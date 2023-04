Kontrakty terminowe Dow Jones: rajd na rynku słabnie, ale te 4 akcje migają sygnałami kupna; Raport o inflacji w toku

Kontrakty Dow Jones rosły po godzinach, podobnie jak kontrakty na S&P 500 i Nasdaq. Uwaga zwraca się na raport o inflacji CPI przed środowym otwarciem.







We wtorek zyski na giełdach były mieszane, a indeksy spadały do ​​zamknięcia.

Obawy związane ze wzrostem przetwarzania w chmurze ciążyły na tytanach Amazon.com (AZMN), Microsoftu (MSFT) i Rodzice Google listy (Google) trafiło również na podobne nazwy oprogramowania w chmurze Płatek śniegu (Śnieg) I Dziennik danych (pies)

Ale produkty i usługi medyczne pozostały silne Intuicyjna chirurgia (ISRG), Wyrównaj technologię (ALGN) I Zimmer Biomed (ZBH) ze wszystkimi migającymi sygnałami kupna Medycyna fali uderzeniowej (Pacnięcie) to świetny ruch.

Budowniczowie domów TR Hortona (DHI), Domy Zasługi (MTH), Lenora (Len), Domy suchego punktu (TPH), I Grupa Pulte (PCH) współpracował z firmą zajmującą się materiałami budowlanymi Pierwsze źródło budowniczych (BLDR) wyrwać się.

Szkicownicy (SKX) eksplodował, gdy wiele zapasów obuwia zebrało się.

Akcje DR Horton, Skechers, Builders FirstSource i SWAV zachowywały się powyżej średniej.

Akcje MTH są w ruchu Tablica wyników. Akcje DHI są na SwingTrader. Akcje MSFT należą do długoterminowych liderów IBD. Akcje obejmują Meritage, Dry Point Homes i PHM NZJ 50.

W tym artykule dokonano przeglądu działań rynkowych i przeanalizowano akcje BLDR, DR Horton i Shockwave Medical.

Duże rezerwy bankowe

Banki, które oferowały depozyty o wartości 30 miliardów dolarów Pierwsza Republika (FRC) odłoży około 100 milionów dolarów na rezerwy na straty, poinformował Bloomberg we wtorek wieczorem, podają źródła. JPMorgan Chase (JPM), Wellsa Fargo (WFC), Citigroup (C) I Bank Ameryki (BAC) dodały po 5 miliardów dolarów. JP Morgan, Wells i Citi poinformowały w piątek, a BofA w przyszłym tygodniu.

Raport o inflacji CPI

Departament Pracy opublikuje raport o inflacji CPI o 8:30 czasu wschodniego. Ekonomiści spodziewają się, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrośnie w marcu o 0,3%, a roczna stopa inflacji CPI spadnie do 5,2% z 6% w lutym. Ale bazowy CPI, który nie obejmuje żywności i energii, wzrósł o 0,4% w stosunku do lutego. To podniosłoby bazową stopę inflacji CPI do 5,6%, nieznacznie w górę z 5,5% w lutym.

Roczne wskaźniki inflacji CPI nieco spadają, ponieważ ceny były tak wysokie na początku 2022 r. Ale te porównania rok do roku stają się łatwiejsze w dalszej części roku, co utrudnia zaniżanie stóp inflacji. Tymczasem dane gospodarcze, w tym dotyczące miejsc pracy, wreszcie słabną, a kłopoty banków zaczynają uderzać w kredyty.

Inwestorzy dostrzegają duże prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych banku centralnego na początku maja, ale obstawiają, że będzie to ostateczny ruch.

Dow Jones Futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0,1% do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,1 proc., a na Nasdaq 100 o 0,15 proc.

Raport o inflacji CPI z pewnością poruszy kontrakty terminowe Dow Jones, rentowności obligacji skarbowych i nie tylko.

Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Rajd giełdowy

Giełdowy boom zaczął się słabo, znowu miał problemy, a potem znowu osłabł. Ale indeksy zamknęły się mieszanie przez większą część sesji.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła we wtorek o 0,3%. Indeks S&P 500 był płaski. Nasdaq Composite spadł o 0,4%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 0,8%.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 2,2% do 81,53 USD za baryłkę, najwięcej od 23 stycznia. Kontrakty terminowe na miedź wzrosły o prawie 1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 3,43%. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 5 punktów bazowych do 4,06%. Oprocentowanie 3-miesięcznych bonów skarbowych nieznacznie spadło, ale pozostało na poziomie 5,03%. To gwałtowne odwrócenie krzywej dochodowości obligacji skarbowych od 3 miesięcy do 10 lat sygnalizuje niedokończoną walkę inflacyjną Fed i rosnące ryzyko recesji.

fundusze ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych innowator IBD 50 ETF (FFTYWzrost o 0,7%. iShares ETF dla sektora rozszerzonej technologii i oprogramowania (IGV) spadł o 0,5%, a akcje Microsoftu były kluczowym holdingiem IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadła o 0,5%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, fundusz ETF ARK Innovation (ARKAwzrósł o 0,6%, a ETF ARK Genomics (ARKG) 1,2%

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zwrócił 1,5%, a ETF Global X US Infrastructure Development (chodnik) 0,8%. US Global Jets ETF (ODTRYSKI) w górę o 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBwzrosła o 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrosła o prawie 1%, a SPDR Funduszu Opieki Zdrowotnej (XLVwzrosła o 0,3%.

