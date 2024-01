[Video] Sprawdź wszystkie funkcje Galaxy AI w Galaxy S24 Ultra

Kilka dni temu Samsung zaprezentował pierwsze smartfony Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra wyposażone w technologię Galaxy AI. Ale czym jest Galaxy AI? To Samsung promuje swój pakiet funkcji opartych na sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji, które pomagają użytkownikom w zadaniach kreatywnych, związanych ze stylem życia i zwiększających produktywność.

Co to jest Galaxy AI? Sprawdź to w naszym szczegółowym filmie poniżej

W naszym nowym filmie zaprezentowaliśmy wszystkie funkcje AI, które wchodzą w skład pakietu Galaxy AI. Funkcje te obejmują tłumaczenie języka w czasie rzeczywistym podczas przesyłania wiadomości i połączeń głosowych, tryb tłumacza do tłumaczenia języka podczas scen twarzą w twarz oraz sugestie dotyczące stylu pisania (za pośrednictwem klawiatury Samsung). Funkcje te są obsługiwane przez własne modele LLM firmy Google lub Samsunga i są obsługiwane przez procesory Exynos 2400 lub Snapdragon 8 Gen 3 dla Galaxy, w zależności od modelu. Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia z Internetem, ale większość z nich może działać całkowicie na urządzeniu (bez Internetu).

Zakreśl, aby wyszukać

Circle to kolejna przydatna funkcja wyszukiwania w Google. To ulepszona wersja Google Lens, która umożliwia najechanie kursorem na dowolną część ekranu w celu wyszukania informacji o treści, nad którą się zatrzymałeś. Jeśli widzisz książkę, produkt lub markę, o której chcesz dowiedzieć się więcej, zakreśl ją. Kółko wyszukiwania w wyskakującym oknie Google pozwala znaleźć odpowiednie informacje w Internecie. Działa również poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Początek lub dedykowanego obszaru na ekranie, aby wywołać Circle w celu wyszukiwania w Google.

Edycja obrazów i wideo oparta na sztucznej inteligencji

Galaxy AI ma także różne funkcje edycji obrazów i wideo. Jeśli obraz jest przesunięty (w poziomie lub w pionie) w stosunku do obiektu, sceny lub obiektu, możesz dostosować jego kąt bez utraty innych części obrazu. Puste obszary tego obrazu o dostosowanym kącie są wypełnione treścią opartą na sztucznej inteligencji. Edytor obrazów próbuje wypełnić puste części obrazu treścią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Można usuwać obiekty lub obiekty z obrazu. Inna funkcja umożliwia wybranie obiektu/obiektu na obrazie i zmianę jego położenia, kąta lub rozmiaru.

Konwertuje normalne filmy na filmy w zwolnionym tempie. Podczas odtwarzania wideo musisz przytrzymać ekran przez cały czas trwania filmu, który chcesz zwolnić, a sztuczna inteligencja tworzy klatki i wstawia je pomiędzy rzeczywistymi klatkami, aby uzyskać efekt zwolnionego tempa.

Klawiatura Samsunga

Klawiatura Samsung ma teraz sztuczną inteligencję. Może poprawić Twój język i gramatykę, zasugerować wiele stylów tekstu i tłumaczyć język w czasie rzeczywistym. Może podsumowywać wiadomości tekstowe i sugerować odpowiedzi w Twoim imieniu. Możliwa jest także kompresja wiadomości tekstowych (działa nawet w trybie Android Auto).

Samsung Notes ma kompresję tekstu i inne funkcje

Firma Samsung opracowała także funkcję o nazwie Samsung Notes w witrynie Samsung Web, która umożliwia podsumowanie notatek na temat zawartości strony internetowej/artykułu. W Samsung Notes Twoje odręczne notatki można konwertować na tekst i podsumowywać w elegancko wyglądających szablonach (wypunktowania lub style spotkań) z atrakcyjnie wyglądającymi stylami tekstu. Z Galaxy AI można korzystać niezależnie od funkcji automatycznego formatowania, korekty językowej, podsumowania i tłumaczenia.

Podsumowanie strony internetowej w serwisie Samsung Internet

Samsung Web może skrócić całe artykuły lub strony internetowe i przedstawić te informacje w skondensowanej i łatwo przyswajalnej formie. Tłumaczenie językowe na stronach internetowych również dobrze współpracuje ze sztuczną inteligencją.

Transkrypcja głosu na tekst, tłumaczenie językowe i podsumowanie w dyktafonie

Wbudowany dyktafon wykorzystuje sztuczną inteligencję do transkrypcji tekstu na głos. Oprócz tego tekst może zostać przetłumaczony na inny język. Potrafi zidentyfikować dziesięć osób na nagraniu głosowym i oznaczyć ich głosy/zdania. Tekstu można także użyć do skondensowania zawartości nagrania głosowego w łatwe do zrozumienia bloki tekstu.

Generator tapet

One UI 6.1 ma generator tapet, który pozwala wybierać szablony tapet i tworzyć nowe tapety na podstawie Twoich danych wejściowych i sugestii. Możesz nazwać tło, kolor i temat tapety, a Galaxy AI utworzy tapetę według Twojego gustu. Może także tworzyć efekty pogodowe dla tapety ekranu blokady.

Niektóre z tych funkcji mogą pojawić się w istniejących, wysokiej klasy smartfonach Galaxy wraz z aktualizacją One UI 6.1, ale Samsung nie ujawnił, które funkcje będą kompatybilne z jego obecnymi smartfonami i tabletami.