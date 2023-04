NFL Draft 2023: Prawie cała dywizja i pięć drużyn AFC, w tym Chargers, zwiększą liczbę typów

Z 2023 r Projekt NFL Już za kilka tygodni wszystkie 32 drużyny czekają na kolejną okazję do dodania utalentowanych graczy do swoich drużyn. Oczywiście różne drużyny mają różne cele, jeśli chodzi o wybór, ale zrobienie jednego dobrze jest ważniejsze niż innych, bez względu na to, gdzie zostaną wybrani i jaka jest ich sytuacja w drużynie.

W poniedziałek oglądał mój kolega Jordan Tajani Pięć drużyn NFC W tym roku muszę zrobić dobry projekt. W miejscu poniżej zagłębię się w AFC.

Teksańczycy zostali powołani nr. 2 w klasyfikacji generalnej, obecnie przewiduje się, że dokonają 12 najlepszych wyborów w lidze, w tym dwóch w pierwszej połowie pierwszej rundy, pięciu z 73 najlepszych typów i Mr. Nieodpowiedni. Może to być klasa zmieniająca franczyzę, a zaczyna się od przybicia numeru 2, który powszechnie zakłada się, że będzie używany na rozgrywającym drużyny w przyszłości. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami są Bryce Young i C.J. Wygląda na to, że Stroud, ale kimkolwiek jest, zostanie wepchnięty w nieco bardziej przyjazne środowisko ofensywne dzięki wyborom Houston i jego transferom poza sezonem niż ten, który Davis Mills prowadził w ciągu ostatnich dwóch sezonów. Nacisk kładziony jest na solidnych, niezawodnych weteranów, którzy znajdują się we właściwym miejscu we właściwym czasie i podnoszą fundamenty ofensywy. Mogą wykorzystać draft do podniesienia pułapu drużyny w przyszłości.

Powszechnie uważa się, że Colts, podobnie jak ich rywale z dywizji, szukają przyszłego rozgrywającego w tej klasie. Aby go zdobyć, nie mogą. Czy może pozostać na 4. miejscu, czy też Arizona Cardinals będzie musiała zrezygnować z czegoś wartościowego, aby powstrzymać inną drużynę przed wskoczeniem na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej? To ogromny punkt zwrotny w tegorocznym projekcie. Ale Colts trochę zakręcili się w głowie swoimi wyborami dotyczącymi pozyskiwania graczy w ciągu ostatnich kilku lat. Skład nie jest tej samej jakości, co kilka lat temu, kiedy wyglądało na to, że drużynie brakowało jednego rozgrywającego do bycia odwiecznym pretendentem. Istnieje potrzeba uzupełnienia szafy i proces ten powinien rozpocząć się od tej klasy wstępnej. (Jeśli Colts przesuną się z 4. na 3. miejsce w drużynie, to zadanie stanie się znacznie trudniejsze.)

Celowo nie wybieramy tutaj motywu AFC South, ale ponieważ Tytani wybierają spoza pierwszej dziesiątki i przygotowują się do rozpoczęcia pełnej przebudowy pod nowym biurem, ważne jest, aby położyli pod to podwaliny. Następna era z mocną klasą draftu. Tennessee przeszło już kilka rotacji składu poza sezonem i jest całkiem możliwe, że do tego czasu w przyszłym roku (jeśli nie wcześniej) zarówno Derrick Henry, jak i Ryan Tannehill wypadną z zespołu. Czy Tytani podniosą się teraz i spróbują zdobyć rozgrywającego? Czy ponownie będą handlować i próbować zgromadzić więcej aktywów? Czy Henry może być w ruchu podczas draftu? Jest wiele kierunków, w których ten zespół może pójść, ale cokolwiek zrobią, powinni brać pod uwagę walkę przez kilka lat, co jest dużą zmianą dla zespołu w trybie „wygrana-teraz”. W ostatnich sezonach.

Era Brandona Staleya wkracza w rok 3. W ciągu pierwszych dwóch lat Los Angeles przegapiło play-offy ostatniego dnia sezonu, a następnie straciło prowadzenie 27-0 w pierwszej rundzie play-offów. Drużyna właśnie zmieniła koordynatora ofensywy i w zeszłym roku dokonała dużych wydatków na poprawę personelu defensywnego. Decyzje w obronie jeszcze nie nadejdą, a ten zespół powinien się tym zająć Coś „Justin Herbert jest niesamowity, mamy Austina Ekelera, nasz trener czasami spada z czwartej pozycji”. Niezależnie od tego, czy jest to odbiorca obwodowy, ciasny koniec, czy uzupełnienie Egelera na zapleczu, Chargers muszą dodać trochę wybuchowości w tym drafcie. Oni znowu muszą naprawić obronę biegową, ponieważ w zeszłym sezonie nie była wystarczająco dobra. Podnosząc się z drugiej połowy pierwszej rundy, jest tutaj dużo pracy do wykonania.

The Bills to jedna z najlepszych drużyn NFL Od kilku lat, ale się zepsuł i nie mógł iść Super Bowl. W przeciwieństwie do zeszłego roku, nie dodali dużej wolnej agencji z elitarnym graczem (Von Miller), więc będą musieli ulepszyć swoją bazę talentów w ramach draftu. Po cichu mogliby użyć jeszcze kilku broni dla Josha Allena, ponieważ w zeszłym roku bez A-plus gry Stephena Diggsa, Buffalo nie mógł zrobić nic więcej, aby przenieść piłkę. Linia ofensywna wciąż wymaga pracy, a defensywny pomocnik również mógłby skorzystać z pomocy po tym, jak Tremaine Edmonds wszedł do wolnej agencji. The Bills wciąż są dobrzy, ale potrzebują zastrzyku talentów, aby osiągnąć swój ostateczny cel.