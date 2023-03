S&P 500 zamyka się przed zeznaniami Powella, przed nadchodzącymi danymi

6 marca (Reuters) – W poniedziałek indeks S&P 500 nieco zwyżkował, kończąc sesję nieco niżej, ponieważ inwestorzy skupili się na rentownościach amerykańskich obligacji skarbowych, prezesie Rezerwy Federalnej Jerome Powellu i zeznaniach z lutowego raportu o zatrudnieniu.

W poprzedniej sesji indeksy wyglądały na znacznie mocniejsze, a Nasdaq (.IXIC) w pewnym momencie wzrósł o ponad 1%, po czym stopniowo zaczął tracić zyski. Największy wzrost nastąpił od producenta iPhone’a Apple Inc (AAPL.O), po tym, jak Goldman Sachs zainicjował relację z rekomendacją „kupuj”.

Ale rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych i 2-letnich obligacji skarbowych straciły wcześniejsze zyski w styczniu po tym, jak dane pokazały, że nowe zamówienia na towary przemysłowe w USA były niższe niż oczekiwano.

Ponieważ wyższe stopy procentowe zmniejszają wartość przyszłych przepływów pieniężnych, rosnące rentowności obligacji odbijają się na wycenach akcji, zwłaszcza akcji spółek rozwijających się i technologicznych.

„Rynek utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ ten tydzień będzie kluczem do rzucenia światła na to, co dzieje się w amerykańskiej gospodarce” – powiedziała Irene Dunkel, główna strateg ds. rynków akcji w USA.

PCA Research z Nowego Jorku opublikuje w piątek swój raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za luty.

„Ludzie martwią się liczbą miejsc pracy i danymi ekonomicznymi, ponieważ martwią się tym, co zrobi Fed. Ostatecznie wszystkie drogi prowadzą do Fed”.

A biorąc pod uwagę możliwe podwyżki stóp Fed, które są ich głównym zmartwieniem, poniedziałkowe dane już ostudziły entuzjazm inwestorów, powiedział Shawn Cruz, główny strateg handlowy w TD Ameritrade w Chicago.

„W kwestii inflacji jest jeszcze wiele do zrobienia” – powiedział Cruz. „Nie widzimy spowolnienia popytu, które powinniśmy zobaczyć. Cały sens podnoszenia stóp procentowych przez Fed polega na spowolnieniu gospodarki”.

Według wstępnych danych, S&P 500 (.SPX) wzrósł o 2,72 punktu, czyli 0,07%, do poziomu 4 048,36, podczas gdy Nasdaq Composite (.IXIC) stracił 12,59 punktu, czyli 0,11%, do 11 676,41. Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 38,69 punktu, czyli 0,12%, do 33 429,66.

Sektor surowców powiązanych z surowcami (.SPLRCM) był słabszy w poniedziałek po tym, jak Chiny wyznaczyły niższy niż oczekiwano cel wzrostu gospodarczego na poziomie około 5% w tym roku.

Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA wzrosły w piątek i odnotowały tygodniowe wzrosty po tym, jak komentarze decydentów Fed złagodziły niepokój wokół agresywnych podwyżek stóp procentowych.

Ale prezes Banku Rezerw Federalnych w San Francisco, Mary Daly, powiedziała w sobotę, że jeśli inflacja i dane z rynku pracy będą wyższe niż oczekiwano, stopy procentowe w grudniu powinny być wyższe niż prognozowali decydenci Fed.

Inwestorzy będą szukać wskazówek co do przyszłej ścieżki podwyżek stóp Fed, kiedy Powell zeznaje przed Kongresem we wtorek i środę. Ostatnia reklama Powella dotycząca dobrych danych ekonomicznych i wyższej niż oczekiwano inflacji wzbudziła obawy, że Fed podniesie stopy bardziej niż oczekiwano lub utrzyma je dłużej.

Handlowcy spodziewają się co najmniej trzech podwyżek o 25 punktów bazowych w tym roku i stóp procentowych do 5,44% do września z obecnych 4,67%.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami były niestabilne po tym, jak Silvergate Capital Corp (SI.N) wyciągnął wtyczkę z sieci płatności kryptowalutowych, budząc wątpliwości co do zdolności firmy do utrzymania się na rynku.

