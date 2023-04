Demokratyczny przedstawiciel Ro Khanna wezwał Feinsteina do rezygnacji

(CNN) Przedstawiciel Partii Demokratycznej Kalifornii. Ro Khanna wezwała senatorkę Dianne Feinstein, kalifornijską demokratkę, do rezygnacji – co jest rzadkim przypadkiem, gdy prawodawca nakłania członka jej własnej partii do opuszczenia Kongresu.

„Czas, aby @SenFeinstein złożył rezygnację. Stawiaj kraj ponad osobistą lojalność. Po całym życiu w służbie publicznej jasne jest, że nie może już wypełniać swoich obowiązków. Brak zabierania głosu podważa naszą wiarygodność jako wybranych przedstawicieli. Ludzie” – powiedział Khanna. — poinformował w środę na Twitterze.

Feinstein, 89 zdeklarowany Był hospitalizowany na początku marca i był leczony na półpasiec. 7 marca Feinstein Powiedział na Twitterze Powiedział, że wraca do zdrowia w domu, ponieważ nadal jest leczony i nie może się doczekać powrotu do Senatu „tak szybko, jak to możliwe”.

Wiele źródeł powiedziało CNN, że nie ustalono konkretnej daty jego powrotu do pokoju.

Kalifornijska Partia Demokratyczna zdeklarowany Nie będzie ubiegał się o reelekcję w lutym, ale nie zapowiedział, kiedy wróci do Senatu.

Kilku Demokratów rozpoczęło już kampanie na rzecz Feinsteina w 2024 roku. Miód Jest współprzewodniczącym Demokratycznej Reprezentantki Barbary Lee Propaganda obsadzić miejsce w Senacie Feinsteina.

CNN skontaktowało się z biurem Feinsteina w celu uzyskania komentarza.

Dean Phillips, demokrata, odpowiedział na tweeta Khanny i zgodził się.

„Senator Feinstein jest niezwykłą Amerykanką. Jej wkład w nasz kraj jest niezmierzony. Ale pozostanie w Senacie teraz jest zaniedbaniem obowiązków i zaniedbaniem obowiązków dla tych, którzy zgadzają się zachować milczenie” – powiedział Phillips. Napisał to na Twitterze.

Przewodniczący Senackiej Komisji Sądownictwa Dick Durbin Przypisane do CNN Niedawna nieobecność Feinsteina zmniejszyła ich motywację do potwierdzania nominacji.

Zapytany, czy jego nieobecność ma długoterminowe konsekwencje dla zdolności Demokratów do potwierdzania nominacji, przewodniczący komisji powiedział: „Tak, oczywiście, że tak”, wskazując na długi proces uzyskiwania nominacji na karcie do głosowania w cennym czasie.