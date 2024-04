Urzędnicy twierdzą, że wahadłowiec Boeinga Starliner nie będzie już latał w ramach prywatnych podróży

Boeing twierdzi, że może zatrudnić prywatnych astronautów do przyszłych misji Starliner, ale na razie skupiamy się na NASA.

Mark Nappi, kierownik programu promu kosmicznego, powiedział dziennikarzom w czwartek (25 kwietnia), że agencja jest bardzo skupiona na wylocie z astronautami pierwszej misji Starliner dla NASA. Misja ta, Crew Flight Test (CFT), wyśle ​​astronautów NASA Butcha Wilmore'a i Suni Williams w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Atlas V United Launch Alliance przed 6 maja.

„To jest [CFT] W tej chwili tylko na tym się skupiamy” – powiedział Nappi podczas telefonicznej konferencji prasowej z wyrzutni w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego w pobliżu Orlando. Następnie Boeing upewni się, że ma wystarczającą liczbę statków kosmicznych gotowych do przyszłych lotów kosmicznych NASA. To może się skończyć. do sześciu lub siedmiu.

Prywatne loty są możliwe, ale NASA nie jest zaniepokojona potencjalnym wycofaniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2030 r. – dodał. „Mamy dużo czasu, aby pomyśleć o tym, co będzie potem” – dodał Nubby.

Powiązany: Jeździłem Starlinerem Boeinga w 4 różnych symulatorach. Oto, czego się nauczyłem (wideo, zdjęcia)

Decyzja Boeinga kontrastuje z decyzją innej prywatnej firmy wysyłającej astronautów na ISS: SpaceX.

Trzy lata po wycofaniu promu kosmicznego z eksploatacji w 2011 r. zarówno SpaceX, jak i Boeing otrzymały kontrakty od NASA na wysyłanie komercyjnych misji załogowych na ISS. W 2014 r., kiedy ogłoszono kontrakty, kontrakt grupy handlowej Boeinga na Starliner był wart 4,2 miliarda dolarów w porównaniu do 2,6 miliarda dolarów SpaceX.

SpaceX wysłało swoją pierwszą misję testową na ISS w 2020 r. i wykonało 11 lotów astronautów do kompleksu: osiem misji odbywających się co pół roku dla NASA i trzy misje trwające około dwóch tygodni dla prywatnej firmy kosmicznej Axiom Space.

Axiom to jedyna prywatna firma obsługująca statek kosmiczny Crew Dragon firmy SpaceX. Na przykład w 2021 r. miliarder Shift4 i prywatny pilot Jared Isaacman poleciał na orbitę okołoziemską z trzema cywilami w ramach misji o nazwie Inspiracja 4. Następnie Isaacman zamówił trzy kolejne misje Crew Dragon w ramach prywatnej serii składającej się z trzech misji zwanej Programem Polaris. Pierwszy z trio, Polaris Dawn, wkrótce poleci w tym roku wraz z Isaacmanem i trzema innymi osobami, niosąc na pokładzie pierwszy komercyjny statek kosmiczny.

Załoga Inspiration4 pozuje w kopule Dragon Crew na tle Ziemi. Od lewej: miliarder Jared Isaacman, Christopher Sembroski, Sian Proctor i Haley Arceneaux. (Źródło zdjęcia: Inspiracja 4)

Nawet jeśli wszystkie te prywatne misje będą realizowane za pomocą SpaceX, urzędnicy Boeinga twierdzą, że mają trudności ze znalezieniem uzasadnienia biznesowego dla prywatnych misji kosmicznych, ponieważ rynek jest tak młody i niepewny. Prywatne misje kosmiczne „nie są na takim poziomie dojrzałości, na którym mógłbym je spisać na straty jako jakikolwiek przypadek biznesowy, i tak, pozwolą nam pokonać pewien garb” – powiedział John Shannon, wiceprezes Boeing Exploration Systems. powiedział „Washington Post”. W październiku.

Ponadto kilka problemów technicznych Starlinera występujących od 2019 r. zmusiło Boeinga do pochłonięcia nieoczekiwanych kosztów o wartości 1,4 miliarda dolarów.

Problemy Starlinera opóźniły CFT o cztery lata. Pierwszy bezzałogowy lot statku kosmicznego na ISS w 2019 roku nie dotarł do celu. Po kilkudziesięciu poprawkach drugi lot testowy bez astronautów został bezpiecznie zadokowany do ISS w 2022 roku. CFT uległo dalszemu opóźnieniu w 2023 r. po wykryciu krytycznych problemów ze spadochronami z łatwopalną taśmą P213 na statku kosmicznym.

Steve Stich, kierownik programu NASA Commercial Crew, powiedział reporterom podczas rozmowy telefonicznej w ten sam czwartek, że był pod wrażeniem systematycznego rozwiązywania problemów przez Boeinga.

„Cały zespół NASA, Boeing i United Launch Alliance oraz wszyscy wykonawcy wykonali ogromną pracę, podejmując niezliczone wyzwania, aby uzyskać certyfikat i doprowadzić nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj” – powiedział Stich.

Wilmore i Williams, byli piloci testowi Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, przybyli wczoraj do KSC, aby kontynuować przygotowania do izolacji i wystrzelenia CFT. Ich celem jest dokładne sprawdzenie statku kosmicznego i wszystkich systemów, w tym szeroko zakrojone loty ręczne i przetestowanie procedur awaryjnych, takich jak zasilanie paneli słonecznych, aby pomóc w certyfikacji Starlinera na sześciomiesięczną misję.

Jeśli lot CFT przebiegnie zgodnie z planem, pierwsza misja operacyjna (Starliner-1) odbędzie się najwcześniej za sześć miesięcy, na początku 2025 roku. W skład zespołu weszli Mike Finke z NASA, Scott Dingle z NASA i Joshua Goodrick z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.