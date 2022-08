Były szef działu bezpieczeństwa na Twitterze, skarga sygnalistów dotycząca spamu, problemów z prywatnością

Świergot Inc

Były szef ochrony złożył skargę informatora przeciwko firmie na kilka tygodni przed tym, jak portal społecznościowy oskarżył ją o brak ochrony poufnych danych użytkownika i kłamstwo na temat problemów związanych z bezpieczeństwem. Walka na sali sądowej z

Elona Muska.

Peter Zatko, który został zwolniony ze stanowiska szefa bezpieczeństwa Twittera na początku tego roku, złożył skargę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zeszłym miesiącu, jak poinformował przedstawiciel organizacji Whistleblower Aid. W jego oświadczeniu stwierdza się, że „wykazał poważne, rażące niedociągnięcia na Twitterze w każdym obszarze jego mandatu”, w tym w zakresie prywatności, bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego, integralności platformy i moderacji treści.

Pan. Jatco twierdzi, że dyrektorzy Twittera, w tym dyrektor naczelny Barak Agarwal, celowo bagatelizują rozpowszechnienie spamu na platformie. Te twierdzenia, panie To sprawi, że wojna Twittera z Muskiem będzie jeszcze bardziej skomplikowana Firma pozwała Do realizacji w lipcu Transakcja przejęcia o wartości 44 miliardów dolarów. Pan. Musk oskarżył Twittera o nieprawdziwe przedstawianie jego firmy, szczególnie w odniesieniu do Stan kont spamu lub botów– Mówi Twitter zaprzecza.

A Pięciodniowy nieprzerwany okres próbny Rozpocznie się w październiku.

O istnieniu skargi informatora zgłoszono wcześniej Washington Post I CNN.

Rzecznik Twittera, pan. Zatko powiedział, że został zwolniony za „nieskuteczne przywództwo i słabe wyniki”, a skarga „zawiera niespójności i nieścisłości oraz brak krytycznego kontekstu”.

Pan. Prawnik Muska powiedział: „Już doręczyliśmy Panu Zatko wezwanie do sądu i widzieliśmy, jak odchodzi i inni kluczowi pracownicy”.

Udziały na Twitterze spadły Około 5% w handlu intraday we wtorek.

Były haker znany jako „Mudge”, Mr. Zatko od dziesięcioleci zajmuje się badaniem bezpieczeństwa komputerowego. Był członkiem bostońskiego komitetu ds. cyberbezpieczeństwa, który zyskał na znaczeniu w 1998 r., kiedy w zeznaniach senatu USA wydał ostrzeżenia o stanie bezpieczeństwa cybernetycznego państwa. Podczas przesłuchania w Senacie grupa powiedziała prawodawcom, że może wyłączyć Internet w ciągu 30 minut.

Został zatrudniony przez Twittera pod koniec 2020 roku po karierze, która obejmowała inne role korporacyjne.

John Dye, założyciel Whistleblower Aid, powiedział Mr. Jatko skontaktował się z organizacją non-profit na początku marca za pośrednictwem Signal, aplikacji do szyfrowania wiadomości. Pan. Jatko, panie Nigdy nie spotkałem się ani nie rozmawiałem z Muskiem, panie Zespół Muska, panie Pan Jatko powiedział, że nie kontaktował się z organizacją non-profit w sprawie skargi. powiedział Ty.

„Uważa to informowanie o nieprawidłowościach jako ostateczność” – powiedział pan. Zawiąż pana Mówił o Jatko. „Oczywiście ciężko pracował w firmie, korzystał z kanałów wewnętrznych i ostatecznie został demaskatorem”.

Pan. Jatco zostało przeniesione na Twittera przez współzałożyciela Jacka Dorsey Najlepszy hack nastolatka Zignorował regulamin papierów wartościowych firmy. Zgodnie ze skargą pan. Dorsey „specjalnie zatrudnił Mudge’a za swoją reputację mówienia prawdy władzy”.

Jednak panie Dorsey był w firmie tylko sporadycznie, a nowy pracownik – który miał setki pracowników zgłaszających się do niego – wkrótce został przytłoczony wykonywanym zadaniem, zgodnie ze skargą. W pewnym momencie pan Agarwal powiedział swojemu zespołowi: „Twitter ma 10 lat niezapłaconych rachunków za zabezpieczenia”, zgodnie ze skargą.

