Cały zespół Sports Illustrated zostaje zwolniony

Przyszłość Sports Illustrated rysowała się w piątek w czarnych barwach po tym, jak wydawca zmniejszonego outletu ogłosił masowe zwolnienia i cofnięto licencję na używanie nazwy kultowej marki w druku i formacie cyfrowym.

Arena Group – wstrząśnięta doniesieniami, że fikcyjny magazyn publikuje treści generowane przez sztuczną inteligencję – przyznała w tym tygodniu, że nie zapłaciła 3,75 miliona dolarów kwartalnych opłat licencyjnych na rzecz Authentic Brands Group.

W rezultacie notowana na giełdzie spółka Arena ogłosiła w czwartek, że dokona „znacznych redukcji” zatrudnienia ponad 100 dziennikarzy.

Zrzeszeni w związkach pracownicy SI otrzymali w piątek notatkę stwierdzającą: „Niektórzy pracownicy zostaną zwolnieni natychmiastowo i otrzymają wynagrodzenie zamiast 60-dniowego okresu wypowiedzenia. [union contract].”

„Z pracownikami, których ostatni dzień pracy przypada dzisiaj, Komitet Ludowy wkrótce skontaktuje się. Oczekuje się, że pozostali pracownicy będą pracować do końca okresu wypowiedzenia i wkrótce otrzymają więcej informacji” – czytamy w notatce, do której dotarł „The Post”.

Fan George'a Masona jest posiadaczem magazynu Sports Illustrated w 2006 roku. AP

Rzecznik Areny dodał, że firma prowadzi rozmowy z Original Brands w sprawie odzyskania licencji. SI, niegdyś ukazujące się co tydzień, w 2018 r. zostało zredukowane do wydania dwutygodnika, a w 2020 r. stało się miesięcznikiem.

„Pomimo anulowania licencji wydawniczej, będziemy nadal produkować „Sports Illustrated” do czasu rozwiązania problemu” – powiedział przedstawiciel.

„Mamy nadzieję, że jesteśmy firmą, która popchnie SI do przodu, ale jeśli nie, mamy nadzieję, że ktoś to zrobi. Jeśli to tylko kolejny biznes, będziemy wspierać tę transformację bez narażania dziedzictwa Sports Illustrated”.

W piątek na stronie internetowej outletu pojawiły się nowe informacje, mówiące, że szkieletowa załoga nadal pracuje.

Tymczasem coroczny numer SI Swimsuit Issue, który przybliża kariery supermodelek, od Cheryl Dykes po Tyrę Banks, ma się zakończyć i zostać opublikowany wiosną, powiedziała The Post osoba bliska tej sytuacji.

Firma Authentic Brands, której właścicielem jest kanadyjski miliarder Jamie Salter, nalegała, aby SI „kontynuowała” – nie podano jednak, kto stanie na czele.

Inne źródło posiadające wiedzę powiedziało The Post, że firma była zainteresowana umową licencyjną dla SI od firm Vox, Essence, Penske Media i byłej gwiazdy NBA, Juniora Bridgemana, który stał się dyrektorem wykonawczym.

„Marka Sports Illustrated, do której należy dział redakcyjny, stara się zapewnić jej dalszy rozwój przez ostatnie 70 lat” – stwierdziła firma w oświadczeniu.

„Wierzymy, że marka będzie nadal ewoluować, aby służyć czytelnikom wiadomości sportowych, fanom sportu i konsumentom. Aby zachować absolutną integralność dziedzictwa marki, dokładamy wszelkich starań, aby tradycyjny filar graficznych mediów sportowych wspieranych reklamami był najlepszy w swojej klasie.

Członkowie związku zawodowego magazynu wezwali także firmę Authentic do „zapewnienia ciągłej publikacji SI”.

„Walczyliśmy razem jako związek o utrzymanie pożądanego poziomu wydajności i zapewnienie, że nasi pracownicy będą traktowani sprawiedliwie ze względu na wartość, jaką wnoszą do tej organizacji. Tę walkę będziemy kontynuować” – Mitch Goldich, redaktor NFL i prezes działu związek – stwierdził. Opublikowano w X.

Magazyn, wydawany po raz pierwszy w 1954 r., był własnością Time Inc. do 2018 r., kiedy to został kupiony przez giganta wydawniczego Meredith. Szybko się odwróciło i sprzedało SI firmie Authentic za 110 milionów dolarów.

Sports Illustrated relacjonuje wiele największych wydarzeń na świecie i co roku trafia na pierwsze strony gazet dzięki wydaniu poświęconemu kostiumom kąpielowym.

Michael Jordan to najczęściej fotografowany sportowiec na okładce.

Od dawna uważany za standard doskonałości w dziennikarstwie sportowym, zatrudniał tak wybitnych pisarzy sportowych, jak Frank DeFord, Dan Jenkins, Peter Gammons, Sally Jenkins, Lee Montville i Jim Murray.

Jej kultowe okładki uchwyciły kluczowe momenty w historii sportu, od 50-krotnego „Cudu na lodzie” Michaela Jordana w 1980 r. po dubbingowanie 17-letniego ucznia szkoły średniej LeBrona Jamesa „Wybranego” w 2002 r. .

„To bardzo smutne dzisiaj dla moich przyjaciół ze Sports Illustrated i dla nas wszystkich, którzy wcześniej to wszystko kochali” – Rachel Nichols napisał w poście na X.

„Przez dziesięciolecia okładka magazynu Sports Illustrated była najpopularniejszym narzędziem przyciągania gwiazd w sporcie” – podaje ESPN Kevin Clark dodał w poście. „Tym był Carson dla komika lub SNL dla zespołu. *Gra* jest gorsza bez tych rzeczy. To niezrozumiałe i całkowicie możliwe do uniknięcia, że ​​sprawy tak szybko się pogorszyły.

SI przeżywa dobrą passę, odkąd w zeszłym miesiącu zwolnił dyrektora generalnego The Arena Group, Rossa Levinsohna.

Levinson, który pełni tę funkcję od 2020 r., znalazł się w ogniu krytyki po pojawieniu się platformy technologicznej przyszłość Ogłosił, że wykrył treści generowane przez sztuczną inteligencję, które zawierały podpisy i zdjęcia fałszywych autorów.

Większościowy akcjonariusz Arena Group, założyciel 5-Hour Energy, Manoj Bhargava, objął stanowisko dyrektora generalnego, ale 5 stycznia nagle ustąpił ze stanowiska z powodu „konfliktu interesów”. Według zgłoszenia SEC.

