„Oppenheimer” prowadzi w przewidywaniach końcowych Oscarów w 23 kategoriach – IndieWire

„Wszystko, wszystko na raz” (A24) zdobył siedem nagród, w tym dla najlepszego filmu, najlepszego filmu i oryginału na gali Oscarów 2023. Tegorocznym faworytem jest „Oppenheimer” Christophera Nolana (Uniwersalny), film biograficzny o fizyku teoretyku (Cillian Murphy), który zdobył 13 nominacji i nieuniknioną nagrodę dla najlepszego filmu. Zdobył do tej pory Złoty Glob i nagrodę Critics' Choice dla najlepszego filmu dramatycznego oraz liczne nagrody, a także otrzymał 13 nominacji do nagrody BAFTA i liczne wyróżnienia, w tym PGA, DGA i SAG Group.

Dzięki „Oppenheimerowi” Nolan stworzył poważny, ale zabawny portret człowieka, który zmienił świat, i to nie na lepsze. Mógł to być esej, ale tak nie było, a jego wpływy ze sprzedaży na całym świecie wyniosły prawie miliard dolarów.

Nolan rzucił wyzwanie swojej ekipie, aby stworzyła przed kamerami wszystko, co możliwe, i w jak największym stopniu unikała cyfrowych efektów wizualnych. (Stąd brak krótkiej listy efektów wizualnych). Nolan zagrał 73 role mówione (wiele z nich z udziałem rozpoznawalnych aktorów), w których 18-letni bohaterowie byli otoczeni bezlitosnymi kamerami IMAX.

Jak „Oppenheimer” może przegrać? Żadna z jej najbliższych rywalek, feministycznych komedii „Barbie” (przebój Warner Bros.) i „Poor Things” (hit studyjny Searchlight), nie ma takiej samej powagi, więc nic nie jest w stanie jej dorównać. Powinni otrzymać odpowiednio 11 i 12 nominacji.

Co mogą wygrać? Emma Stone, zdobywczyni nagrody Comedy Globe i CCA, jest faworytką w kategorii Najlepsza Aktorka. Reżyserzy Greta Gerwig i Yorgos Lanthimos nie otrzymali nominacji do nagrody BAFTA, ale otrzymali nagrody DGA. Teraz dwukrotni nominowani do Oscara scenarzyści, Gerwig i Noah Baumbach, stworzyli adaptację oryginału, opartą na nienapisanej postaci walczącej z wszechpotężnym „Oppenheimerem”. Wszystkie trzy filmy rywalizują pod względem wykonania, w tym kostiumów, fryzur i makijażu oraz scenografii.

Biorąc pod uwagę brytyjskie korzenie Nolana, za „Oppenheimerem” stoi nawet blok międzynarodowy, w skład którego wchodzą niezwykle konkurencyjni europejscy faworyci „Strefa interesów” Jonathana Glazera (A24, dziewięć nominacji do nagrody BAFTA) i „Anatomy of a Fall” Justina Trieta (Neon, siedem), Francja Nie ubiegała się o Oscara, zdobyła kilka nominacji do Oscara, w tym nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego za „The Zone”. Od Sundance A24 wspiera nominowaną po raz pierwszy do nagrody DGA „Past Lives” Celine z Gretą Lee i koreańską nominowaną do nagrody BAFTA Teo Yoo w rolach głównych.

Niedawno zadebiutowała oparta na faktach opowieść kryminalna Martina Scorsese „Killers of the Flower Moon” (AppleTV+), która zdobyła 10 nominacji, w tym dla najlepszego reżysera, aktorki (Lily Gladstone) i aktora drugoplanowego (Robert De Niro). Kandydat na najlepszego aktora pierwszoplanowego, Leonardo DiCaprio, jest bezbronny, ponieważ opuścił nagrody SAG i BAFTA.

„Zabójcy Kwiecistego Księżyca” ©Paramount/Dzięki uprzejmości kolekcji Everett

Naszą listę 10 najlepszych filmów z tegorocznymi nominacjami do PGA uzupełnia bożonarodzeniowy hit Alexandra Payne’a „The Holdovers” (Focus), nominowany do nagród DGA i BAFTA (Focus), który powinien być nominowany do Oscara i nieuniknioną wygraną dla aktorki drugoplanowej (D' Vine Joy Randolph) i być może dla zwycięzcy Comedy Globe i CCA Paula Giamattiego.

