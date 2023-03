5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem giełd w poniedziałek, 6 marca

Akcje w USA wchodzą w ten tydzień po mocnych pięciodniowych ramach. Dow Jones przerwał w piątek czterotygodniową passę spadków, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq zakończyły tydzień na plusie. Nie wiadomo, czy będzie to krótkie wytchnienie, czy początek nowego ożywienia, ale ogólny nastrój jest ponury. Chociaż inflacja spadła, sytuacja gospodarcza nadal sprzyja wysokiej inflacji. Oznacza to, że więcej pieniędzy pochodzi z Banku Rezerw Federalnych. We wtorek i środę usłyszymy od prezesa Fed Jerome’a ​​Powella, a inwestorzy będą niecierpliwie czekać na najnowsze wskazówki dotyczące tego, jak Fed podejdzie do swojej decyzji o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Ten piątek przynosi również lutowy raport o zatrudnieniu. Jeśli jest to coś w rodzaju liczby ze stycznia (zaskakująco duża liczba 517 000), zwróć uwagę. Podążaj za nami Aktualizacje rynku na żywo.