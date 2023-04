Giełdy w Azji spadają przed danymi o inflacji w USA, protokół Fed

SINGAPUR, 12 kwietnia (Reuters) – Akcje azjatyckie spadły w środę przed raportem o inflacji w USA, który wpłynie na to, jak szybko Rezerwa Federalna zakończy agresywne podwyżki stóp procentowych, a rynki obstawiają co najmniej jeszcze jedną podwyżkę na posiedzeniu politycznym w przyszłym miesiącu. .

Najszerszy indeks MSCI dotyczący akcji z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) spadł o 0,17%, przerywając swoją trzydniową passę.

Wyglądało na to, że gołębie nastroje utrzymają się w Europie, a przyszłość wskazuje na mniej otwarte perspektywy. Kontrakty futures na Eurostoxx 50 spadły o 0,16%, niemieckie kontrakty DAX spadły o 0,01%, a kontrakty terminowe na FTSE spadły o 0,07%.

Po tym, jak piątkowy raport o zatrudnieniu pokazał odporność amerykańskiego rynku pracy, podsycając wezwania do podwyżki o 25 punktów bazowych na kolejnym majowym posiedzeniu Fed, inwestorzy nadal koncentrują się na marcowym raporcie o inflacji, który zostanie opublikowany później tego samego dnia.

Oczekuje się, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym i 5,6% w ujęciu rok do roku, według sondażu przeprowadzonego przez ekonomistów Reutera.

„Nacisk zostanie przesunięty ze spadającej inflacji na podstawowe presje inflacyjne i to, jak bardzo będzie to lepkie, co będzie miało wpływ na to, jak długo Fed będzie musiał pozostawić stopy procentowe na wyższym poziomie” – powiedział Shane Oliver, szef strategii inwestycyjnej. w AMP Capital w Sydney.

Oliver mówi, że narracja przechodzi od inflacji do ryzyka recesji, której rynki nie są w tej chwili szczególnie zaniepokojone, ponieważ mówi się o tym od tak dawna, że ​​jeszcze się nie wydarzyło.

Według narzędzia CME FedWatch rynki wyceniają obecnie 66% szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych w maju.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii, Patrick Harger, powiedział we wtorek, że uważa, że ​​bank centralny USA może wkrótce podnieść stopy procentowe, ale powtórzył chęć sprowadzenia inflacji z powrotem do celu 2%.

W zeszłym miesiącu bank centralny podniósł stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego do przedziału od 4,75% do 5,00%.

„Wstaję po piątej, siedzę tam przez chwilę i biwakuję” – powiedział Harker.

Protokoły z marcowego posiedzenia mają zostać opublikowane później w ciągu dnia, a inwestorzy będą je przeglądać w poszukiwaniu wskazówek dotyczących ścieżki monetarnej banku centralnego i wpływu presji na sektor bankowy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł we wtorek, że czające się słabości systemu finansowego mogą przerodzić się w nowy kryzys i obniżyć prognozy globalnego wzrostu na 2023 r., Spowalniając globalny wzrost w tym roku.

Zawirowania w sektorze bankowym po upadku Silicon Bank i Signature Bank podsyciły pewne oczekiwania, że ​​bank centralny obniży stopy procentowe, aby złagodzić presję na rynek. .

Ograniczenia wydobycia ropy ogłoszone przez grupę OPEC+ w zeszłym tygodniu również podsyciły obawy o wzrost inflacji, a inwestorzy Saxo Markets stwierdzili, że musi nastąpić wyraźny spadek cen usług, aby naprawdę złagodzić ich obawy o inflację.

„Myślimy, że jeszcze tam nie jesteśmy. Wraz ze wzrostem cen ropy i stopniowym ochładzaniem rynku pracy ryzyko wzrostu inflacji bazowej przez dłuższy czas jest przechylone” – powiedzieli.

Akcje w Chinach były mieszane, przy czym indeks Shanghai Composite (.SSEC) wzrósł o 0,4%, podczas gdy indeks Hang Seng (.HSI) w Hongkongu spadł o 1,2%, ponieważ inwestorzy rozważali rosnące napięcia geopolityczne.

Chiny poinformowały w środę, że prezydent Tsai Ing-wen spycha Tajwan na „burzliwe morza” po tym, jak Pekin przeprowadził ćwiczenia wojskowe w odpowiedzi na niedawne spotkanie Tsai z przewodniczącym Izby Reprezentantów USA Kevinem McCarthym w Kalifornii.

Tsai powiedziała, że ​​spotkanie z McCarthy w USA i podróż zagraniczna, która obejmowała przystanki w Gwatemali i Belize, pokazały determinację Tajwanu w obronie wolności i demokracji.

Gdzie indziej w Azji japoński Nikkei (.N225) wzrósł o 0,6%, podczas gdy australijski indeks S&P/ASX 200 (.AXJO) wzrósł o 0,41%.

Na rynkach walutowych indeks dolara, który mierzy walutę amerykańską w stosunku do sześciu rywali, spadł o 0,049%. Euro wzrosło o 0,12% do 1,0923 USD, podczas gdy funt szterling ostatnio kosztował 1,2435 USD, co oznacza wzrost o 0,09% w ciągu dnia.

Jen spadł o 0,09% do 133,80 za dolara. Pozwolenie Bankowi Japonii na większą elastyczność w kontrolowaniu krzywej rentowności obligacji pomoże zapobiec późniejszym nagłym zmianom polityki, powiedział MFW.

Ropa w USA wzrosła o 0,06% do 81,58 USD za baryłkę, a Brent o 0,05% do 85,65 USD.

Złoto spotowe wzrosło o 0,8% do 2018,25 USD za uncję. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 0,55% do 2015,90 USD za uncję.

Raport autorstwa Ankura Banerjee; Montaż: Christopher Cushing i Simon Cameron-Moore

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.