Nominowani do SAG Jeffrey Wright i Sterling K. Nominowany do DGA film „American Fiction” Corta Jeffersona (Amazon/MGM/Orion) z Brownem w roli głównej stale zyskuje na popularności. Jefferson zdobył nagrodę CCA za najlepszy scenariusz adaptowany i może powtórzyć to na Oscarach.

Wśród pretendentów do Oscara dla Netflixa faworytem jest film Maestro, producenta, reżysera i scenarzysty Bradleya Coopera, w którym gra kompozytora i dyrygenta Leonarda Bernsteina u boku Carey Mulligan i jego żony Felicii Montelegre. Cooper był nominowany do nagrody BAFTA za aktorstwo i reżyserię wraz z Mulliganem. Siedem nominacji do nagród BAFTA jest oznaką europejskiego wsparcia. Przewidujemy również siedem.

Jak zawsze pytanie do głosowania w całej Akademii brzmi: Kto widział film? Dawno, dawno temu „Oppenheimer” i „Barbie” były dwoma głównymi pretendentami do miana światowych potentatów kasowych. W rezultacie Akademia dziękuje fanom za przybycie na program 10 marca.

Moja ostateczna lista 23 typów, uszeregowanych według prawdopodobieństwa rekomendacji:

Świetny film

„Oppenheimer” (uniwersalny)

„Zabójcy kwiatowego księżyca” (Apple TV+)

„Gorsze rzeczy” (Reflektor)

„Lalka Barbie”

„Zatrzymania” (funkcje fokusowe)

„Amerykańska fikcja” (Amazon/MGM/Orion)

„Anatomia upadku” (Neon)

„Mistrz” (Netflix)

„Poprzednie wcielenia” (A24)

„Strefa pożądania” (A24)

Najlepszy reżyser

Christopher Nolan („Oppenheimer”)

Martin Scorsese („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Greta Gerwig („Barbie”)

Yorgos Lanthimos („Biedni”)

Jonathan Glazer („Strefa pożądania”)

Najlepszy aktor

Cillian Murphy („Oppenheimer”)

Paul Giamatti („Pozostali”)

Bradley Cooper („Maestro”)

Jeffrey Wright („Fikcja amerykańska”)

Coleman Domingo („Rustyna”)

Najlepsza aktorka

Emma Stone („Biedni ludzie”)

Lily Gladstone („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Carey Mulligan („Maestro”)

Margot Robbie („Barbie”)

Sandra Huller („Anatomia upadku”)

Najlepszy aktor drugoplanowy

Robert Downey Jr. („Oppenheimer”)

Ryan Gosling („Barbie”)

Robert De Niro („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Sterling K. Brown („Fikcja amerykańska”)

Mark Ruffalo („Biedni ludzie”)

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Joy Randolph Dave'a („The Holdovers”)

Daniel Brooks („Kolor fioletu”)

Emily Blunt („Oppenheimer”)

Jodie Foster („Niada”)

Penelope Cruz („Ferrari”)

Najlepszy scenariusz adaptowany

Greta Gerwig i Noah Baumbach („Barbie”)

Christopher Nolan („Oppenheimer”)

Kurt Jefferson („Fikcja amerykańska”)

Tony McNamara („Biedni ludzie”)

Eric Roth i Martin Scorsese („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Najlepszy scenariusz oryginalny

David Hemmingson („Pozostali”)

Justin Tritt i Arthur Harari („Anatomia upadku”)

Piosenka Celine („Past Lives”)

Bradley Cooper i Josh Singer („Maestro”)

Sammy Burch i Alex Mechanic („Maj grudzień”)

Doskonała funkcja animacji

„Spider-Man: Cały Spider-Verse”

„Chłopiec i czapla”

„element”

„Nemona”

„Załóż”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

„Wojna się skończyła! Zainspirowany muzyką Johna i Yoko”

„List do świni”