Wybór funduszu SPDR ETF (45) wzrosła o 0,9%. ETF SPDR S&P Regional Bank (Tworzyćwzrosła o 0,3%.

Obawy związane z przetwarzaniem w chmurze

Wzrost przetwarzania w chmurze prawdopodobnie będzie dalej zwalniał, a analitycy UBS i Jefferies powiedzieli, że analitycy z UBS i Jefferies powiedzieli, że analitycy z UBS i Jefferies powiedzieli, że analityka ma negatywne nastawienie do Microsoft Azure, Google Cloud i Amazon Web Services.

Akcje MSFT spadły o 2,3% do 282,83, ale nadal znajdują się w przedziale od płaskiego punktu kupna 276,86.

Akcje GOOGL, najmniej narażone na przetwarzanie w chmurze z całej trójki, spadły o 1% do 105,35. To poniżej czwartkowego punktu kupna kubka z uchwytem na poziomie 106,69.

Akcje AMZN spadły o 2,2% do 99,92. Amazon pracuje nad zyskiem, ale kształtuje się poniżej 200-dniowej linii.

Tymczasem wycofały się niektóre nazwy oprogramowania związanego z chmurą i sieci. Akcje SNOW spadły o 5,8% i poniosły znaczne straty.

Kup akcje Migające sygnały w objętości

Według analizy MarketSmith, akcje DHI wzrosły o 3,7% do 99,77, powyżej punktu kupna kubka z uchwytem na poziomie 99,08, po błyskaniu pozytywnych sygnałów na początku sesji.

BLDR wzrósł o 4,2% do 92,37, usuwając punkt kupna 90,31 z płaskiej bazy po 14-miesięcznej konsolidacji. W zeszłym tygodniu firma Builders First Source wycofała się w związku z wyprzedażą w sektorze budowlanym i przemysłowym, ale znalazła wsparcie na 21-dniowej średniej kroczącej. Będąc w strefie kupna, jest teraz o 10% powyżej swojej 50-dniowej linii. Z drugiej strony linia względnej siły dla akcji BLDR jest na nowym szczycie.

SWAV wzrósł o 10,6% do 251,05, przeskakując powyżej 200-dniowej linii po raz pierwszy od grudnia. Inwestorzy mogli wykorzystać ten ruch jako agresywne wejście. Jednak akcje Shockwave notowane są blisko dna dolnego poziomu od zeszłej jesieni, która zakończyła się nieudanym wybiciem. Inwestorzy mogą chcieć poczekać, aż akcje SWAV wzrosną, a następnie sfałszować trzymanie.

Fala uderzeniowa wzrosła, gdy nowa zasada Medicare złagodziła stawki zwrotu kosztów dla swoich systemów.

Akcje SKX wzrosły o 3,4% do 48,70, pokonując punkt kupna kubka z uchwytem na poziomie 47,80. Wolumen był nieco powyżej średniej, chociaż nie zmienił się na dodatni aż do późnej części sesji. Akcje Skechers wzrosły o 2% w poniedziałek.

Analiza rajdu rynkowego

Rajd na giełdzie wydawał się ponownie zbliżać do sesyjnych maksimów, ale osłabł w ostatnich godzinach handlu. Ale główne indeksy nadal wyglądają dobrze, podczas gdy wiodące akcje wykazały siłę.

Kompozyt Nasdaq pozostawał w tyle, ale pozostał powyżej poziomu 12 000, zatrzymując się poniżej kluczowego oporu i kluczowego wsparcia.

Indeks S&P 500 od kilku dni utrzymuje się na niskim poziomie. Dow Jones osiągnął najwyższy poziom od 17 lutego. Russell 2000 ponownie przekroczył swoją 21-dniową linię.

Podczas gdy niektórzy giganci technologiczni, tacy jak Microsoft i Amazon, mają wpływ na indeks, fundusz ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) wzrósł o 0,65%, osiągając najwyższy poziom od miesiąca i kończąc 50-dniową passę. First Trust NASDAQ-100 Equal Weight Index ETFQQEW) zamknął się nieznacznie wyżej w porównaniu z 0,6% spadkiem Nasdaq 100.

Zaliczki doprowadziły we wtorek do spadków, szczególnie na NYSE. Nawet rano, kiedy S&P 500 i Nasdaq znajdowały się na sesyjnych minimach, zwycięzców było więcej niż przegranych.

Poza budowniczymi domów, zaopatrzeniem medycznym i obuwiem, siłę wykazują różne grupy, w tym górnicy złota i miedzi, producenci leków, restauracje, kilka gier komputerowych i szerszy sektor chipów.

Co zrobić teraz

Zyski na giełdach były stabilne po kilku gwałtownych wyprzedażach akcji spółek przemysłowych i wzrostowych w zeszłym tygodniu. Duża liczba wiodących akcji ponownie emituje sygnały kupna w miarę zwiększania się szerokości rynku.

Inwestorzy mogą stopniowo zwiększać ekspozycję. Nie kupuj rozciągania i nie skupiaj się zbytnio. Cykle sektorowe mogą nadal powodować duże straty w niektórych obszarach, jednocześnie wyrównując inne. Ogólny rajd rynkowy może osiągnąć nowe szczyty w dobry dzień lub dwa – lub przełamać kluczowe poziomy wyprzedaży.

Więc bądź zaangażowany i bądź aktywny. Badając niewielką liczbę akcji w szczytowych obszarach kupowania, znajdź potencjalnych liderów, przeglądając obszerne listy obserwacyjne.

Poza raportem o inflacji CPI rozpocznie się sezon wyników.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

