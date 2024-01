„Podwoiliśmy liczbę obywateli na pokładzie”, ponieważ wszyscy europejscy astronauci SpaceX X-3 pozostają na pokładzie

Załoga SpaceX Crew Dragon Freedom wystrzeliła prywatną misję Ax-3 z czterema astronautami na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w sobotę wczesnym rankiem na dwutygodniowy pobyt w laboratorium na orbicie.

Ax-3 wystrzelono na rakiecie SpaceX Falcon 9 w czwartek (18 stycznia), rozpoczynając około 36-godzinną eksplorację orbity. Pościg zakończył się dzisiaj (20 stycznia) o godzinie 5:42 czasu wschodniego (10:42 GMT), kiedy oba statki kosmiczne przeleciały 400 km nad południowym Pacyfikiem, a Freedom zadokował w przednim porcie modułu Harmony stacji. Ax-3 to trzecia prywatna misja kosmiczna firmy SpaceX, która od 2022 roku wysłała na stację dziewięć osób dla Axiom Space.

„To niezwykle ekscytujący czas dla lotów kosmicznych z trzecią prywatną misją, która umożliwia jeszcze większej liczbie krajów udział w badaniach naukowych i rozwoju technologii, które prowadzimy w tym orbitującym laboratorium” – powiedział Andreas Morgensen, dowódca stacji siódmej. Osobą reprezentującą Europejską Agencję Kosmiczną jest załoga Ekspedycji 70. „Zwiększyliśmy liczbę narodowości na stacji kosmicznej z czterech do ośmiu, co moim zdaniem jest wspaniałym świadectwem międzynarodowej współpracy, która wspiera tę niesamowitą stację kosmiczną”.

Siedmiu astronautów Ekspedycji 70 (w kolorze czerwonym i pomarańczowym) oraz członkowie załogi Ax-3 ze Zintegrowanej Załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (dolny rząd od lewej): Michael Lopez-Alegria, Włoch Walter Villade, Alber Kesarevsi z Turcji i Markus van Szwecja. (Zdjęcie: NASA TV)

Ax-3 przewozi pierwszą ogólnoeuropejską załogę Axiom, w tym pierwszego astronautę z Turcji, specjalistę od misji Alpera Gezeravcı. Dołączają do niego dowódca misji Ax-3 i były astronauta NASA Michael „LA” López-Alegría (posiadający obywatelstwo amerykańskie i hiszpańskie), pilot misji i pułkownik włoskich sił powietrznych Walter Villadei oraz specjalista od europejskich misji kosmicznych Marcus Wand. Agencja ze Szwecji.

Morgensen (Dania), astronauci NASA Jasmine Mokbeli i Laurel O'Hara ze Stanów Zjednoczonych, Satoshi Furukawa z Japonii oraz rosyjscy kosmonauci Konstantin Borysow, Oleg Kononenko i Nikolai Chub dołączają do prawdziwie międzynarodowego zespołu na ISS. Właz pomiędzy ISS a kapsułą Freedom otworzył się o godzinie 7:13 czasu wschodniego (12:13 GMT), umożliwiając kwartetowi Ax-3 przedostanie się na orbitujące laboratorium.

Kapsuła Wolności Crew Dragon firmy SpaceX, styczeń 20 grudnia 2024 r. zadokował w module Harmony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby dostarczyć czterech astronautów Ax-3 do orbitującego laboratorium Axiom Space. (Zdjęcie: NASA TV)

„To naprawdę symbol tego, jak NASA i inni partnerzy pracują nad rozszerzeniem dostępu ludzi do niskiej orbity okołoziemskiej” – powiedziała Lopez-Alegria podczas transmitowanej przez telewizję ceremonii powitalnej na pokładzie ISS. „Jak powiedział Andy, w zespole reprezentowanych jest wiele narodowości, co świadczy o tym, co staramy się zrobić, aby kontynuować wspaniałą pracę nie tylko na rzecz innych krajów, ale także poszczególnych osób i badaczy. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zespół ds. ISS

Lopez-Alegria, były dowódca ISS, który odbył trzy loty wahadłowców NASA, wręczył swoim trzem członkom załogi Ax-3 przypinki Universal Astronaut. Chociaż dla Gezeravcı i Wandta był to pierwszy lot, Villadei odbył lot towarzyszący na pokładzie statku kosmicznego Two Unity należącego do Virgin Galactic, chociaż była to jego pierwsza podróż na orbitę.

Na pokładzie załoga Ax-3 będzie mieszkać wraz z obecnymi mieszkańcami stacji i prowadzić eksperymenty na potrzeby różnych badań naukowych. Pierwsze dwie misje załogowe Axioma skupiały większość nauki na lotach kosmicznych ludzi i życiu w środowiskach mikrograwitacyjnych, a najnowsza misja kontynuuje ten trend.

„Chciałbym podziękować wszystkim kolegom za ich ogromny wysiłek, aby nas tu sprowadzić podczas ostatnich ośmiu miesięcy szkolenia, a także za ich wkład w nasze bezpieczne podróże” – powiedział Kesaravsi. „My, podobnie jak Turcja, jesteśmy zachwyceni przejściem na ISS [take this] Po raz pierwszy w naszej historii poczyniliśmy postępy”.

Badania Ax-3 obejmują eksperymenty z robotyką ze stopami o wysokiej wytrzymałości, co ma wpływ na konstrukcję i montaż w kosmosie; pochodzący z Turcji eksperyment Vokalkord, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do diagnozowania dziesiątek chorób na podstawie analizy kaszlu lub mowy człowieka; oraz wiele innych badań z zakresu fizyki, biologii i mikrograwitacji.

Załoga Ax-3 ma spędzić do 14 dni w laboratorium na orbicie, po czym astronauci wraz z kapsułą SpaceX opuszczą ISS i spadochronami na Ziemię u wybrzeży Florydy.

„Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim za powitanie nas na pokładzie” – powiedziała Lopez-Alegria załodze ISS. „Wiem, że trudno jest mieć gości w domu i obiecujemy, że nie rozlejemy czerwonego wina na biały dywan”.

Notatka redaktora: Ta historia została zaktualizowana 20 stycznia i obejmowała udaną ceremonię dokowania i powitania czterech astronautów Ax-3 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.