„Pewnego razu w studiu”

„27”

„Tam”

Najlepszy film krótkometrażowy na żywo

„dobry chłopak”

„Cudowna historia Henry’ego Sugara”

„Po”

„Niewidzialna granica”

„Noc szczęścia”

Świetne kino

Hoyt von Hoytema („Oppenheimer”)

Rodrigo Brito („Zabójcy Kwietnego Księżyca”)

Robbie Ryan („Biedni”)

Matthew Lipatic („Autor”)

Łukasz Żal („Strefa pożądania”)

Najlepsza sukienka projekt

Holly Waddington („Biedni”)

Jacqueline Duran („Barbie”)

Jacqueline West („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Ellen Mirojnik („Oppenheimer”)

Jonty Yates i David Grossman („Napoleon”)

Znakomity dokument

„Amerykańska symfonia”

„20 dni w Mariupolu”

„Poza utopią”

„Nadal: film Michaela J. Foxa”

„Wieczna pamięć”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

„Ostatnia piosenka z Kabulu”

„ABC introligatorstwa”

„Ostatni warsztat naprawczy”

„Cyrulik z Little Rock”

„decydujący głos”

Znakomita redakcja

Jennifer Lam („Oppenheimer”)

Yorgos Mavropsaridis („Biedni”)

Kevin Dent („Pozostali”)

Nick Huey („Barbie”)

Thelma Schoonmaker („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„Strefa pożądania” (Jonathan Glazer, Wielka Brytania)

„Smak rzeczy” (Tran an Hung, Francja)

„Towarzystwo Śniegu” (JA Bayona, Hiszpania)

„Salon nauczyciela” (Ilkar Çatak, Niemcy)

„Idealne dni” (Wim Wenders, Japonia)

Świetny makijaż i fryzura

Kay Georgiou, Sian Crick, Kazu Hiro i Lori McCoy-Bell („Mistrz”)

Mark Cooler, Nadia Stacey i Josh Weston („Biedni ludzie”)

Louisa Abel, Jason Hammer, Jaime Lee McIntosh i Ahau Moffitt („Oppenheimer”)

Ana López-Buikserver, Belen López-Buikserver, David Marty, Montse Ribé („Towarzystwo Śniegu”)

Karen Hartley, Susie Battersby („Golda”)

Doskonały projekt produktu

Sarah Greenwood i Katie Spencer („Barbie”)

Shona Heath, James Price i Sussa Mihalek („Biedni ludzie”)

Ruth de Jong i Claire Kaufman („Oppenheimer”)

Jack Fisk i Adam Willis („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Adam Stockhausen, Chris Moran” („Planeta City”)

Doskonała, oryginalna ścieżka dźwiękowa

Ludwig Gorenson („Oppenheimer”)

Robbie Robertson („Zabójcy kwiatowego księżyca”)

Jerskin Fendrix („Biedni”)

Daniel Pemberton („Spider-Man: Cały Spider-Verse”)

Joe Hisashi („Chłopiec i czapla”)

Najlepsza oryginalna piosenka

„Barbie” („Do czego zostałam stworzona?”)

„Barbie” („Jestem Ken”)

„Kolor fioletu” („Keep It Move”)

„Rustin” („Droga do wolności”)

„American Symphony” („To nigdy nie zniknęło”)

Świetny dźwięk

Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell i Gary A. Rizzo („Oppenheimer”)

Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Rudder i Dean Zupańczyk („Maestro”)

Johnny Burn („Strefa pożądania”)

Tony Lamberti, Lee Orloff, Andy Nelson i Bernard Weiser („Ferrari”)

Don Kenyon, Ai-Ling Lee, Kevin O'Connell i Nina Rice („Barbie”)

Doskonałe efekty wizualne

Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comely i Jay Cooper („Twórca”)

Kosuke Taguchi i Takashi Yamazaki) („Godzilla Minus One”)

Simon Hughes („Biedni”)

Felix Berges, Pau Costa i Laura Pedro („Towarzystwo śniegu”)

Theo Bialek, Stephanie Ceretti, Alexis Wajsbrod i Guy Williams („Strażnicy Galaktyki Vol. 3”)