizacji naszego planu i dążeniu do naszych celów, aby zapewnić, że nowy Credit Suisse zapewnia trwałą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy”.

Bank, drugi co do wielkości bank w Szwajcarii, rozpoczął gruntowną przebudowę swojej działalności, w tym cięcie kosztów i miejsc pracy w celu ożywienia swojej fortuny oraz utworzenie oddzielnej działalności dla swojego banku inwestycyjnego pod marką CS First Boston.

Credit Suisse odnotował w zeszłym miesiącu największą roczną stratę od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Ostrzegł przed dalszymi „znaczącymi” stratami w tym roku.

(1 USD = 0,9357 franków szwajcarskich)

Reportaż Gokula Bisharadi i Elisy Martinucci w Bangalore; Dodatkowe raporty Akriti Sharmy i Juby Babu

