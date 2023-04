Chicago będzie gospodarzem Konwencji Demokratów w 2024 roku

Chicago wyróżniało się, jak powiedzieli liderzy partii, ze względu na swoją różnorodność i siłę w ruchu robotniczym. Kandydował demokratyczny burmistrz elekt Brandon Johnson Na lewo od Bidena na policji Był wspierany przez potężny Związek Nauczycieli w Chicago.

Senator z Illinois Tommy’ego Duckwortha, gubernator Illinois JP Pritzker, który współprzewodniczy DNC, oraz ustępująca burmistrz Chicago Lori Lightfoot dołączyli do Białego Domu w lobbowaniu w mieście. Pritzker i Duckworth zorganizowali próbę wśród gubernatorów i senatorów ze Środkowego Zachodu oraz innych osób, aby oprzeć się na Bidenie.

„Środkowy Zachód ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w 2024 roku i nie ma lepszego miasta niż Chicago, aby dotrzeć do tych wyborców” – powiedział Duckworth w oświadczeniu.

Wielu przywódców partyjnych wskazuje na niedawne zwycięstwa Demokratów w Michigan i Wisconsin jako dowód siły Demokratów na Środkowym Zachodzie.

W zeszłym tygodniu wyborcy z Wisconsin wybrali liberalną większość do stanowego Sądu Najwyższego, co może wpłynąć na zbliżającą się sprawę sądową kwestionującą zakaz aborcji.

Chicago i Atlanta prowadzą finalistów od trzech tygodni. Konwencja w Atlancie podkreśliłaby znaczenie Gruzji, gdzie Demokraci odnotowali niedawne wzrosty w wyborach do Senatu i prezydenckich.

Ale Chicago, miasto prawie równo podzielone między czarnych, Latynosów i białych, jest stanem Georgia, w którym obowiązuje prawo do pracy.

Po swoim kandydowaniu na burmistrza w Chicago w zeszłym tygodniu Pritzker powiedział, że „absolutnie” uważa zwycięstwo Johnsona za zwiększenie szans miasta na zabezpieczenie konwencji. „Słuchaj, on wnosi do pracy prawdziwe emocje, myślę, że dla mieszkańców Chicago. Myślę, że jest to odczuwalne w Waszyngtonie.

Konwencja Demokratów 2024 będzie gospodarzem wydarzenia w mieście po raz 12. Pierwszy z nich miał miejsce w 1864 r., a ostatni w 1996 r. Jednak najbardziej pamiętna była konferencja w 1968 roku, naznaczona niepokojami.

W następstwie zabójstwa Martina Luthera Kinga Jr., który kiedyś mieszkał z rodziną w Chicago, w 1968 roku zorganizowano konwencję mającą na celu podkreślenie nierówności w mieście.

Chicago to miasto dobrze znane z organizacji dużych kongresów.

W dzielnicy biznesowej znajdują się 132 hotele i 43 462 pokoje hotelowe, aw aglomeracji – setki hoteli. Posiada solidny system transportowy. A Pritzker obiecał DNC może być wolne od długów Z konferencji zorganizowanej w Chicago.

Pritzker, który sam sfinansował obie swoje kampanie gubernatorskie, zwerbował wielu biznesmenów z Illinois do sfinansowania konwencji, która ma kosztować od 80 do 100 milionów dolarów.

Główne wydarzenia konferencyjne odbywają się w United Center, gdzie grają Chicago Bulls. Według organizatorów jest to największa arena w Ameryce Północnej, z 1,7 miliona stóp kwadratowych powierzchni areny i konwencji. Istnieje również ponad 26 000 stóp kwadratowych powierzchni hotelowej, która w przeszłości przyciągała kongresy.

Inne wydarzenia odbędą się w McCormick Place, gdzie mieszka prezydent John F. Na różnych imprezach gościł prawie każdego prezydenta USA od czasów Kennedy’ego. McCormick Place gościł ponad 60 światowych przywódców i głów państw w ramach Szczytu NATO 2012.

Jako przykład tego, jak ważny jest Środkowy Zachód dla 2024 r., Republikanie zorganizują wiec w dniach 15-18 lipca 2024 r. W Milwaukee w stanie Wisconsin, godzinę drogi od Chicago. gromadzą się

Konwencja Demokratów 2020 odbyła się w Milwaukee, ale głównie wirtualnie ze względu na pandemię.

Dodatkowe raporty autorstwa Christophera Catalogo i Sally Goldenberg.