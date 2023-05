„Cały ruch robotniczy jest za nami” – powiedział nowojorski tłum – ostateczny termin

Ketty

Sprawdź aktualizacje… Drugiego dnia pierwszego od 15 lat strajku Gildii Scenarzystów Ameryki, gildia organizuje duże spotkania z członkami z obu wybrzeży, aby opisać, jak się tu dostali, co się dzieje i co się dzieje.

Linie pikiet zostały przerwane w środę, gdy WGA East spotkało się w The Great Hall w Cooper Union w Nowym Jorku, a WGA West planowało spotkać się w Shrine Auditorium w Los Angeles. Pierwsza sesja ma się rozpocząć o 18:00 ET, a druga sesja jest zaplanowana na 7 PT. Wielka Sala może pomieścić prawie 1000 osób, a dawna Oskarowa Arena może pomieścić około 6000.

Chociaż spotkanie w Wielkiej Sali trwało nieco dłużej, niż oczekiwano, źródła na miejscu powiedziały, że tłum był wyraźnie rozpalony. Wprowadzając solidarność innych cechów i związków, takich jak IATSE, członkowie WGA nagrodzili gromkimi brawami. „Cały ruch robotniczy jest za nami” – powiedział tłumowi przewodniczący WGA. „Biały Dom jest za nami”.

Deadline rozmawiał z niektórymi osobami na stronie Manhattan.

Wkrótce po dołączeniu do WGA John Mahon po raz pierwszy zobaczył świat, w którym chciałby, aby wszyscy scenarzyści komedii telewizyjnych żyli i pracowali tak jak on: był na planie, a produkcja, do której był przywiązany, rozgrywała się tuż przed nim. , on napisał.

„Posiadanie tego rodzaju doświadczenia jako pisarza naprawdę cię poucza” – powiedział Mahon w środę wieczorem, maszerując przez Manhattan z innymi uderzającymi pisarzami WGA na spotkanie członków związku w Cooper Union College. „Ponieważ widzisz granice; Możesz zobaczyć, jak twoje myśli naprawdę ożywają. Kiedy jesteś w pokoju i piszesz na papierze, łatwo jest wpaść na te wszystkie pomysły, ale zobaczyć, jak są wdrażane i na planie – to bezcenne doświadczenie.

To doświadczenie zostało utracone na rzecz innych, młodszych pisarzy, było jednym z powodów, dla których Mahone został napisany Naszą flagą jest śmierć I Kobiety 5powiedział, że brał udział w pikiecie w tym tygodniu. Dostęp do produktów „stał się dla nas dużą przeszkodą” – powiedział.

„Dostajesz zapłatę za relacjonowanie swojego odcinka na planie” – powiedział. „Ale te czasy minęły już od kilku lat”.

Wśród uczestników środowego spotkania członków związku na Manhattanie był Alex Zaragoza, który dołączył do WGA jako pisarz dla magazynu informacyjnego i kulturalnego Vice i którego członkostwo przenosi karierę pisarską do telewizji. Kiedy Gildia głosowała za strajkiem, „Skończyło się na pracy nad serialem, który nie trafił jeszcze do serialu” — powiedziała Zaragoza, wręczając znak pikiety przedstawicielowi związku i przygotowując się do dołączenia do innych pisarzy w budynku Fundacji. , znany również jako Great Hall, to spotkanie tylko dla członków w Cooper Union College, które jest zamknięte dla prasy.

„Mniej więcej miesiąc temu zakończyłem kolejny program, nad którym pracowałem, więc siedziałem i czekałem – dosłownie siedziałem, czekając, czy będę mógł pracować. Aby zaplanować, co zrobię, jeśli nie będę mógł pracować w moim obecnym dziedzinie, w mojej obecnej karierze, w telewizji. Zarabiaj pieniądze. Co mam robić?”

Zaragoza opowiedział o swoich doświadczeniach z WGA w Vice, gdzie był przedstawicielem związku w zespole negocjacyjnym.

„To był pierwszy raz, kiedy miałem pracę związkową”, powiedział, „i różnica, jaką sprawiło, że nie czułem się zagubiony, czułem się tak, jakbyś był częścią jednostki, która walczy i radzi sobie razem Źli menedżerowie, kiedy moi współpracownicy musieli robić zwolnienia.Upewnij się, że są odpowiednio odłączeni – mam na myśli kilka rzeczy.

Przyznała, że ​​WGA prosi teraz wielu swoich członków, ale powiedziała: „Oto sprawa: głosowaliśmy za tym. Przytłaczającą większością głosowaliśmy na tak, ponieważ znamy jego znaczenie. To prośba o wiele, ale prośba o to, czego potrzebujemy: potrzebujemy walki. … Prawie 100 procent naszych członków było gotowych do pikietowania na ulicach, aby zrezygnować z tych czeków. Jest to konieczne, jak wiemy, dla wspólnego dobra, dla większego dobra i dla naszej prawdziwej przyszłości. Bez względu na to, jak trudne to jest, trzeba to zrobić. ”

Rozmowy między WGA a Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych w sprawie nowej trójstronnej umowy rozpoczęły się ponad miesiąc temu i zakończyły 1 maja, a do końca obecnej umowy pozostały tylko godziny. Pomimo prawie 98% głosów upoważniających członków WGA do strajku w kwietniu dla przywódców gildii, studia nie potraktowały poważnie możliwości akcji pracowniczej ani naprawdę się tym nie przejęły. Ponieważ obie strony są daleko od siebie w kwestii pieniędzy, przejrzystości, bezpieczeństwa pracy i roli pisarzy w zmieniającym się przemyśle, WGA ogłosiła strajk przywódczy we wczesnych godzinach 2 maja.

Ostatni raz WGA strajkowała w latach 2007-2008, kiedy akcja robotnicza trwała 100 dni.