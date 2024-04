Pierwszy astronauta Boeinga Starlinera: aktualizacje na żywo

Aktualizacja

Astronauci pierwszego statku Starliner przechodzą próbę generalną przed startem 6 maja

Astronauci NASA Butch Wilmore i Suni Williams odbyli poważną próbę generalną przed historycznym startem, który odbędzie się 6 maja na pokładzie Boeinga Starliner, ogłosili w piątek (26 kwietnia) urzędnicy agencji po próbie.

„Zarówno Wilmore, jak i Williams wykonali szereg kluczowych zadań w dniu startu, obejmujących dopasowanie się, pracę w symulatorze kabiny załogi i uruchomienie tego samego oprogramowania, którego używano podczas startu”. Napisali urzędnicy NASA w poście na blogu w piątek (26 kwietnia).

Próba odbyła się w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w Orlando na Florydzie i obejmowała odliczanie, gdy statek kosmiczny Starliner na rakiecie Atlas V United Launch Alliance przeniósł go na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Trwający tydzień test w locie załogi przeprowadzony przez NASA w czwartek (25 kwietnia) zakończył najnowszą ocenę gotowości do lotu. CFT, pierwsza misja Starlinera z astronautami, ma na celu certyfikowanie statku kosmicznego na sześciomiesięczne misje do ISS już w 2025 roku. Przeczytaj o Starlinerze „przejdź do startu” tutaj na Space.com.