Pan. Relacje między Jatko a kierownictwem Twittera pogorszyły się w następnych miesiącach, mówią obie strony. Pan. Pomógł Zatko, co podważyli inni dyrektorzy, zgodnie ze skargą, którą pan. Jatco został poinformowany przez prawnika z Twittera, że ​​zmiany miały na celu ukrycie ustaleń. Przeciekają wewnętrznie lub zewnętrznie.

Skarga budzi również obawy dotyczące powiązań Twittera z zagranicznymi rządami i mówi, że firma może mieć zagranicznych szpiegów na liście płac. Pan. Mówi, że Jatco wierzy. Ambasada Indii w Waszyngtonie nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

Wcześniej w tym miesiącu były pracownik Twittera Uznany winnym Został oskarżony przez amerykańskie jury w sprawie szpiegostwa na rzecz Arabii Saudyjskiej w latach 2013-2015, kiedy pracował dla firmy w zamian za setki tysięcy dolarów w zamian za wysyłanie prywatnych informacji o użytkownikach powiązanych z krytykami królestwa.

Jednak większość skarg dotyczy fałszywych lub spamowych kont, które pan. Piżmo zwróciło na siebie uwagę.

Jak na przykład

Tesla Inc.

Dyrektor Generalny, Pan Zatko twierdzi, że Twitter myli takich użytkowników, skupiając się tylko na zarabiających codziennych użytkownikach lub MDAU, a nie na wszystkich codziennych użytkownikach. Pierwsza kategoria obejmuje tylko konta, które zamierzają obejrzeć reklamę.

„Miliony aktywnych kont nie są uważane za„ mDAU ”, ponieważ są to boty spamowe lub dlatego, że Twitter nie wierzy, że mogą na nich zarabiać” Stwierdza się skarga Jatko. „Te miliony kont innych niż mDAU są częścią doświadczenia przeciętnego użytkownika na platformie”.

Twitter powiedział, że ma system pomiaru użytkowników i spamu, który obejmuje wiele losowych przeglądów tysięcy kont przez ludzi w czasie.

Pan. W skardze Jatko powiedział, że próbował formalnie zgłosić swoje obawy zarządowi Twittera, ale pan.

We wtorkowej notatce skierowanej do pracowników w sprawie skargi sygnalistów, pan. Aggarwal powiedział: „Chociaż Mudge był odpowiedzialny za wiele aspektów tej pracy, teraz fałszywie przedstawia się ponad sześć miesięcy po zwolnieniu. ”. Pan. Aggarwal bronił prac Twittera dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, jednocześnie mówiąc, że skupienie uwagi na firmie w skardze utrudniłoby jej pracę. „Będziemy podążać wszystkimi drogami, aby chronić naszą integralność jako organizacji i wyprostować sprawę” – powiedział.

Twitter osiągnął porozumienie z Federalną Komisją Handlu w 2011 roku w celu utrzymania bardziej rygorystycznych zabezpieczeń, w tym ograniczenia liczby pracowników z dostępem. Jego główne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności. Pan. Jatco zarzuca naruszenie tej umowy. FTC nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Kopie skargi zostały wysłane do senackich komisji sądownictwa i wywiadu, powiedzieli doradcy każdej komisji.

Demokraci i Republikanie wyrazili w ostatnich latach obawy dotyczące sposobu, w jaki Twitter i inne firmy zajmujące się mediami społecznościowymi wykorzystują i chronią dane klientów, i rozważali przepisy, które wymagałyby od firm przestrzegania określonych standardów przejrzystości lub bezpieczeństwa danych. „Jeśli te twierdzenia są prawdziwe, mogą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych dla użytkowników Twittera na całym świecie” – powiedział przewodniczący Komisji Sądowniczej Sen. Dick Durbin (D., IL) powiedział w oświadczeniu.

— Dave Michaels, Erin Mulvaney i Dustin Volz przyczynili się do powstania tego artykułu.

Poprawki i amplifikacje

Barak Agarwal jest prezesem Twittera. Wcześniejsza wersja tego artykułu zawierała błędną pisownię jego nazwiska jako Aggarwal. (Poprawione 23 sierpnia)

