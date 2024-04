Noem zachował fragment księgi opisujący zabijanie psów i kóz

CNN

—



Kandydatka na wiceprezydenta, gubernator Dakoty Południowej, Christy Nome, opisała w swojej nadchodzącej książce zabicie psa i kozy na jej rodzinnej farmie.

Według jednej części tak Źródło: The GuardianNome zabija swojego psa Cricketa, ponieważ jest on „nienadający się do wyszkolenia”, „niebezpieczny dla każdego, z kim się spotka” i „bezwartościowy jako pies myśliwski”.

„Nienawidziłem tego psa” – pisze Noam, według Guardiana.

Na górze Noem pisze, że traktował psa „jak wyszkolonego zabójcę” z elektroniczną obrożą, ale ostatecznie po incydencie zdecydował się zastrzelić ją w żwirowni. Pies zaatakował kurczaki należące do miejscowej rodziny i ugryzł ją.

Według The Guardian Noem pisze: „To nie była przyjemna praca, ale trzeba ją było wykonać. Kiedy się skończyła, zdałem sobie sprawę, że trzeba wykonać kolejną nieprzyjemną pracę.

Następnie Guardian cytuje fragmenty książki, w których Noem w ten sam sposób strzela do kozy. Noem opisuje kozę jako „paskudną i paskudną” i ma „obrzydliwy, piżmowy, szalony” zapach. Koza ma zwyczaj gonić i powalać swoje dzieci – dodaje Noam.

Chcąc odróżnić się od typowych polityków, Noam pisze: „Gdybym był wielkim politykiem, nie opowiadałbym tutaj tej historii”.

Noem, który zamieścił zdjęcie artykułu w Guardianie, powiedział, że jego działania na farmie nie były niczym niezwykłym.

„Kochamy zwierzęta, ale takie trudne decyzje w gospodarstwie zdarzają się cały czas. Niestety, kilka tygodni temu 3 konie, które są w naszej rodzinie od 25 lat, musiały zostać uśpione. Jeśli chcesz prawdy, uczciwości i niepoprawności politycznej wiadomość, która szokuje media „No Going Back”, zamów z wyprzedzeniem. Coś opublikowanego Na X udostępnił link do swojej książki.

Noem, zagorzały zwolennik Trumpa, jest jednym z kilku polityków, których Trump popierał.

Wcześniej w kwietniu Nom powiedziała Dana Bash z CNN Powiedział, że poprze Trumpa, nawet jeśli zostanie uznany za winnego w nowojorskim śledztwie dotyczącym cichych pieniędzy.

Noem nie powiedział, czy poparłby byłego wiceprezydenta Mike’a Pence’a w wyborach w 2020 r., gdyby zajmował takie samo stanowisko, w obliczu ciągłych spekulacji na temat jego potencjału jako wiceprezydenta Trumpa.

Związała Do pierwszego wyboru w lutowej ankiecie Podczas lutowej Konferencji Akcji Politycznej Konserwatystów zapytano uczestników, kogo chcieliby, aby Trump wybrał na swojego kandydata na kandydata. W sondażu Noam i były kandydat na prezydenta Vivek Ramasamy otrzymali po 15%.

Podczas konwencji gubernator Dakoty Południowej skrytykował tych, którzy w 2024 r. wzięli udział w prawyborach Partii Republikańskiej przeciwko Trumpowi, sugerując, że robili to „dla osobistych korzyści” i „zwrócenia na siebie uwagi na pewien okres czasu”.

„Donald J. Byłem jedną z pierwszych osób, które poparły Trumpa w wyborach na prezydenta. Kiedy w zeszłym roku wszyscy pytali mnie, czy będę kandydować na prezydenta, odpowiedziałem, że nie. Po co kandydować na prezydenta, skoro nie można wygrać? Ktoś powiedział.

Shania Shelton z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.