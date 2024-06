Ceny za zator w Nowym Jorku przełożone na czas nieokreślony

NOWY JORK (WABC) — Wdrożenie opłat za zatory w Nowym Jorku zostało odroczone na czas nieokreślony. Gubernator Kathy Hochul ogłosiła w środę, że rozpoczęcie 30 czerwca nie rozpocznie się zgodnie z pierwotnym planem.

Posunięcie to oznacza oszałamiającą zmianę w oczach zwolenników transportu publicznego, którzy opowiadali się za opłatami za przejazd jako sposobem na zebranie miliardów dolarów na oblężone systemy metra i kolei podmiejskiej w Nowym Jorku przy jednoczesnym zmniejszeniu ruchu na ulicach miasta.

Hochul powiedział, że chociaż nadal angażuje się w realizację celów środowiskowych planu, jego wdrożenie „miałoby obecnie wiele niezamierzonych konsekwencji dla nowojorczyków”, ponieważ Nowy Jork wciąż dochodzi do siebie po pandemii Covid-19.

System poboru opłat miał rozpocząć się 30 czerwca.

Gubernator określił swoją decyzję jako decyzję ekonomiczną, stwierdzając, że odbudowa miasta po pandemii jest niepełna i że „pracowici nowojorczycy są oczyszczani z kosztów wyżywienia, mieszkania i opieki nad dziećmi”.

Gubernator wyraził obawę, że osoby dojeżdżające do pracy będą wybierać pracę z domu lub unikać wizyt w mieście w celach rekreacyjnych. Nie wspomniał o polityce, co niewątpliwie wpłynęło na jego decyzję o poinstruowaniu MTA o zawieszeniu na czas nieokreślony opłat za zatory.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w realizację wszystkich ulepszeń obiecanych nowojorczykom”, w tym naprawę torów i sygnalizacji, kamery bezpieczeństwa i rozbudowę 2nd Av. Linia metra. Powiedział, że stan przeznaczył już fundusze na MTA, jeśli sądy nałożą opłaty za zatory komunikacyjne.

Obejrzyj pełne oświadczenie gubernatora Hochula na temat opłat za zatory komunikacyjne:

Obejrzyj pełne oświadczenie gubernator Kathy Hochul w sprawie decyzji o odroczeniu rozpoczęcia stosowania opłat za zatory komunikacyjne.

Nowy Jork stałby się pierwszym miastem w USA, które dołączyłoby do kilku innych na całym świecie stosujących podobne systemy opłat za zatory komunikacyjne, w tym Londynu, Sztokholmu, Mediolanu i Singapuru, które jako pierwsze wprowadziły taki system w 1975 r.

Większość osób jadących pojazdami dojeżdżającymi do pracy na Manhattanie poniżej 60th Street – obszaru mniej więcej na południe od Central Parku – zapłaci w ramach systemu co najmniej 15 dolarów, przy czym większe pojazdy zapłacą więcej. Przejazd samochodem przez tunele Lincolna i Holland, które już pobierają wysokie opłaty za przejazd mostami i tunelami w celu wjazdu na Manhattan, kosztuje od 13,38 do 17,63 dolarów.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie projektu MTA zainwestowało już miliony dolarów w instalację kamer, czujników, czytników tablic rejestracyjnych i innego sprzętu na drogach miejskich. Oczekiwano, że opłata przyniesie 1 miliard dolarów rocznie na metro i autobusy, którymi codziennie przejeżdża około 4 miliony pasażerów.

Decyzja o opóźnieniu zapadła również w obliczu trudnych wyścigów w Izbie Reprezentantów na przedmieściach Nowego Jorku. Republikanie planują wykorzystać opłaty za zatory komunikacyjne jako klin polityczny.

Kongresman Mike Lawler, republikanin reprezentujący część doliny Hudson, nie tracił czasu na rozważanie decyzji gubernatora.

Zespół Mornings @ 10 rozmawia z przedstawicielem USA Mikiem Lawlerem na temat opóźnień w ustalaniu cen z powodu zatorów komunikacyjnych.

„Myślę, że to wspaniały krok we właściwym kierunku” – powiedział burmistrz Mark Sokolich (nie)Fort Lee. „Nie staramy się, aby MDA w Fort Lee działało dysfunkcyjnie, staramy się mieć pewność, że cały proces będzie uczciwy”.

Sokolich powiedział, że Fort Lee musiałby uporać się z 25% wzrostem ruchu na całym swoim obszarze, co miałoby negatywny wpływ na jakość powietrza.

Zespół Mornings @ 10 rozmawia z burmistrzem Fort Lee Markiem Sokolichem na temat odroczenia wprowadzenia opłat za zatory komunikacyjne.

Gubernator stanu New Jersey Bill Murphy powiedział: „Chociaż mamy różnice zdań z naszymi kolegami w Nowym Jorku na temat opłat za zatory komunikacyjne, zawsze mieliśmy wspólną wizję rozwoju naszej regionalnej gospodarki, inwestowania w infrastrukturę, ochrony naszego środowiska i tworzenia dobrze płatnych usług”. miejsc pracy po obu stronach rzeki Hudson. Sukces Manhattanu jest nierozerwalnie powiązany z dobrobytem gubernatora Hochula i burmistrza Adamsa na całym obszarze trzech stanów i nie mogę się doczekać dalszej ścisłej współpracy z nimi z korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańców”.

Przeczytaj także: Reakcja stanu New Jersey na odroczenie ustalania cen z powodu zatorów komunikacyjnych

Z drugiej strony Sam Schwartz, ekspert ds. transportu, stwierdził, że decyzja gubernatora była rozczarowująca.

„Jestem bardzo rozczarowany. Myślałem, że gubernator miał odwagę, mimo że nominację zgłosił inny gubernator. Jestem rozczarowany, że powiedział, że nie teraz, jeszcze czas” – powiedział. . „Rzeczywistość jest taka, że ​​ucierpi system transportu”.

MTA, które bez wdrożenia stoi w obliczu niedoboru budżetu w wysokości 1 miliarda dolarów, odmówiło komentarza.

Członkowie zarządu MTA, który nadzoruje agencję tranzytową, oświadczyli, że nie zostali poinformowani o opóźnieniu.

„Jestem w szoku” – powiedział członek zarządu Andrew Albert. „Nie dostaniemy nowych autobusów, nowych wagonów metra, nowych sygnałów. To zdrada milionów ludzi, którym to pomogło”.

Hochul przedstawił plan, który w 2019 r. podpisał jego poprzednik, gubernator Andrew Cuomo.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział w środę, że popiera decyzję gubernatora o ponownej ocenie sytuacji. „Jeśli ona zobaczy, co inni mogą zrobić i jak możemy to zrobić dobrze, jestem za tym” – powiedział. „To duża zmiana dla naszego miasta i należy ją przeprowadzić dobrze”.

Lindsay Tuchman ma raport ze Staten Island.

Złożono kilka pozwów przeciwko cenom z tytułu zatorów komunikacyjnych, a urzędnik na Staten Island powiedział, że czekają na ostateczną decyzję stanu, zanim zadecydują, co zrobić w ich sprawie.

„Jest trochę za wcześnie na podjęcie tej decyzji, ponieważ nie wiemy, co wyjdzie ze stanu, a kiedy państwo zajmie oficjalne stanowisko, podejmiemy decyzję, co zrobić ze sprawą” – powiedział Staten Vito Fossella. Prezydent gminy Island.

Ceny za zatory w godzinach porannych @ 10 paneli z prezydentem metropolii Staten Island Vito Fossellą.

Na Long Island dyrektor hrabstwa Nassau Bruce Blakeman powiedział, że gubernator nie może zaprzeczyć, że plan jest złym pomysłem dla całego obszaru metropolitalnego wyłaniającego się z pandemii.

„Jestem bardzo wdzięczny, że nasz przedstawiciel jako jedyny głosował przeciwko tej decyzji w MTA” – powiedział Blakeman. „Mam nadzieję, że gubernator nie myśli o podatkach od osób dojeżdżających do pracy na przedmieściach”.

Sandy Lance donosi z Long Island.

Panuje przekonanie, że opłaty za zatory komunikacyjne są nieuniknione. Opłata za przejazd samochodami osobowymi na południe od 60th Street w godzinach od 5:00 do 21:00 w dni powszednie będzie wynosić 15 dolarów. Są pewne wyjątki. Kilka procesów sądowych kwestionuje ten plan.

———-

Wysokie pokrycie cenami zatorów komunikacyjnych

Czy masz pytania lub pomysły na historie dotyczące cen za zatory komunikacyjne? Powiedz nam, jak opłaty za zatory komunikacyjne wpływają na Twoją podróż. Eyewitness News z chęcią wysłucha naszej opinii.

Skorzystaj z poniższego formularza zgłoszenia: